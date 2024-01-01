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7/24 Dinle Şimdi Ben Bu Şarkıları Kime Söyliyeyim

Şimdi Ben Bu Şarkıları Kime Söyliyeyim Şarkı Sözleri

Orhan Gencebay Şimdi Ben Bu Şarkıları Kime Söyliyeyim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Şimdi Ben Bu Şarkıları Kime Söyliyeyim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Şimdi Ben Bu Şarkıları Kime Söyliyeyim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay

Orhan Gencebay

Şimdi Ben Bu Şarkıları Kime Söyliyeyim

  • İç Benim İçin

  • 1000 Enstantane

  • Ayrılık Erken Oldu

  • Aşk Yangın Yeridir

  • Deli Namus

  • Delinin En Delisi

  • Eller Gibiyim

  • Ellerimde Çiçekler

  • Farzet ki

  • Mucize Yok

  • Ozanlara İnat

  • Yaprak Misali

  • İncelirse Kopsun

  • Şimdi Ben Bu Şarkıları

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