Orhan Gencebay

Böyle kalsın elimiz, böyle kalsın sevgimiz Değişmesin kaderimiz, hep böyle kalsın Ellerin ellerimde, gözlerin gözlerimde Derdin, gamın yerini şimdi aşk alsın *** Senin için doğdum ben, canımdaki bir cansın Sen ne ilksin ne de son, tek heyecansın Ne kadar çok seversem o kadar bahtiyarsın Öyle sev, öyle sev ki felek utansın *** Sen edalı bir çiçeksin, taze baharsın Dünya mavi gözlerinde, mavi dünyamsın Sen edalı bir çiçeksin, aşkta baharsın Dünya mavi gözlerinde, mavi dünyamsın Hep böyle kalalım, canımda cansın *** Dertleri veren Tanrım dermanını da verir Senin olduğun her dert bana zevk verir Geçti artık kaderin kötülük rüzgarları Bak göründü ufuktan aşkın baharı *** Senin için doğdum ben, canımdaki bir cansın Sen ne ilksin ne de son, tek heyecansın Ne kadar çok seversem o kadar bahtiyarsın Öyle sev, öyle sev ki felek utansın *** Sen edalı bir çiçeksin, taze baharsın Dünya mavi gözlerinde, mavi dünyamsın Sen edalı bir çiçeksin, aşkta baharsın Dünya mavi gözlerinde, mavi dünyamsın *** Hep böyle kalalım, canımda cansın Mavi dünyamsın