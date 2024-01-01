Orhan Gencebay

-
Dünya gözlerinde ağlıyor gibi
Her damla aşkımızı bağlıyor gibi
Dünya gözlerinde ağlıyor gibi
Her damla aşkımıza bir dua gibi
**
Kaderim bile seni benden çok sevdi
Derdinde mutluluk var aşk seni bana verdi
Yarınlar bak ufukta aşkımıza gel gel diyor
Kucak açmış hep ümitler bizi bekliyor
**
Bitti artık ızdırabım
Gönlüm buldu mutluluğu
Bir dünya ki benim dünyam
-
O bir masalmış, biri anlatmış
Bir gün varmış, bir gün yokmuş
Ne fark eder yarıda kalmış
Tadı damakta acı da olsa
***
Korkmam kara gün kararıp kalmaz
Bir yolunu buluruz güzel ince
Işığından ne hayır gördük ki
Etmesin üstüme gölge, gölge, gölge
Işığından ne hayır gördük ki
Etmesin üstüme gölge, gölge, gölge
***
O bir masalmış, biri anlatmış
Bir gün varmış, bir gün yokmuş
Ne fark eder yarıda kalmış
Tadı damakta acı da olsa
***
Korkmam kara gün kararıp kalmaz
Bir yolunu buluruz güzel ince
Işığından ne hayır gördük ki
Etmesin üstüme gölge, gölge, gölge
Işığından ne hayır gördük ki
Etmesin üstüme gölge, gölge, gölge
-
Sadece sen mi kurnazsın
Yalanına çocuklar inansın
Bende ne noksan ne eksilen var
Seni yüzde doksan etkileyen var
***
Tercihine saygı duyacaktım
Efendi efendi susacaktım
Ne zaman ki gerçeği öğrendim
Gülmekten ölecektim
***
Özgüveni tavan eksik afili
Avucuna almış seni besbelli
Şirazeni kaydırmış temelli
Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı
***
Özgüveni tavan eksik afili
Avucuna almış seni besbelli
Şirazeni kaydırmış temelli
Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı
***
Sadece sen mi kurnazsın
Yalanına çocuklar inansın
Bende ne noksan ne eksilen var
Seni yüzde doksan etkileyen var
***
Tercihine saygı duyacaktım
Efendi efendi susacaktım
Ne zaman ki gerçeği öğrendim
Gülmekten ölecektim
***
Özgüveni tavan eksik afili
Avucuna almış seni besbelli
Şirazeni kaydırmış temelli
Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı
***
Özgüveni tavan eksik afili
Avucuna almış seni besbelli
Şirazeni kaydırmış temelli
Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı
***
Özgüveni tavan eksik afili
Avucuna almış seni besbelli
Şirazeni kaydırmış temelli
Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı
***
Özgüveni tavan eksik afili
Avucuna almış seni besbelli
Şirazeni kaydırmış temelli
Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı
-
Eller havaya
Bir sağa, bir sola
Çalkala çalkala
Bir sağa, bir sola
***
Çalkala çalkala
***
Cadı kazanına fırlat
Her şeyi bir bir yak
Asabi hâllere gerek yok, ah
***
Gece yine canlı mı canlı
Uçuyor herkes heyecanlı
Acele etmiyor kimse
Çıkmak yok kapı kapalı
***
Bir o yana bir bu yana yürü hadi
Göster bana o eşsiz dansını
İnadına inadına inadına
Düşmez yükselttin bak nabzımı
***
Bir ileri iki geri yürü hadi
Göster bana o eşsiz dansını
Sularıma sularıma kor gibi düştün
Yükselttin bak nabzımı
***
Çalkala çalkala
***
Kimse bilmez huyunu suyunu
Dans et görelim boyunu posunu
Dans zaten bir aşk oyunu ahh
***
Gece yine canlı mı canlı
