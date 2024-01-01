Orhan Gencebay

-
Nerde boynu bükük bir garip görsen
Hor görme kim bilir ne derdi vardır
Nerde boynu bükük bir garip görsen
Hor görme kim bilir ne derdi vardır
***
O garip hâlinde ne sırlar gizli
Onu bu hâllere bir koyan vardır
O garip hâlinde ne sırlar gizli
Onu bu hâllere bir koyan vardır
Belki benim gibi sevdiği vardır
***
Ümitsiz bir aşkın garibi oldum
Aradım hatayı kendimde buldum
Ne söylesem gönül dinlemez
Deli gibi seven yine ben oldum
Ne söylesem gönül dinlemez
Delice seven yine ben oldum
Delice seven yine ben oldum
***
Nice ümit dolu hayat yolunda
Yolunu kaybeden garip ne yapsın?
Nice ümit dolu hayat yolunda
Yolunu şaşıran garip ne yapsın?
***
Her şey Hak'tan ama zulmetmek kuldan
Gönül bir zalimi sevdi ne yapsın
Her şey Hak'tan ama zulmetmek kuldan
Gönlüm bir zalimi sevdi ne yapsın?
Gönlüm bir zalimi sevdi ne yapsın?
***
Madem yaşamaya geldik dünyaya
Benim de her şeyde bir hakkım vardır
Sevmiyorsan hor görme bari
Benim de senin gibi Allah'ım vardır
***
Sevmiyorsan hor görme bari
Benim de senin gibi Allah'ım vardır
Benim de senin gibi Allah'ım vardır
Benim de senin gibi Allah'ım vardır
Benim de senin gibi Allah'ım vardır
Benim de senin gibi Allah'ım vardır
-
Bir teselli ver, bir teselli ver
Yarattığın mecnuna bir teselli ver
***
Sevenin halinden sevenler anlar
Gel gör şu halimi bir teselli ver
Aramızda başka biri var ise
Tertemiz aşkımı bana geri ver
***
Ben zaten her acının tiryakisi olmuşum
Ömür boyu bitmeyen derdimle yorulmuşum
Gülemem, sevgilim, ben sensiz aaah
Yaşayamam, yaşayamam
***
Bana ne gerek, bana ne gerek
Senin aşkından başka bana ne gerek
***
Aşkın zehir olsa yine içerim
Yolun ecel olsa korkmam geçerim
Yeter ki sevdim de ben bu aşk ile
Dünyanın kahrına gülüp geçerim
***
Ben zaten her acının tiryakisi olmuşum
Ömür boyu bitmeyen derdimle yorulmuşum
Gülemem, sevgilim, ben sensiz aaah
Yaşayamam, yaşayamam
-
Ne talihim güldü, ne de kaderim
Her gün gibi bugün yine dünden beterim
Bir yanda vicdanım, bir yanda sensin
Aşkının mahkumu oldum, azap çekerim
Bu azabı senden değil
Vicdanımdan çekiyorum
Bu azabı senden değil
Vicdanımdan çekiyorum
Yerden yere vursan yine
Deli gibi seviyorum, seviyorum, seviyorum
Kırmayalım günah, kalplerimizi
Neden zehredelim söyle günlerimizi?
Mutluluk seninle benim elimde
Korkarım ki zalim kader ayırır bizi
Bu azabı senden değil
Vicdanımdan çekiyorum
Bu azabı senden değil
Vicdanımdan çekiyorum
Biliyorsun ben de seni
Deli gibi seviyorum, seviyordum, seviyorum
-
Efkâr bastı gönlümü, yine feryat ediyor
Senden gelen dert ile sana hitap ediyor
Sen açtın bu yarayı, dermanını ver artık
Yıllardır bekliyorum, geleceksen gel artık
Geleceksen gel artık
Yeter, yeter, bu ayrılık yeter
Yeter, yeter, bu kadar naz yeter
Ben de bir kalp taşıyorum
Sevgilim, yeter
"Kalp kalbe karşı" derler, seviyorsan bilirsin
Vicdanını dinlersen merhamete gelirsin
Sen açtın bu yarayı, dermanını ver artık
Yıllardır bekliyorum, geleceksen gel artık
Geleceksen gel artık
Yeter, yeter, bu ayrılık yeter
Yeter, yeter, bu kadar naz yeter
Ben de bir kalp taşıyorum
Sevgilim, yeter
Sevgilim, yeter
-
Sevme sevilmeden sevme
Sevme inanmadan sevme
Ben sevdim de ne oldu?
