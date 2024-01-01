Orhan Gencebay

-
Kimseleri görmedi, kördü deseler
Aklını seninle bozdu deseler
Hep seninle yaşadı öldü deseler
İnanma sevdiğim inan az olur
***
İki elin kanda olsa da gel
Ecel bize pusu kursa da gel
Korkma Tanrım sevenleri korur
Sevenlerin dualarıyla gel
***
Tarif etmek imkansız sen de olanı
Bir Allah bir de sen bir ben bilirim
Günün her saatinde aşk vaktinde
Gecenin her anında aşk vaktinde
Çağırsan koşarak sana gelirim
Her şeyi bırakır sana gelirim
-
Beni kendimden koruma
Rüzgârlara açık olsun aradığım aşk
Aradığım aşk
Aradığım aşk
Aradığım aşk
Hadi sen de bir düşün
Koy önüne şapkanı, açılır gözün
Bu defa biraz zor olur geri dönüşüm
Bekleyen birini bul
Bazı şeyler bir kişiye
Sadece bir kez söylenir, aşkım
Belki benim de böyle şeylere sabrım yok
Sabreden birini bul
Beni kendimden koruma
Rüzgârlara açık olsun aradığım aşk
Aradığım aşk
Aradığım aşk
Aradığım aşk
Sen istesen de istemesen de
Gözünle görüp, "Dur" demesen de
Rüzgârlara açık olsun aradığım aşk
Aradığım aşk
Aradığım aşk
Aradığım aşk
Hadi sen de bir düşün
Koy önüne şapkanı, açılır gözün
Bu defa biraz zor olur geri dönüşüm
Bekleyen birini bul
Bazı şeyler bir kişiye
Sadece bir kez söylenir, aşkım
Belki benim de böyle şeylere sabrım yok
Sabreden birini bul
Beni kendimden koruma
Rüzgârlara açık olsun aradığım aşk
Aradığım aşk
Aradığım aşk
Aradığım aşk
Sen istesen de istemesen de
Gözünle görüp, "Dur" demesen de
Rüzgârlara açık olsun aradığım aşk
Aradığım aşk
Aradığım aşk
Aradığım aşk
Aradığım aşk
Aradığım aşk
Aradığım aşk
-
Belki de oyunların
Arkasına saklanmışım
Şehirler büyümüş de
Ben hep çocuk mu kalmışım?
***
Yenilmezdi böyle zamansız
Gitmeseydi eğer bu yürek
Bulurdu, tutunurdu
Bir bahane daha nihayet
***
Kelimeler eksilirken
Seyrettim üzülerek
Bedenim paramparça ama
Kalp hâlâ tanrıya emanet
***
Kirlenince olur ya niyet
Zor geliyor artık sevişmek
Tükenince mazeret
Aşk acıdan ibaret
***
Belki ben masalların, mutlu sonların etkisindeyim hâlâ
İşte bu yüzden bıçak sırtlarına emanettir bu yürek
Aslında yalanların, az olanların da farkındaydım elbet
Ama görmezden geldim, bilen bilir acıtır insanı gerçek
***
Belki ben masalların, mutlu sonların etkisindeyim hâlâ
İşte bu yüzden bıçak sırtlarına emanettir bu yürek
Aslında yalanların, az olanların da farkındaydım elbet
Ama görmezden geldim, bilen bilir acıtır insanı gerçek
***
Belki ben masalların, mutlu sonların etkisindeyim hâlâ
İşte bu yüzden bıçak sırtlarına emanettir bu yürek
Aslında yalanların, az olanların da farkındaydım elbet
Ama görmezden geldim, bilen bilir acıtır insanı gerçek
-
Ayrı ayrı uyusak uyansak,
yaz gelse açılsak.
ayrı ayrı iki yarımdan
bir tamam olsak
***
sizi yalnız severken
birden sen ve ben olsak
beni sensiz bırakmasan
hatta sevgili olsak
***
mandalinalar tezgahta
kokusu girse kanıma
beni uyandırsa seni kandırsa
***
tamamdır aşık olsak
tamamdır aşık olsak
***
yeniden taşınır gibi
yeni bi yere alışır gibi
yeni doğmuş bebek gibi
olursun diyorlar
sevenler biliyorlar
***
yeniden taşınır gibi
yeni bi yere alışır gibi
yeni doğmuş bebek gibi
olursun diyorlar
biliyorlar
***
Ayrı ayrı uyusak uyansak,
yaz gelse açılsak.