Uçuyor herkes heyecanlı
Acele etmiyor kimse
Çıkmak yok kapı kapalı
***
Bir o yana bir bu yana yürü hadi
Göster bana o eşsiz dansını
İnadına inadına inadına
Düşmez yükselttin bak nabzımı
***
Bir ileri iki geri yürü hadi
Göster bana o eşsiz dansını
Sularıma sularıma kor gibi düştün
Yükselttin bak nabzımı
***
Çalkala çalkala
***
Eller havaya
Bir sağa, bir sola
Çalkala çalkala
Bir sağa, bir sola
***
Eller havaya
Bir sağa, bir sola
Çalkala çalkala
Bir sağa, bir sola
***
Çalkala çalkala
Bir sağa, bir sola
Çalkala çalkala
-
Ah kalbim ille sev derdi
Bu şehir hep böyle değil yani
Ne dostlar tanıdık hepsi
Kötü günümüzü kolladılar
***
Ah kalbim ille sev derdi
Bu şehir hep böyle değil yani
Ne dostlar tanıdık hepsi
Kötü günümüzü kolladılar
***
Hayat dedik kahrını çektik
Savunmasız ve gerçektik
Hep zulmedecek hali yok diye
Sabrettik sabrettik
***
Bu saatten sonra yok ederinden fazla değer
Seven sever sevmeyen çeker gider
Bu saatten sonra yok ederinden fazla değer
Seven sever sevmeyen çeker gider
***
Ah kalbim ille sev derdi
Bu şehir hep böyle değil yani
Ne dostlar tanıdık hepsi
Kötü günümüzü kolladılar
***
Hayat dedik kahrını çektik
Savunmasız ve gerçektik
Hep zulmedecek hali yok diye
Sabrettik sabrettik
***
Bu saatten sonra yok ederinden fazla değer
Seven sever sevmeyen çeker gider
Bu saatten sonra yok ederinden fazla değer
Seven sever sevmeyen
***
Bu saatten sonra yok ederinden fazla değer
Seven sever sevmeyen çeker gider
Bu saatten sonra yok ederinden fazla değer
Seven sever sevmeyen çeker gider
-
Bunu nasıl yaptın, ciğerimi yaktın
Daha yatağım bile soğumadı hala, sımsacak
Yolumun yoldaşı canımın sırdaşı
Ruhumun özeşiği derken sapladın bi kör bıçak
***
Yeni moda aşlar böyle mi?
Hadi sıradaki yani öyle mi?
Bu kadar mı değişmiş
Dünya ben sevmem o zaman
***
Fırlatırım dünyanın suratına
Bütün zevklerimi
Satmam ruhumu bi daha
Kalbimi yormam o zaman
***
Bekleyemedin mi? üç beş ay olsun
Bari ayrılık senesi dolsun
Bekleyemedin mi? üç beş ay olsun
Bari ayrılık senesi dolsun
***
Yeni moda aşlar böyle mi?
Hadi sıradaki yani öyle mi?
Bu kadar mı değişmiş
Dünya ben sevmem o zaman
***
Fırlatırım dünyanın
Suratına bütün zevklerimi
Satmam ruhumu bi daha
Kalbimi yormam o zaman
***
Bekleyemedin mi? üç beş ay olsun
Bari ayrılık senesi dolsun
Bekleyemedin mi? üç beş ay olsun
Bari ayrılık senesi dolsun
***
Bekleyemedin mi? üç beş ay olsun
Bari ayrılık senesi dolsun
Bekleyemedin mi? üç beş ay olsun
Bari ayrılık senesi dolsun
-
Biliyorum bi' gün kapımın önüne geleceksin
Utancından kapımı çalamayıp geri döneceksin
Korkuyorum seni o kadar bitkin görmekten
Korkuyorum seni yeniden, yeniden, yeniden sevmekten
***
Bi' gün gelir için sızlar, beni anlarsın
Belki beş yıl sonra adımı anarsın
O gün bizim için deli gibi ağlarsın
Çok geç biz bittik ve sen bitirmiştin
***
Bi' gün gelir için sızlar, beni anlarsın
Belki beş yıl sonra adımı anarsın
O gün bizim için deli gibi ağlarsın
Çok geç biz bittik ve sen bitirmiştin
***
Biliyorum bi' gün kapımın önüne geleceksin
Utancından kapımı çalamayıp geri döneceksin
