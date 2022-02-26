Hayat Devam Ediyor Düet Sibel Can Şarkı Sözleri
Orhan Gencebay Hayat Devam Ediyor Düet Sibel Can şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Hayat Devam Ediyor Düet Sibel Can şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hayat Devam Ediyor Düet Sibel Can sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay
Hayat Devam Ediyor Düet Sibel Can
Tüm Şarkıları
-
Üzülme, kahretme kaybettim onu diye
Kendini yok etme artık yok diye
Yazıktır canına, ömrüne yazık
Hediye tanrıdan, bu can hediye
Yazıktır ömrüne, canına yazık
Hediye tanrıdan, bu can hediye
***
Baksana yaşamak tüm güzelliğiyle devam ediyor
Her şeye ağlamak insana ömrü haram ediyor
Üzülme (Üzülme)
Kahretme (Kahretme)
Ağlama (Ağlama)
Hayat devam ediyor
Hayat devam ediyor
***
Çıkmaz bir sokağa girip de kalsan da
Pişmanlık duyduğun bir hata yapsan da
Ümitler bizimdir, çareler bizim
Gönülden çok derin yaralar alsan da
Ümitler bizimdir, çareler bizim
Gönülden çok derin yaralar alsan da
***
Baksana yaşamak tüm güzelliğiyle devam ediyor
Her şeye ağlamak insana ömrü haram ediyor
Üzülme (Üzülme)
Kahretme (Kahretme)
Ağlama (Ağlama)
Hayat devam ediyor
Hayat devam ediyor