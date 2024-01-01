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Ok Şarkı Sözleri

Orhan Gencebay Ok şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Ok şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ok sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay

Orhan Gencebay

Ok

  • Hor Görme Garıbı -eski

  • Ok

  • Kader Diye Diye (Rock Arabesq Ver)

  • Kul Hakkı (Vers 1)

  • Aşk Uğruna (Vers 1)

  • Aşk Uğruna (Vers 2)

  • Kul Hakkı (Vers 2)

  • Kader Diye Diye (Meyhane Vers)

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