Korkuyorum seni o kadar bitkin görmekten
Korkuyorum seni yeniden, yeniden, yeniden sevmekten
***
Bi' gün gelir için sızlar, beni anlarsın
Belki beş yıl sonra adımı anarsın
O gün bizim için deli gibi ağlarsın
Çok geç biz bittik ve sen bitirmiştin
***
Bi' gün gelir için sızlar, beni anlarsın
Belki beş yıl sonra adımı anarsın
O gün bizim için deli gibi ağlarsın
Çok geç biz bittik ve sen bitirmiştin
***
Gün gelir için sızlar, beni anlarsın
Belki beş yıl sonra adımı anarsın
Bugün bizim için deli gibi ağladın
Çok geç biz bittik ve ben bitirmiştim
-
Tabii şimdi çok zor benle
Anladın sen imkansız ne
Sallanıyor, bastığın her yer (yer, yer, yer)
***
Hani güzeldi ayrı günler
Sana yanlış bahsetmişler
Dar geliyor gittiğin her yer
***
Şimdi gelene geçene
Sor sen, üzüle üzüle
Aşkım, nerede nerede
Dert olsun
***
Git sen, acele acele
Bensiz, ecele ecele
Halin, gelene geçene
Ders olsun
***
Tabii şimdi çok zor benle
Anladın sen imkansız ne
Sallanıyor, bastığın her yer
***
Hani güzeldi ayrı günler
Sana yanlış bahsetmişler
Dar geliyor gittiğin her yer
***
Şimdi gelene geçene
Sor sen, üzüle üzüle
Aşkım, nerede nerede
Dert olsun
***
Git sen, acele acele
Bensiz, ecele ecele
Halin gelene geçene
Ders olsun
***
Şimdi gelene geçene
Sor sen, üzüle üzüle
Aşkım, nerede nerede
Dert olsun
***
Git sen, acele acele
Bensiz, ecele ecele
Halin gelene geçene
Ders olsun
-
Tabii şimdi çok zor benle
Anladın sen imkansız ne
Sallanıyor, bastığın her yer (yer, yer, yer)
***
Hani güzeldi ayrı günler
Sana yanlış bahsetmişler
Dar geliyor gittiğin her yer
***
Şimdi gelene geçene
Sor sen, üzüle üzüle
Aşkım, nerede nerede
Dert olsun
***
Git sen, acele acele
Bensiz, ecele ecele
Halin, gelene geçene
Ders olsun
***
Tabii şimdi çok zor benle
Anladın sen imkansız ne
Sallanıyor, bastığın her yer
***
Hani güzeldi ayrı günler
Sana yanlış bahsetmişler
Dar geliyor gittiğin her yer
***
Şimdi gelene geçene
Sor sen, üzüle üzüle
Aşkım, nerede nerede
Dert olsun
***
Git sen, acele acele
Bensiz, ecele ecele
Halin gelene geçene
Ders olsun
***
Şimdi gelene geçene
Sor sen, üzüle üzüle
Aşkım, nerede nerede
Dert olsun
***
Git sen, acele acele
Bensiz, ecele ecele
Halin gelene geçene
Ders olsun
-
Hayat böyle demekle çıkılmıyor işin içinden
Dün dediğinde nihayet iki adım ötede
Acı çektiğim bi' gerçek ama benim seçimim değil
Gidenlerin kalanları dolaşıyor her köşede
***
Hadi unut, hadi avut kendini
Hadi uyut bir kere daha
Belli uzun bu gece
Daha çok var sabaha
***
Her ayrılık bir kurşun yarası
Her ayrılık iki dünya arası
Paramparça yürek, yürek delik deşik
Öldürmüyor bu şerefsiz üstelik
***
Her ayrılık bir kurşun yarası
Her ayrılık iki dünya arası
Paramparça yürek, yürek delik deşik
Öldürmüyor bu şerefsiz üstelik
***
Acı çektiğim bi' gerçek ama benim seçimim değil
Gidenlerin kalanları dolaşıyor her köşede
***
Hadi unut, hadi avut kendini
Hadi uyut bir kere daha
Belli uzun bu gece
Daha çok var sabaha
***
Her ayrılık bir kurşun yarası
Her ayrılık iki dünya arası
Paramparça yürek, yürek delik deşik
Öldürmüyor bu şerefsiz üstelik