Ben sevdim de ne oldu?
***
Sevmek ıstırap demekmiş
Sevmek her gün ölmekmiş
Ben sevdim de ne oldu?
Her günüm dertle doldu
***
Bir zamanlar ben de aşkın sihrine kapılmıştım
Bir vefasızın beni sevdiğini sanmıştım
Terk edip de gitti beni ellerim boş kalmıştım
Yalnızlığın böylesini ben ömrümde tatmamıştım
Anladım ki bu aşkta ben aldanmıştım
Ben aldanmıştım
***
Nerde o yeminler nerde?
Nerde gençliğim nerde?
Hepsi bir hayal oldu
Hepsi bir hayal oldu
***
Zehri aşk diye tattıran
Beni aşk ile kandıran
Sevgilime ne oldu?
Sevgilime ne oldu?
***
Açık kaldı gönlümün aşkla dolu sayfası
Bu hatıra ömrümün en acı hatırası
Terk edip de gitti beni ellerim boş kalmıştım
Yalnızlığın ömrümde ben hiç böyle tatmamıştım
Anladım ki bu aşkta ben aldanmıştım
Ben aldanmıştım
-
"Sevenler mesut olmaz" derlerdi inanmazdım
"Sevenler mesut olmaz" derlerdi inanmazdım
Şimdi mesut değilsin, bilseydim bağlanmazdım
Şimdi mesut değilsin, bilseydim bağlanmazdım
***
Ben cefanın, kederin hem kışı hem yazıyım
Yeter ki sen mesut ol, ben her şeye razıyım
Gel artık, dön artık
Ömrümüz geçmeden canım sevgilim
***
Günahım benim olsun, sevabım senin olsun
Günahım benim olsun, sevabım senin olsun
Diliyorum Mevla'dan "Her seven mesut olsun"
Diliyorum Mevla'dan "Sevenler mesut olsun"
***
Ben cefanın, kederin hem kışı hem yazıyım
Yeter ki sen mesut ol, ben her şeye razıyım
Gel artık, dön artık
Ömrümüz geçmeden canım sevgilim
-
Başa gelen çekilirmiş çekemem diyemem
Yar eliyle zehir verse içemem diyemem
Ben aşkımı sende buldum, sana inandım, ah
Yeminim var senden başka sevemem, sevemem
Ben aşkımı sende buldum, sana inandım, ah
Yeminim var senden başka sevemem, sevemem
Her gün ayrı bir dert
Her gün bir ızdırap
Kurtar beni bu çileden
Sevgili ya Rab
Her gün ayrı bir dert
Her gün bir ızdırap
Kurtar beni bu çileden
Sevgili ya Rab, sevgili ya Rab
Aşktan anlamayan aşka gülüp geçermiş
Aşık olan gece gündüz dertten içermiş
Sevilmeden sevenlerin yazık ömrüne, ah
Böyle aşıkların ömrü boşa geçermiş
Sevilmeden sevenlerin yazık ömrüne, ah
Böyle aşıkların ömrü boşa geçermiş
Her gün ayrı bir dert
Her gün bir ızdırap
Kurtar beni bu çileden
Sevgili ya Rab
Her gün ayrı bir dert
Her gün bir ızdırap
Kurtar beni bu çileden
Sevgili ya Rab, sevgili ya Rab
Sevgili ya Rab
-
Aşk deryasından bir yudum su ver
Belki derdime şifa olur
Vefa görmedim dünyadan
Belki yardan vefa olur
Belki yardan vefa olur
Her cefa beni buldu yazık ömrüme
Her cefa beni buldu yazık ömrüme
Boşa geçiyor ömrüm
Aşk bana haram oldu
Boşa geçiyor ömrüm
