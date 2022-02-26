İdam Mahkumu Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
İdam Mahkumu
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Dertleri dermanla verensin Tanrı'm
Bir zalim kulunu çok seviyorum
Aşk denen bu derdin dermanı var ise
İdama mahkûmum, af bekliyorum
***
Gönlüm neler neler çekmişti ama
Benden beter var mı bilemiyorum
Korkum var yürekten, aşkımdan da büyük
Korkumdan bir türlü gülemiyorum, gülemiyorum
***
Özür dilemekse ben diliyorum
"Cezama sensizlik verme", diyorum
Aşkına, sevgine ihtiyacım var
Seni canımdan da çok, çok seviyorum
***
Söyle gönlüm söyle, deminde zaman
Derdini açmayan bulamaz derman
Sonunda geç kalıp olmadan pişman
Korkak yaşamanı istemiyorum
***
Kolay değil kırık bir kalp onarmak
Kolay değil gerçek seveni bulmak
Her şeye değecek baştan başlamak
Senden başkasını sevemiyorum, sevemiyorum
***
Özür dilemekse ben diliyorum
"Cezama sensizlik verme", diyorum
Aşkına, sevgine ihtiyacım var
Seni canımdan da çok, çok seviyorum