***
Her ayrılık bir kurşun yarası
Her ayrılık iki dünya arası
Paramparça yürek, yürek delik deşik
Öldürmüyor bu şerefsiz üstelik
-
Pencereden baktım dün gece
Sokaklarda var pür neşe
Benim de içim kıpır kıpır
Atıverdim kendimi geceye
***
Pencereden baktım dün gece
Sokaklarda var pür neşe
Benim de içim kıpır kıpır
Atıverdim kendimi geceye
***
O bar senin bu bar benim
Gezdim durdum bütün gece
Sarhoş oldum yalan oldum
Dönemedim bir türlü eve
***
Denizde dalga günaydın abla
Akşamdan kalma kafam bir dünya
Denizde dalga günaydın abla
Akşamdan kalma kafam bir dünya
***
Denizde dalga günaydın abla
Akşamdan kalma kafam bir dünya
Denizde dalga günaydın abla
Akşamdan kalma kafam bir dünya
***
Pencereden baktım dün gece
Sokaklarda var pür neşe
Benim de içim kıpır kıpır
Atıverdim kendimi geceye
***
O bar senin bu bar benim
Gezdim durdum bütün gece
Sarhoş oldum yalan oldum
Dönemedim bir türlü eve
***
Denizde dalga günaydın abla
Akşamdan kalma kafam bir dünya
Denizde dalga günaydın abla
Akşamdan kalma kafam bir dünya
***
Denizde dalga günaydın abla
Akşamdan kalma kafam bir dünya
Denizde dalga günaydın abla
Akşamdan kalma kafam bir dünya
***
Kafam bir dünya
Denizde dalga günaydın abla
Akşamdan kalma kafam bir dünya
Denizde dalga günaydın abla
Akşamdan kalma kafam bir dünya
-
Kapı çalıyor yine, telefonum sessizde
Bakalım şimdi hangi bahane
Tuzun mu bitti yine?
Komşu komşunun külüne
Kedi girmiş evine, bana ne?
***
Aynalara küsmüşsün sen
Dön de bir bak şu garip hâline
Hayallere dalıp gitme
Havaya girme kendi kendine
***
Aynalara küsmüşsün sen
Dön de bir bak şu garip hâline
Hayallere dalıp gitme
Davul bile bak dengi dengine
***
Sen bir müptezel, bense bir matmazel
Bendeki masumiyet sende ne gezer
Saçın başın darmadağın
Harpten çıkmış her yanın
Böyle giderse hayat seni çok üzer
***
Sen bir müptezel, bense bir matmazel
Bendeki masumiyet sende ne gezer
Saçın başın darmadağın
Harpten çıkmış her yanın
Böyle giderse hayat seni çok üzer
***
Kapı çalıyor yine, telefonum sessizde
Bakalım şimdi hangi bahane
Tuzun mu bitti yine?
Komşu komşunun külüne
Kedi girmiş evine, bana ne?
***
Aynalara küsmüşsün sen
Dön de bir bak şu garip hâline
Hayallere dalıp gitme
Havaya girme kendi kendine
***
Aynalara küsmüşsün sen
Dön de bir bak şu garip hâline
Hayallere dalıp gitme
Davul bile bak dengi dengine
***
Sen bir müptezel, bense bir matmazel
Bendeki masumiyet sende ne gezer
Saçın başın darmadağın
Harpten çıkmış her yanın
Böyle giderse hayat seni çok üzer
***
Sen bir müptezel, bense bir matmazel
Bendeki masumiyet sende ne gezer
Saçın başın darmadağın
Harpten çıkmış her yanın
Böyle giderse hayat seni çok üzer
***
Sen bir müptezel, bense bir matmazel
Bendeki masumiyet sende ne gezer
Saçın başın darmadağın
Harpten çıkmış her yanın
Böyle giderse hayat seni çok üzer
-
Sus birşey daha söyleme
Zaten seni seviyorum
Çabalama beni mutlu etmek için
Ben zaten seni seviyorum
***
Gel sarıl bana biraz öylece kal
Sıkıca tut ellerimi, aklımı al
Yokluğun soğuk, her yer puslu, üşüyorum
Ya sana bir şey olursa diye çok korkuyorum
