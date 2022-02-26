Orhan Gencebay

Kimseleri görmedi, kördü deseler Aklını seninle bozdu deseler Hep seninle yaşadı öldü deseler İnanma sevdiğim inan az olur *** İki elin kanda olsa da gel Ecel bize pusu kursa da gel Korkma Tanrım sevenleri korur Sevenlerin dualarıyla gel *** Tarif etmek imkansız sen de olanı Bir Allah bir de sen bir ben bilirim Günün her saatinde aşk vaktinde Gecenin her anında aşk vaktinde Çağırsan koşarak sana gelirim Her şeyi bırakır sana gelirim