İç Benim İçin Şarkı Sözleri
Orhan Gencebay İç Benim İçin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay İç Benim İçin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İç Benim İçin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay
İç Benim İçin
Tüm Şarkıları
-
Kapını çalarsa mazinin eli,
Ne olur bir şişe aç benim için,
Ben hiç ayılmadım gittin gideli,
Sende birkaç kadeh iç benim için,
***
Bir gece veda et tatlı uykuna,
Girdiğin günahı sarhoşken kına,
Yarıda bırakma Allah aşkına,
Bu gece kendinden geç benim için,
***
Nasıl bir yanlışa ben adım attım,
Nasıl bu günahın zehrini tattım,
Sana nasıl kıydım, nasıl aldattım,
Anlatmak o kadar güç benim için,
***
Hoş görme affetme yaptıklarımı,
Kaldır yeryüzünden artıklarımı,
Tutuştur resmimi mektuplarımı,
Savur küllerini saç benim için,
***
Maziden eserse hasretin yeri
O güzel günlere uç uç benim için
Ben hiç ayılmadım gittin gideli
Sende birkaç kadeh iç iç benim için