***
İyi ki daha önce tanımamışım seni
İyi ki daha önce karşılaşmamışız hiç
Toy zamanlarımda olsaydın inan
Anlayamazdım ki kıymetini
***
İyi ki daha önce tanımamışım seni
İyi ki daha önce karşılaşmamışız hiç
Toy zamanlarımda olsaydın inan
Anlayamazdım ki kıymetini
***
Gel sarıl bana biraz öylece kal
Sıkıca tut ellerimi, aklımı al
Yokluğun soğuk, her yer puslu, üşüyorum
Ya sana bir şey olursa diye çok korkuyorum
***
İyi ki daha önce tanımamışım seni
İyi ki daha önce karşılaşmamışız hiç
Toy zamanlarımda olsaydın inan
Anlayamazdım ki kıymetini
***
İyi ki daha önce tanımamışım seni
İyi ki daha önce karşılaşmamışız hiç
Toy zamanlarımda olsaydın inan
Anlayamazdım ki kıymetini
Anlayamazdım ki kıymetini
-
Artık siyah giymiyorum
Bu huyum bak yepyeni
Yastan çıktım, dinliyorum
Bugünlerde kalp sesimi
***
Bende hükmün şöyle dursun
Ne pahasına olursa olsun
Seni geldiğin yere döndürmek
Boynumun borcu olsun
***
Yüzüğü attım, özüme döndüm
Kendime verdiğim sözüme döndüm
Yokluğumda gülemez o demişsin
Bak en çokta ona güldüm
***
Gözümü açtım, özüme döndüm
Kendime verdiğim sözüme döndüm
Yokluğumda gülemez o demişsin
Bak en çokta ona güldüm
***
Artık siyah giymiyorum
Bu huyum bak yepyeni
Yastan çıktım, dinliyorum
Bugünlerde kalp sesimi
***
Bende hükmün şöyle dursun
Ne pahasına olursa olsun
Seni geldiğin yere döndürmek
Boynumun borcu olsun
***
Yüzüğü attım, özüme döndüm
Kendime verdiğim sözüme döndüm
Yokluğumda gülemez o demişsin
Bak en çokta ona güldüm
***
Gözümü açtım, özüme döndüm
Kendime verdiğim sözüme döndüm
Yokluğumda gülemez o demişsin
Bak en çokta ona güldüm
***
Ona güldüm
***
Gözümü açtım, özüme döndüm
Kendime verdiğim sözüme döndüm
Yokluğumda gülemez o demişsin
Bak en çokta ona güldüm
***
Gözümü açtım, özüme döndüm
Kendime verdiğim sözüme döndüm
Yokluğumda gülemez o demişsin
Bak en çokta ona güldüm
-
Tamam anladık, ayrıldık, bir şeyler bitti
Bu defa bitmez, terk etmez diyorken gitti
Tamam anladık, ayrıldık, bir şeyler bitti
Bu defa bitmez, terk etmez diyorken gitti
***
Yok değil aklıma takılan şeyler
Yalancı zaten iyi yalan söyler
Kanım da der, canım da der
***
Kaç kere ağladım, seni kadere bağladım
Gitmedi zoruma
Peki, sen nasıl söz edersin orda, burda
Şerefime namusuma
***
Kaç kere ağladım, seni kadere bağladım
Gitmedi zoruma
Peki, sen nasıl söz edersin orda, burda
Şerefime namusuma
***
Tamam anladık, ayrıldık, bir şeyler bitti
Bu defa bitmez, terk etmez diyorken gitti
***
Yok değil aklıma takılan şeyler
Yalancı zaten iyi yalan söyler
Kanım da der, canım da der
***
Kaç kere ağladım, seni kadere bağladım
Gitmedi zoruma
Peki, sen nasıl söz edersin orda, burda
Şerefime namusuma
***
Kaç kere ağladım, seni kadere bağladım
Gitmedi zoruma
Peki, sen nasıl söz edersin orda, burda
Şerefime namusuma
***
Gitmedi zoruma
Şerefime namusuma
***
Kaç kere ağladım, seni kadere bağladım
Gitmedi zoruma
Peki, sen nasıl söz edersin orda, burda
Şerefime namusuma
***
Kaç kere ağladım, seni kadere bağladım
Gitmedi zoruma
Peki, sen nasıl söz edersin orda, burda
Şerefime namusuma