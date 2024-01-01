Orhan Gencebay

Hor Görme Garıbı -eski Nerde boynu bükük bir garip görsen Hor görme kim bilir ne derdi vardır Nerde boynu bükük bir garip görsen Hor görme kim bilir ne derdi vardır *** O garip hâlinde ne sırlar gizli Onu bu hâllere bir koyan vardır O garip hâlinde ne sırlar gizli Onu bu hâllere bir koyan vardır Belki benim gibi sevdiği vardır *** Ümitsiz bir aşkın garibi oldum Aradım hatayı kendimde buldum Ne söylesem gönül dinlemez Deli gibi seven yine ben oldum Ne söylesem gönül dinlemez Delice seven yine ben oldum Delice seven yine ben oldum *** Nice ümit dolu hayat yolunda Yolunu kaybeden garip ne yapsın? Nice ümit dolu hayat yolunda Yolunu şaşıran garip ne yapsın? *** Her şey Hak'tan ama zulmetmek kuldan Gönül bir zalimi sevdi ne yapsın Her şey Hak'tan ama zulmetmek kuldan Gönlüm bir zalimi sevdi ne yapsın? Gönlüm bir zalimi sevdi ne yapsın? *** Madem yaşamaya geldik dünyaya Benim de her şeyde bir hakkım vardır Sevmiyorsan hor görme bari Benim de senin gibi Allah'ım vardır *** Sevmiyorsan hor görme bari Benim de senin gibi Allah'ım vardır Benim de senin gibi Allah'ım vardır Benim de senin gibi Allah'ım vardır Benim de senin gibi Allah'ım vardır Benim de senin gibi Allah'ım vardır

Ok Bu dudakları artık sen, sen öpeceksin Bu kapıdan sadece sen gireceksin İçi dışı gizlisi saklısıyla bu kadını En delisinden sadece sen seveceksin Nasıl alıştım sana nasıl alıştım Baştan karşı koymaya da çok çalıştım Aşk nelere kadir nasıl bir mucize Ben ki bir daha olamam sanmıştım O bakışları tanıyorum tanıdık kokular alıyorum Son bir ok hakkım kaldı onu da sana kullanıyorum Bu dudakları artık sen, sen öpeceksin Bu kapıdan sadece sen gireceksin İçi dışı gizlisi saklısıyla bu kadını En delisinden sadece sen seveceksin Bu dudakları artık sen, sen öpeceksin Bu kapıdan sadece sen gireceksin İçi dışı gizlisi saklısıyla bu kadını En delisinden sadece sen seveceksin Nasıl alıştım sana nasıl alıştım Baştan karşı koymaya da çok çalıştım Aşk nelere kadir nasıl bir mucize Ben ki bir daha olamam sanmıştım O bakışları tanıyorum tanıdık kokular alıyorum Son bir ok hakkım kaldı onu da sana kullanıyorum Bu dudakları artık sen, sen öpeceksin Bu kapıdan sadece sen gireceksin İçi dışı gizlisi saklısıyla bu kadını En delisinden sadece sen seveceksin Bu dudakları artık sen, sen öpeceksin Bu kapıdan sadece sen gireceksin İçi dışı gizlisi saklısıyla bu kadını En delisinden sadece sen seveceksin

Kader Diye Diye (Rock Arabesq Ver) Güvenecek ne sevgili Nede bir dost kaldı Felek sabret diye diye Yıllarımı çaldı Günler birer yaprak yaprak Dökülürken ömrümüzden Dudak büküp bakıyorsak Ne gelirdi elimizden *** Böyle gelmiş böyle gitmez Böyle derde sabır yetmez Gözlerim hep yaşlı yaşlı Ağlamak derde kar etmez *** Dert bir yanda aşk bir yanda Aşk bir yanda sen bir yanda Tükenip de gideceğim Sana hasret şu dünyamda *** Dert bir yanda aşk bir yanda Aşk bir yanda sen bir yanda Bekliyorum belki bir gün Ölmek için kollarında *** İnanacak ne sevgili Nede bir söz kaldı Vefasızlık seni benim Ellerimden aldı Uyan artık kara bahtım Uyanda bak geçenlere Kader diye diye geldik Şu kapkaranlık günlere

Kul Hakkı (Vers 1) Bu dünyaya anam beni Sana köle getirmedi Eyvah aşktan sefilim Yar sebebim ziyan zebilim *** Bir sevda uğrunda can gitti Derdim de bittim *** Aşkıma gülüp geçtin sen Aşk ödenmez bir kul hakkı Kalbimi yıkıp geçtin sen Kalbim senden bir ömür davacı *** Aşkıma gülüp geçtin sen Aşk ödenmez bir kul hakkı Kalbimi yıkıp geçtin sen Kalbim senden bir ömür davacı

Aşk Uğruna (Vers 1) Geçmedi zaman dönmüyor dünya Her gidişinde terk edişinde Özlemidir beni yoran *** Geçmedi zaman dönmüyor dünya Her gidişinde terk edişinde Özlemidir beni yoran *** Bir boşluk ki acıtan o içinde yarım kalan *** Unuttum sanma gözlerini daha Unuttum sanma sözlerini daha Kim derdi bana yalan bu dünya *** Unuttum sanma gözlerini daha Unuttum sanma sözlerini daha Kanar bu yara aşk uğruna

Aşk Uğruna (Vers 2) Geçmedi zaman dönmüyor dünya Her gidişinde terk edişinde Özlemidir beni yoran *** Geçmedi zaman dönmüyor dünya Her gidişinde terk edişinde Özlemidir beni yoran *** Bir boşluk ki acıtan o içinde yarım kalan *** Unuttum sanma gözlerini daha Unuttum sanma sözlerini daha Kim derdi bana yalan bu dünya *** Unuttum sanma gözlerini daha Unuttum sanma sözlerini daha Kanar bu yara aşk uğruna

Kul Hakkı (Vers 2) Bu dünyaya anam beni Sana köle getirmedi Eyvah aşktan sefilim Yar sebebim ziyan zebilim *** Bir sevda uğrunda can gitti Derdim de bittim *** Aşkıma gülüp geçtin sen Aşk ödenmez bir kul hakkı Kalbimi yıkıp geçtin sen Kalbim senden bir ömür davacı *** Aşkıma gülüp geçtin sen Aşk ödenmez bir kul hakkı Kalbimi yıkıp geçtin sen Kalbim senden bir ömür davacı