Orhan Gencebay

Bugün çok güzelsin, bugün bir başkasın Dilerim tanrımdan hep böyle kal Bugün gülmenin de bugün sevmenin de Bambaşka bir anlamı var *** Dünyam ellerinde, dünyam gözlerinde Bizde yaşanmamış arzular var Bırak yaşayalım, bırak zevk alalım Nasılsa oldu olanlar *** Yaşamak hem de seninle Gör de bak her şey bizimle Gelecek günlerimizin Ortağı ol benimle *** Senin mi? O kor gibi yanan dudaklar Senin mi? O pespembe mahcup yanaklar Senin mi? Aşka davet eden çılgın bakışlar Sevgilim yoksa benim mi? *** Diller seni söyler, düşler senle dolu İsterim ki yalnız benimle kal Sende dayanılmaz sözler Anlatılmaz tarifsiz bir duygu hâli var *** Rabb'in bildiğini senden saklayamam Dilediğin ne varsa bende var Bırak tat alalım, bırak yaşayalım Nasılsa oldu olanlar *** Yaşamak hem de seninle Gör de bak her şey bizimle Gelecek günlerimizin Ortağı ol benimle *** Senin mi? O kor gibi yanan dudaklar Senin mi? O pespembe mahcup yanaklar Senin mi? Aşka davet eden çılgın bakışlar Sevgilim yoksa benim mi?