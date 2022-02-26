Orhan Gencebay

Dertleri dermanla verensin Tanrı'm Bir zalim kulunu çok seviyorum Aşk denen bu derdin dermanı var ise İdama mahkûmum, af bekliyorum *** Gönlüm neler neler çekmişti ama Benden beter var mı bilemiyorum Korkum var yürekten, aşkımdan da büyük Korkumdan bir türlü gülemiyorum, gülemiyorum *** Özür dilemekse ben diliyorum "Cezama sensizlik verme", diyorum Aşkına, sevgine ihtiyacım var Seni canımdan da çok, çok seviyorum *** Söyle gönlüm söyle, deminde zaman Derdini açmayan bulamaz derman Sonunda geç kalıp olmadan pişman Korkak yaşamanı istemiyorum *** Kolay değil kırık bir kalp onarmak Kolay değil gerçek seveni bulmak Her şeye değecek baştan başlamak Senden başkasını sevemiyorum, sevemiyorum *** Özür dilemekse ben diliyorum "Cezama sensizlik verme", diyorum Aşkına, sevgine ihtiyacım var Seni canımdan da çok, çok seviyorum