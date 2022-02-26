İki Elin Kanda Olsa Gel Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
İki Elin Kanda Olsa Gel
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Kimseleri görmedi, kördü deseler
Aklını seninle bozdu deseler
Hep seninle yaşadı öldü deseler
İnanma sevdiğim inan az olur
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İki elin kanda olsa da gel
Ecel bize pusu kursa da gel
Korkma Tanrım sevenleri korur
Sevenlerin dualarıyla gel
***
Tarif etmek imkansız sen de olanı
Bir Allah bir de sen bir ben bilirim
Günün her saatinde aşk vaktinde
Gecenin her anında aşk vaktinde
Çağırsan koşarak sana gelirim
Her şeyi bırakır sana gelirim