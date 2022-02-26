Hep Böyle Kalalım Şarkı Sözleri
Orhan Gencebay Hep Böyle Kalalım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Hep Böyle Kalalım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hep Böyle Kalalım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay
Hep Böyle Kalalım
Tüm Şarkıları
-
Böyle kalsın elimiz, böyle kalsın sevgimiz
Değişmesin kaderimiz, hep böyle kalsın
Ellerin ellerimde, gözlerin gözlerimde
Derdin, gamın yerini şimdi aşk alsın
***
Senin için doğdum ben, canımdaki bir cansın
Sen ne ilksin ne de son, tek heyecansın
Ne kadar çok seversem o kadar bahtiyarsın
Öyle sev, öyle sev ki felek utansın
***
Sen edalı bir çiçeksin, taze baharsın
Dünya mavi gözlerinde, mavi dünyamsın
Sen edalı bir çiçeksin, aşkta baharsın
Dünya mavi gözlerinde, mavi dünyamsın
Hep böyle kalalım, canımda cansın
***
Dertleri veren Tanrım dermanını da verir
Senin olduğun her dert bana zevk verir
Geçti artık kaderin kötülük rüzgarları
Bak göründü ufuktan aşkın baharı
***
Senin için doğdum ben, canımdaki bir cansın
Sen ne ilksin ne de son, tek heyecansın
Ne kadar çok seversem o kadar bahtiyarsın
Öyle sev, öyle sev ki felek utansın
***
Sen edalı bir çiçeksin, taze baharsın
Dünya mavi gözlerinde, mavi dünyamsın
Sen edalı bir çiçeksin, aşkta baharsın
Dünya mavi gözlerinde, mavi dünyamsın
***
Hep böyle kalalım, canımda cansın
Mavi dünyamsın