Aşk bana haram oldu
Aşk bana haram oldu
Aşkım gülse de benim yüzüme
Gülmüyor artık bu gönlüm
Dünyadan zevk almadan
Geldi geçti bu ömrüm
Geldi geçti bu ömrüm
Her cefa beni buldu yazık ömrüme
Her cefa beni buldu yazık ömrüme
Boşa geçiyor ömrüm
Aşk bana haram oldu
Boşa geçiyor ömrüm
Viran oldu bu gönlüm
Viran oldu bu gönlüm
-
Bıraktım kaderime
Aşkımızın sonunu
Aradım bulamadım
Mutluluğun yolunu
***
Yoruldum koşa koşa
Her ümidin peşinden
Kırıldı ümitlerim
Bu sonsuz bekleyişten
***
Bırak artık kaderimle
Kendi halime beni
Vazgeçelim bu sevgiden
Unutalım her şeyi
***
Severek ayrılalım
Aşka hasret kalalım
Eğer mutlu olursak ah
Yeniden barışalım
Yeniden barışalım
***
Sevmemiştim kimseyi
Seni sevdiğim kadar
Çekmemiştim kimseden
Senden çektiğim kadar
***
Olur mu sevgi diye
Istıraba sarılmak
Bu yol mutluluk yolu
Tek çaremiz ayrılmak
***
Sevmemiştim kimseyi
Seni sevdiğim kadar
Çekmemiştim kimseden
Senden çektiğim kadar
***
Olur mu sevgi diye
Istıraba sarılmak
Bu yol mutluluk yolu
Tek çaremiz ayrılmak
***
Bırak artık kaderimle
Kendi halime beni
Vazgeçelim bu sevgiden
Unutalım her şeyi
***
Severek ayrılalım
Aşka hasret kalalım
Eğer mutlu olursak ah
Yeniden barışalım
Yeniden barışalım
***
Yeniden barışalım
Yeniden barışalım
-
Bir daha aşık olmak mı, tövbeler olsun
Seviyorum seni dersem dilim tutulsun
Bağrıma taş bastım haberin olsun
Yemin ettim aşka tövbeler olsun, tövbeler olsun
***
Bana gülen benden besbeter olsun
Yemin ettim kara gözlüm tövbeler olsun
Bana gülen benden besbeter olsun
***
Bak yüzüme gül diyecek yüzün kalmadı
Sana aşkı anlatacak sözüm kalmadı
Senin için ölmeye lüzum kalmadı
Yemin ettim aşka tövbeler olsun, tövbeler olsun
***
Bağrıma taş bastım haberin olsun
Bana gülen benden besbeter olsun
Yemin ettim aşka tövbeler olsun
-
Ne oldu bana bilemem, kendimi unuttum
Ne oldu bana bilemem, kendimi unuttum
Ben eski hâlimle daha mesuttum
Ben eski hâlimle daha mesuttum
Güvenmiştim talihime, ne umdum ne buldum
Güvenmiştim talihime, ne umdum ne buldum
Bıktım artık, bıktım artık, ben bu aşktan yoruldum
Bıktım artık, bıktım artık, ben bu aşktan yoruldum
Ah, bu aşktan artık yoruldum
Bir kırık kalbim vardı, onu da sana verdim
Bir kırık kalbim vardı, onu da sana verdim
Sev dedim, sev dedim, öldür demedim
Sev dedim, sev dedim, öldür demedim
Kopacak bekliyorum talihin kördüğümü
Kopacak bekliyorum talihin kördüğümü
Seni sevdim seveli görmedim güldüğümü
Seni sevdim seveli görmedim güldüğümü
Ah, ver artık bana gönlümü
Ah, ver artık bana gönlümü