ayrı ayrı iki yarımdan
bir tamam olsak
***
sizi yalnız severken
birden sen ve ben olsak
beni sensiz bırakmasan
hatta sevgili olsak
***
mandalinalar tezgahta
kokusu girse kanıma
beni uyandırsa seni kandırsa
***
tamamdır aşık olsak
tamamdır aşık olsak
***
yeniden taşınır gibi
yeni bi yere alışır gibi
yeni doğmuş bebek gibi
olursun diyorlar
sevenler biliyorlar
***
yeniden taşınır gibi
yeni bi yere alışır gibi
yeni doğmuş bebek gibi
olursun diyorlar
biliyorlar
***
yeniden taşınır gibi
yeni bi yere alışır gibi
yeni doğmuş bebek gibi
olursun diyorlar
sevenler biliyorlar
***
yeniden taşınır gibi
yeni bi yere alışır gibi
yeni doğmuş bebek gibi
olursun diyorlar
biliyorlar
***
yeniden taşınır gibi
yeni bi yere alışır gibi
yeni doğmuş bebek gibi
olursun diyorlar
sevenler biliyorlar
-
Uyandım aynalar
Saatler dönüyor anladım
Sen olmasan da
Saklandım hüznümden
Gerçeği bilerek susmak
En zoru olsa gerek of
Bir kalp daha unutulmuş
Söyle kimin umrunda
Bir ders daha öğrenilmiş
Sevgilim senin uğrunda
Ne yazık başka mutlu bir final yok
Bu eski kırık dökük senaryoda
Ne yazık başka mutlu bir kanal yok
Bu kırık dökük lambalı radyoda
Ne yazık başka mutlu bir final yok
Bu eski kırık dökük senaryoda
Ne yazık başka mutlu bir kanal yok
Bu kırık dökük lambalı radyoda
Bir kalp daha unutulmuş
Söyle kimin umrunda
Bir ders daha öğrenilmiş
Sevgilim senin uğrunda
Ne yazık başka mutlu bir final yok
Bu eski kırık dökük senaryodan
Ne yazık başka mutlu bir kanal yok
Bu kırık dökük lambalı radyoda
Ne yazık başka mutlu bir final yok
Bu eski kırık dökük senaryodan
Ne yazık başka mutlu bir kanal yok
Bu kırık dökük lambalı radyoda
Ne yazık başka mutlu bir final yok
Bu eski kırık dökük senaryodan
Ne yazık başka mutlu bir kanal yok
Bu kırık dökük lambalı radyoda
-
Her şeye rağmen
Bir an azalıp kendimden hatırladım bütün yalanları
Sonra çoğalıp aniden affettim olanları
Karıştırıp zamanları, yıkıp geçen hatıraları
Başa sardım aşkları, pardon, hataları
Kızdım, sevdim, ben bu değilim
Dedim de yaraları
Kırdım, döktüm bir de tükenip
Kanatıp acılarımı
Tam yerinden, bi' hayli derinden
Döne döne yoruldun yine kendi içinden
Ama çok denedim de affedemedim
Bana yaptıklarını
"Of, kime kızdın ki yine?"
Diyene de bakılırsa benden öteye
Ama sen yine de dönersen geriye
Açarım kapılarımı
Bir an azalıp kendimden hatırladım bütün yalanları
Sonra çoğalıp aniden affettim olanları
Karıştırıp zamanları, yıkıp geçen hatıraları
Başa sardım aşkları, pardon, hataları
Kızdım, sevdim, ben bu değilim
Dedim de yaraları
Kırdım, döktüm bir de tükenip
Kanatıp acılarımı
Tam yerinden, bi' hayli derinden
Döne döne yoruldun yine kendi içinden
Ama çok denedim de affedemedim
Bana yaptıklarını
"Of, kime kızdın ki yine?"
Diyene de bakılırsa benden öteye
Ama sen yine de dönersen geriye
Açarım kapılarımı
Tam yerinden, bi' hayli derinden
Döne döne yoruldun yine kendi içinden
Ama çok denedim de affedemedim
Bana yaptıklarını
"Of, kime kızdın ki yine?"
