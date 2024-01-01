Hatasız Kul Olmaz-playback Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Hatasız Kul Olmaz-playback
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Hatasız kul olmaz, hatamla sev beni
Dermansız dert olmaz, dermana sal beni
Kaybettim kendimi, ne olur bul beni
Yoruldum halim yok, sen gel de al beni.
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Feryada gücüm yok, feryatsız duy beni
Sevenlerin aşkına, ne olur sev beni
Sev beni...
***
Bu feryat, bu hasret öldürür aşk beni
Uzaktan olsa da, razıyım sev beni
Razıyım sev beni...
***
Ümitsiz yaşanmaz, sevmemek elde mi
Can demek, sen demek, gel de gör bendemi
Sözümde sitem var, kalpte mi dilde mi
Tez elden haber ver, o gönlün elde mi
***
Feryada gücüm yok, feryatsız duy beni
Sevenlerin aşkına, ne olur sev beni
Sev beni...