×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Gönül Yarası

Gönül Yarası Şarkı Sözleri

Orhan Gencebay Gönül Yarası şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Gönül Yarası şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gönül Yarası sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay

Orhan Gencebay

Gönül Yarası

  • Hem Çare Hem Dertsin

  • Gönül Yarası

  • Bir Damla Sevgi

  • Yana Yakıla

  • Elbet

  • Sende Her Şey Yalandı

  • Yerine Kimseyi Koyamadım

  • Sana da Kalmaz

  • Aşklar Seni Bekler

  • Güzelim Yıllar

  • Az ve Öz

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı