Orhan Gencebay

Nerde boynu bükük bir garip görsen Hor görme kim bilir ne derdi vardır Nerde boynu bükük bir garip görsen Hor görme kim bilir ne derdi vardır *** O garip hâlinde ne sırlar gizli Onu bu hâllere bir koyan vardır O garip hâlinde ne sırlar gizli Onu bu hâllere bir koyan vardır Belki benim gibi sevdiği vardır *** Ümitsiz bir aşkın garibi oldum Aradım hatayı kendimde buldum Ne söylesem gönül dinlemez Deli gibi seven yine ben oldum Ne söylesem gönül dinlemez Delice seven yine ben oldum Delice seven yine ben oldum *** Nice ümit dolu hayat yolunda Yolunu kaybeden garip ne yapsın? Nice ümit dolu hayat yolunda Yolunu şaşıran garip ne yapsın? *** Her şey Hak'tan ama zulmetmek kuldan Gönül bir zalimi sevdi ne yapsın Her şey Hak'tan ama zulmetmek kuldan Gönlüm bir zalimi sevdi ne yapsın? Gönlüm bir zalimi sevdi ne yapsın? *** Madem yaşamaya geldik dünyaya Benim de her şeyde bir hakkım vardır Sevmiyorsan hor görme bari Benim de senin gibi Allah'ım vardır *** Sevmiyorsan hor görme bari Benim de senin gibi Allah'ım vardır Benim de senin gibi Allah'ım vardır Benim de senin gibi Allah'ım vardır Benim de senin gibi Allah'ım vardır Benim de senin gibi Allah'ım vardır