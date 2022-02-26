Orhan Gencebay

Kapını çalarsa mazinin eli, Ne olur bir şişe aç benim için, Ben hiç ayılmadım gittin gideli, Sende birkaç kadeh iç benim için, *** Bir gece veda et tatlı uykuna, Girdiğin günahı sarhoşken kına, Yarıda bırakma Allah aşkına, Bu gece kendinden geç benim için, *** Nasıl bir yanlışa ben adım attım, Nasıl bu günahın zehrini tattım, Sana nasıl kıydım, nasıl aldattım, Anlatmak o kadar güç benim için, *** Hoş görme affetme yaptıklarımı, Kaldır yeryüzünden artıklarımı, Tutuştur resmimi mektuplarımı, Savur küllerini saç benim için, *** Maziden eserse hasretin yeri O güzel günlere uç uç benim için Ben hiç ayılmadım gittin gideli Sende birkaç kadeh iç iç benim için