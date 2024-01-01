Orhan Gencebay

-
Hem çare hem de dertsin
Sen hem bensin hem sensin
İsterim kaderimiz hiç değişmesin
Ağlamak, inlemek yok artık bundan sonra
Gözlerin her zaman gülsün, gönlün sevinsin
***
Her damla gözyaşı sanki o feleğe
Gönlümün isyanının baş kaldırışıdır
Her damla mutluluk sanki o yıllara
Gönlümün isyanının baş kaldırışıdır
***
Akan gözyaşlarım ıstıraptan değil
Sevinç gözyaşlarıdır
Akan gözyaşlarım ıstıraptan değil
Sevinç gözyaşlarıdır
***
Hayat yaşanınca seven sevilince
Kıymet bilinince, dünya ne güzel?
Ömrüm senin olsun, aşkım canın olsun
Dünya bizim olsun, sevmek ne güzel?
***
Gördüğün her güzellik seninle tamamlanır
En güzel mutluluklar ancak senle yaşanır
Ben aşık, ben kölenim, senin için ölenim
Sevmenin sevilmenin şimdi tam zamanıdır
***
Her damla mutluluk sanki o feleğe
Gönlümün isyanının baş kaldırışıdır
Her damla gözyaşı sanki o yıllara
Gönlümün isyanının baş kaldırışıdır
***
Akan gözyaşlarım ıstıraptan değil
Sevinç gözyaşlarıdır
Akan gözyaşlarım ıstıraptan değil
Sevinç gözyaşlarıdır
***
Hayat yaşanınca seven sevilince
Kıymet bilinince, dünya ne güzel?
Ömrüm senin olsun, aşkım canın olsun
Dünya bizim olsun, sevmek ne güzel?
***
Hayat yaşanınca seven sevilince
Kıymet bilinince, dünya ne güzel?
-
Gönül yarası
Olmadık yerde kanar durur
Anıların ruhu dolanır
Anlatmaya kelimeler yetmez
Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş
Hayat kare kare geçiyor gözlerimden
Doyamadan, nasıl geçti bunca zaman?
Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım
Ateş topu düşer yüreğime
Alev alev yanar içimde
Alır başımı yollara düşerim
Kara kara düşünürüm, üzülürüm
Kızarım halime, koşarım son sürat
Yorulunca yığılıp kaldığım yerde
Adını sayıklarım gündüz gece
Nereye baksam izlerin var, silinmiyor
Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor
***
Yalan sözler gülüşlere, kandın gittin ellere
Kim bilir kaç senelerce, yanar durur bu içimde
Gün görmeyen şu yüzüm bir sende güldü, seni sevdi
Dönsen de kıymeti yok, düştün gözümden bir kere
Adaletsiz koca dünya, yine olan bana oldu
Aşk ateşi, yar acısı dönüp durup beni vurdu
***
Şimdi gönül yaralı, kırık kolu kanadı
Sende kaldı yarısı, varsın dursun acısı
Şimdi gönül yaralı, kırık kolu kanadı
Sende kaldı yarısı, varsın dursun acısı
Gönül yarası
***
Yitik, mağrur gönlüme, kıydın gittin ömrüme
Neyim varsa inandığım, kayıp ziyan şimdi yarım
Gün görmeyen şu yüzüm bir sende güldü, seni sevdi
Dönsen de kıymeti yok, düştün gözümden bir kere
Adaletsiz koca dünya, yine olan bana oldu
Aşk ateşi, yar acısı dönüp durup beni vurdu
***
Şimdi gönül yaralı, kırık kolu kanadı
Sende kaldı yarısı, varsın dursun acısı
Şimdi gönül yaralı, kırık kolu kanadı
Sende kaldı yarısı, varsın dursun acısı
Gönül yarası
Gönül yarası
-
Ben nerde yanlış yaptım
Seviyorsundur sandım
Bir damla sevgi için
Sana yalvardım yakardım
Yanlış yaptım seviyorsundur sandım
Bir damla sevgi için
Sana yalvardım yakardım olmadı...
*
Umutlar bitti bir anda tükendi
Sonunda yoruldum
Bitiyormuş sevgiler aahh aldandım
Olmaz biliyorum artık
Sevemezsin eskisi gibi yine
Geçen her günümde kahroldum
Aahh harcandım...
