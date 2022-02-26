Orhan Gencebay

Hor Görme Garibi Nerde boynu bükük bir garip görsen Hor görme kim bilir ne derdi vardır Nerde boynu bükük bir garip görsen Hor görme kim bilir ne derdi vardır *** O garip hâlinde ne sırlar gizli Onu bu hâllere bir koyan vardır O garip hâlinde ne sırlar gizli Onu bu hâllere bir koyan vardır Belki benim gibi sevdiği vardır *** Ümitsiz bir aşkın garibi oldum Aradım hatayı kendimde buldum Ne söylesem gönül dinlemez Deli gibi seven yine ben oldum Ne söylesem gönül dinlemez Delice seven yine ben oldum Delice seven yine ben oldum *** Nice ümit dolu hayat yolunda Yolunu kaybeden garip ne yapsın? Nice ümit dolu hayat yolunda Yolunu şaşıran garip ne yapsın? *** Her şey Hak'tan ama zulmetmek kuldan Gönül bir zalimi sevdi ne yapsın Her şey Hak'tan ama zulmetmek kuldan Gönlüm bir zalimi sevdi ne yapsın? Gönlüm bir zalimi sevdi ne yapsın? *** Madem yaşamaya geldik dünyaya Benim de her şeyde bir hakkım vardır Sevmiyorsan hor görme bari Benim de senin gibi Allah'ım vardır *** Sevmiyorsan hor görme bari Benim de senin gibi Allah'ım vardır Benim de senin gibi Allah'ım vardır Benim de senin gibi Allah'ım vardır Benim de senin gibi Allah'ım vardır Benim de senin gibi Allah'ım vardır

Allahım Kurtuldum sanmıştım Senin elinden Görünce anladım Bitmedi sevdan Sakladım aşkını inan içimde Başkası olmadı olmuyor Sendedir derman *** Tutuldum deli gibi Ne yer, ne gökteyim Köle oldum bak sonunda Emrindeyim *** Allah'ım sen koru bu kulunu Bilemedim yalancı huyunu Göremem şimdi yolunu Hayra yor benim sonumu

Alçal Dağlar Hasretinle yandı bağrım Yar yoluna sarın beni Bekler şimdi nazlı yarim Alçal dağlar aşam seni *** Yüksek dağlar olun engin Hele bana bir yol verin Sevdası gönlümde yarin Alçal dağlar aşam seni *** Hasretinle dizi dizi Yürekte dinmedi sızı Yar gurbette bekler bizi Alçal dağlar aşam seni

Annem Kurtuldum sanmıştım Senin elinden Görünce anladım Bitmedi sevdan Sakladım aşkını inan içimde Başkası olmadı olmuyor Sendedir derman *** Tutuldum deli gibi Ne yer, ne gökteyim Köle oldum bak sonunda Emrindeyim *** Allah'ım sen koru bu kulunu Bilemedim yalancı huyunu Göremem şimdi yolunu Hayra yor benim sonumu

Ağlamak Yakışmaz Bana Beklenmedik bir anda Yenildim yine aşka Tövbeliydim bir daha Böyle kara sevdaya *** Acılar başucumda Yine nöbet tutacak Bilirim gözlerime Uyku haram olacak *** Tutsağın, esirinim Ben ölünceye kadar Yar benim seni sevmek gibi Bir sorunum var Yüreğim paramparça Kaçamaz uzaklara Ağlayamam ki Ağlamak yakışmaz bana

Yangınlarım Var Sevda yüklü kalbim Pembe buluttu Yanlış limanlara Sığındı gönlüm Bu belki kaçıştı Belki umuttu Yanlış insanlara Kapıldı gönlüm *** Yoruldum… yoruldum Her gün seni düşünmekten *** Yangınlarım var Yaralarım var Korkuyorum yar Gel de kurtar Gel beni sar *** Bu sitem değil Bu bir tutku

Yediveren Dargınım sana sanma Unuttum geçenleri Geceler geçmez Yüreğim yangın yeri *** Kalbine kilit vurma Hatırla o dünleri Yüzüme vurma yine sensizliği Bilir misin ben seni Her şeyden çok sevdim Üzüme bu deli kalbim Hala senin of *** Yediveren gül açtı Yangını dudağımda Ölüm gelir durur baş ucumda Bu sürgünden yoruldum Bin yerimden vuruldum Sana bir ömür verdim korkmuyorum