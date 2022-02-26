Hem Çare Hem Dertsin Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Hem Çare Hem Dertsin
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Hem çare hem de dertsin
Sen hem bensin hem sensin
İsterim kaderimiz hiç değişmesin
Ağlamak, inlemek yok artık bundan sonra
Gözlerin her zaman gülsün, gönlün sevinsin
***
Her damla gözyaşı sanki o feleğe
Gönlümün isyanının baş kaldırışıdır
Her damla mutluluk sanki o yıllara
Gönlümün isyanının baş kaldırışıdır
***
Akan gözyaşlarım ıstıraptan değil
Sevinç gözyaşlarıdır
Akan gözyaşlarım ıstıraptan değil
Sevinç gözyaşlarıdır
***
Hayat yaşanınca seven sevilince
Kıymet bilinince, dünya ne güzel?
Ömrüm senin olsun, aşkım canın olsun
Dünya bizim olsun, sevmek ne güzel?
***
Gördüğün her güzellik seninle tamamlanır
En güzel mutluluklar ancak senle yaşanır
Ben aşık, ben kölenim, senin için ölenim
Sevmenin sevilmenin şimdi tam zamanıdır
***
Her damla mutluluk sanki o feleğe
Gönlümün isyanının baş kaldırışıdır
Her damla gözyaşı sanki o yıllara
Gönlümün isyanının baş kaldırışıdır
***
Akan gözyaşlarım ıstıraptan değil
Sevinç gözyaşlarıdır
Akan gözyaşlarım ıstıraptan değil
Sevinç gözyaşlarıdır
***
Hayat yaşanınca seven sevilince
Kıymet bilinince, dünya ne güzel?
Ömrüm senin olsun, aşkım canın olsun
Dünya bizim olsun, sevmek ne güzel?
***
Hayat yaşanınca seven sevilince
Kıymet bilinince, dünya ne güzel?