*
Çağırsam geri gelirmi
Bitti herşey
Eskisi gibi yaşanırmı ben nerde yanlış yaptım
Seviyorsundur sandım
-
Bitirdin neyim varsa
Türlü türlü acılarla
Bir kaderle bitmiyor
Kavgam hala sürüyor
Bilmediğim her yolu
Denedim senden sonra
Güzel ne varsa seninle var
Gel dön artık, deli olma
Yok, taşıyamam bu yükü
Yok, yüreğin sesi gücü
Öldürecek inan bu inat ikimizi
Yana yakıla ağladım sana
Yana yakıla dön diye bana
Uğruna neler harcadım canım
Anlamadın ya
Yana yakıla ağladım sana
Yana yakıla dön diye bana
Uğruna neler harcadım canım
Anlamadın ya
Bilmediğim her yolu
Denedim senden sonra
Güzel ne varsa seninle var
Gel dön artık, deli olma
Yok, taşıyamam bu yükü
Yok, yüreğin sesi, gücü
Öldürecek inan bu inat ikimizi
Yana yakıla ağladım sana
Yana yakıla dön diye bana
Uğruna neler harcadım canım
Anlamadın ya
Yana yakıla ağladım sana
Yana yakıla dön diye bana
Uğruna neler harcadım canım
Anlamadın ya
Yana yakıla ağladım sana
Yana yakıla dön diye bana
Uğruna neler harcadım canım
Anlamadın ya
Yana yakıla ağladım sana
Yana yakıla dön diye bana
Uğruna neler harcadım canım
Anlamadın ya
-
Seninle ben, bu yollara
Bilinmeyen diyarlara
Seninle biz ne günlere
Yürek koyup, gönül verdik
*
Seninle ben, bu yollara
Bilinmeyen diyarlara
Seninle biz ne günlere
Boyun egip, sitem ettik
*
Yakar, yikar bu ayrilik
Demez günah, demez yazik
Büyüttügüm ask bu zahmet
Kime nasip, kime kismet
*
Sürüp gider zaman geçer
Sormaz, demez gönül neyler
Heba olur bu can
Beden dayanir elbet
*
Sevilmeden ellere
Sürüldüm ateslere
Kayip sefil bir hallere
Düstüm askin derdine
Sevilmeden ellere
*
Sürüldüm cöllere
Batip cikip kederlere
Susuz yavan düslere
Elbet rivayettir, baslar biter
Elbet ader kismettir bu isler
*
Elbet döner devran, olur seyran
Elbeeet
-
Gözlerimden tane tane
Akan yaşlardan ziyade
Her yerimde ayrı sancı
İçimde yer yer kanar saklı
Gel de gör bak şu ömrümden
Neler çaldın neler kaldı
Sende sevda sevgi her şey, yalandı
Mutlu bir aşk görmedim ben
Çok mu şey istedim senden?
Ömrü eylem ziyan ettin, zalim
Bildiğim yollar kapandı
Baktığım her yer karardı
Yersiz ansız çekti gittin, hain
Can gücendi can usandı
Gönül yerden göğe haklı
Sende sevgi, aşk ve her şey yalandı
Neden başka kimse geçmez?
Şu aklımdan uyandığımda
Varlığında yokluğunda
Aynı dünya aynı dert
Öyle mutlu öyle sarhoş
İlk bakış ilk öptüğümde
Kim sanırdı sende sevda
Sevgi her şey yalanmış
Mutlu bir aşk görmedim ben
Çok mu şey istedim senden?
Ömrü eylem ziyan ettin, zalim
Bildiğim yollar kapandı
Baktığım her yer karardı
Yersiz ansız çekti gittin, hain
Can gücendi can usandı
Gönül yerden göğe haklı
Sende sevgi, aşk ve her şey yalandı
Yalandı yalandı
-
Hangi yolda yürüyorsam
Hep sana gelmek istiyorum
Deli divaneyim
Aşk sefiri oldum
Sensiz zaman sandığımdan
Daha zor, daha acı geçti
Sana doyamadan
Bahar açtı, esti
Yok, yok şu ömrümde
Bir seni sevdim, sana yandım
Çok, çok zaman geçti
Yerine kimseyi koyamadım
Yok, yok şu ömrümde
Bir seni sevdim, sana yandım
Çok, çok zaman geçti
Yerine kimseyi koyamadım
Kıyılarım dalga dalga
Ufuklarım uzar gider
Bir yanar, bir söner
İçimdeki yangın
Belki o gün bugün diye
Yollarına laleler ektim
Özlemin gözlerimde
Büyüyor her günümde
Yok, yok şu ömrümde
Bir seni sevdim, sana yandım
Çok, çok zaman geçti
Yerine kimseyi koyamadım
Yok, yok şu ömrümde
Bir seni sevdim, sana yandım
Çok, çok zaman geçti
Yerine kimseyi koyamadım
-
Gönlum senin esirin,
kalbim senindir yar.. kalbim senindir
insaf eyle, halsizim beni gel dindir yar.. beni gel dindir
söyle nedir bu edalar bu is ve bu naz
gider bir gün bu güzelik sana da kalmaz
Yalnizim yalniz .. Yalnizim yalniz
Yalnizim yalniz
gel benim yarim ol zalim
tükendi halim
Yalnizim yalniz .. Yalnizim yalniz
Gel benim yarim ol zalim
tükendi halim
söyle nedir bu edalar bu is ve bu naz
gider bir gun bu guzelik sana da kalmaz...
