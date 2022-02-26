Hep Böyle Kal Şarkı Sözleri
Orhan Gencebay Hep Böyle Kal şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Hep Böyle Kal şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hep Böyle Kal sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay
Hep Böyle Kal
Tüm Şarkıları
-
Bugün çok güzelsin, bugün bir başkasın
Dilerim tanrımdan hep böyle kal
Bugün gülmenin de bugün sevmenin de
Bambaşka bir anlamı var
***
Dünyam ellerinde, dünyam gözlerinde
Bizde yaşanmamış arzular var
Bırak yaşayalım, bırak zevk alalım
Nasılsa oldu olanlar
***
Yaşamak hem de seninle
Gör de bak her şey bizimle
Gelecek günlerimizin
Ortağı ol benimle
***
Senin mi?
O kor gibi yanan dudaklar
Senin mi?
O pespembe mahcup yanaklar
Senin mi?
Aşka davet eden çılgın bakışlar
Sevgilim yoksa benim mi?
***
Diller seni söyler, düşler senle dolu
İsterim ki yalnız benimle kal
Sende dayanılmaz sözler
Anlatılmaz tarifsiz bir duygu hâli var
***
Rabb'in bildiğini senden saklayamam
Dilediğin ne varsa bende var
Bırak tat alalım, bırak yaşayalım
Nasılsa oldu olanlar
***
Yaşamak hem de seninle
Gör de bak her şey bizimle
Gelecek günlerimizin
Ortağı ol benimle
***
Senin mi?
O kor gibi yanan dudaklar
Senin mi?
O pespembe mahcup yanaklar
Senin mi?
Aşka davet eden çılgın bakışlar
Sevgilim yoksa benim mi?