daglar yolu yamactir.. basi dumandir yar ..yine dumandir
ayriligin önunde.. bana yamandir yar.. bana yamandir
söyle nedir bu edalar bu is ve bu naz
gider bir gün bu güzelik sana da kalmaz..
Yalnizim yalniz .. Yalnizim yalniz
Gel benim yarim ol zalim ..
tükendi halim..
Yalnizim yalniz .. Yalnizim yalniz
Gel benim yarim ol zalim ..
tükendi halim..
Söyle nedir bu edalar bu is ve bu naz
gider bir gün bu güzelik sana da .. kalmaz
-
Sana uçan kuşlardan bahar yazlardan selamlar olsun
Sana olan dünyamda büyüyen rüyamda güneşler dolsun
Aşklar seni bekler seni söyler şarkılar
Aşklar yolunu gözler adını söyler şarkılar
*
Sana yanan kalbimden solan gönlümden cenneti açtım
Sana geçen ömrümden kalan sevgimden saraylar yaptım
Aşklar seni bekler seni özler söylerim
Hergün yolunu bekler adını söyler anarım
*
Aşklar seni bekler seni söyler şarkılar
Aşklar yolunu gözler adını söyler şarkılar
-
Git, tam zamanı
Git, zaten yalandı
Sen sevemedin ki
Benim seni sevdiğim gibi
*
Sus, konuşma kalsın
Dur, dokunma yansın
Ah, bilemedin ki
Seni nasıl sevdiğimi
*
Kader ben ner'den bilirdim ki?
Ayrılık öyle zor ki sürgün gibi beter
Ah seni başka kollarda, bambaşka yâr ellerde
Görmek ölüm gelir
*
O güzelim yıllar seni hatırlatır her gün
Geçtiğim yollar seni yaşarım içimde
Simsiyah saçlar, beni öldüren o gözler
Büyü gibi tutkuydular, sevdaydılar
*
O güzelim yıllar seni hatırlatır her gün
Geçtiğim yollar seni yaşarım içimde
Simsiyah saçlar, beni öldüren o gözler
Büyü gibi tutkuydular, sevdaydılar
*
Bana senden kalanlar acı
Büyük yalanlar, ah
Sözlerim yetmez
Seven kimse böyle gitmez
*
Dur, konuşma kalsın
Bırak, dokunma yansın
Ah, bilemedin ki
Seni ne kadar sevdiğimi
*
Kader ben ner'den bilirdim ki?
Ayrılık öyle zor ki sürgün gibi beter
Ah seni başka kollarda, bambaşka yâr ellerde
Görmek ölüm gelir
*
O güzelim yıllar seni hatırlatır her gün
Geçtiğim yollar seni yaşarım içimde
Simsiyah saçlar, beni öldüren o gözler
Büyü gibi tutkuydular, sevdaydılar
*
O güzelim yıllar seni hatırlatır her gün
Geçtiğim yollar seni yaşarım içimde
Simsiyah saçlar, beni öldüren o gözler
Büyü gibi tutkuydular, sevdaydılar
-
Beni affeder misin
Bakar mısın yüzüme
Güvenir misin yeniden
Sevişir miyiz eskisi gibi
*
Ben sensiz neylerim
Bu ömrü neyleyim
Kalbim ağlar yanar
Hem mahçup hem kanar
*
Gönül bu elbet
Yandığı yere kadar
Herşeyin bedeli var
İhanetin en ağır
Of sevgiyse elbet
Gittiği yere kadar
Herşeyin bir sonu var
Sevgilim beni affet
*
Söyle yar beni unuttun mu
Kopardın mı yüreğinden
Sildin mi anıları
Gömdün mü birer birer
*
Gönül bu elbet
Yandığı yere kadar
Herşeyin bedeli var
İhanetin en ağır
Of sevgiyse elbet
Gittiği yere kadar
Herşeyin bir sonu var
*
Sevgilim beni affet
Gönül bu elbet
Yandığı yere kadar
Herşeyin bedeli var
İhanetin en ağır
Of sevgiyse elbet
Gittiği yere kadar
Herşeyin bir sonu var
Sevgilim beni affet...