Diyene de bakılırsa benden öteye
Ama sen yine de dönersen geriye
Açarım kapılarımı
-
Bir kalp çizdim cama sıcak nefesimin buharıyla
Odamda asılı boşluğun, heyecanlıyım soluk soluğa
Alıştığım sıcaklıklar var, her an yanımda istiyorum onu
Daha uyursun, geceler var, çizgin elinde görüyorsun sonu
Aklına yelken al başında rüzgar varken
Yollara çık, boyundan büyükse de yelten
Ayrı, ayrı, olmaz öyle ayrı
Ayrı, ayrı, gel, böyle olmaz
Ayrı, ayrı, olmaz öyle ayrı
Ayrı, ayrı, gel, böyle olmaz
Bir kalp çizdim cama sıcak nefesimin buharıyla
Odamda asılı boşluğun, heyecanlıyım soluk soluğa
Alıştığım sıcaklıklar var, her an yanımda istiyorum onu
Daha uyursun, geceler var, çizgin elinde görüyorsun sonu
Aklına yelken al başında rüzgar varken
Yollara çık, boyundan büyükse de yelten
Ayrı, ayrı, olmaz öyle ayrı
Ayrı, ayrı, gel, böyle olmaz
Ayrı, ayrı, olmaz öyle ayrı
Ayrı, ayrı, gel, böyle olmaz
Ayrı, ayrı, olmaz öyle ayrı
Ayrı, ayrı, gel, böyle olmaz
Ayrı, ayrı, olmaz öyle ayrı
Ayrı, ayrı, gel, böyle olmaz
O kalabalık sokak sustu
Kapıyı çarptın, karıştın yağmura
-
Cennetten kovulanlar yan yana düştü
Sevmek değil, neden başka, sevmemek suçtu
Elma aşkın bahanesi, elleri tutuştu
Tutun, tutun, tutun
(Tutundular)
Bir gün gölgesine
Bir gün meyvesine
Karşılık yok, borç yok, harç yok
Bedava öylesine
Bedava öylesine
Karşılık yok, borç yok, harç yok
Bedava öylesine
Bedava öylesine
Bedava öylesine (bedava öylesine)
Bedava öylesine (bedava öylesine)
Bedava öylesine (bedava öylesine)
Bedava öylesine (bedava)
Cennetten kovulanlar yan yana düştü
Sevmek değil, neden başka, sevmemek suçtu
Elma aşkın bahanesi, elleri tutuştu
Tutun, tutun, tutun
(Tutundular)
Bir gün gölgesine
Bir gün meyvesine
Karşılık yok, borç yok, harç yok
Bedava öylesine
Bedava öylesine
Karşılık yok, borç yok, harç yok
Bedava öylesine
Bedava öylesine
Bedava öylesine (bedava öylesine)
Bedava öylesine (bedava öylesine)
Karşılık yok, borç yok, harç yok
Bedava öylesine
Bedava öylesine
Karşılık yok, borç yok, harç yok
Bedava öylesine
Bedava öylesine
Bedava öylesine (bedava öylesine)
Bedava öylesine (bedava öylesine)
Bedava öylesine
Bedava öylesine
-
Unutmadım, unutmadım
Mutlu günlerimiz kaldı içimde
Neden bitti anlamadım
Tamamlanmıştım seninle
Bazen yaşandığı kadarıyla kalmaz
Bitmez aşk
Ayrılık yetmez bazen
Korunmak için gizlenir aşk
Geç kalmadan dön bana
Bıraktığın gibi, seninim hâlâ
Çok bekleyemem, kalbimi dinleyemem
Yokluğunda
Geç kalmadan dön bana
Bıraktığın gibi, seninim hâlâ
Çok bekleyemem, kalbimi dinleyemem
Yokluğunda
Bırakma
Unutmadım, unutmadım
Mutlu günlerimiz kaldı içimde
Neden bitti anlamadım
Tamamlanmıştım seninle
Bazen yaşandığı kadarıyla kalmaz (kalmaz)
Bitmez aşk
Ayrılık yetmez bazen
Korunmak için gizlenir aşk
Geç kalmadan dön bana
Bıraktığın gibi, seninim hâlâ (seninim, seninim hâlâ)
Çok bekleyemem, kalbimi dinleyemem
Yokluğunda
Geç kalmadan dön bana
Bıraktığın gibi, seninim hâlâ (seninim, seninim hâlâ)
Çok bekleyemem, kalbimi dinleyemem
Yokluğunda
N'olur bırakma
-
reva degil sana biliorm ama
tutamadım kendimi..
faydası yok insana, yarı dert oluyor ama
gel bu gunu harcama..
***
sevenler acı ceker,
kalbine haber ucur, durum şöyle..
iyiyi kotu bulur,
***
kotuye bisi olmaz,duzen boyle ohh..
***
ikiden bi cıkarsa bi kalıyorsa
sonucta kendisiyle basbasa insan
***
ceza degil ama, cektiklerin sana
yasamadın kendini.
faydası yook insana,gecmis agır ama..
gel bugunu harcama...
-
Artık ne dersen boş
Beni ikna etmen imkânsız
Anlamıyorsun, kalbim boş
Güzeldi bitti, bye bye
Önüne duvar örsek boş
Akıyoruz, durmak imkânsız
Direniyorsun, evet hoş
Güzeldi bitti, bye bye
Kaldır yakasını paltonun
Yürü deniz kenarında (bye bye)
Bi' sigara yak, gölgenle
Konuş icabında (bye bye)
Kaldır yakasını paltonun
Yürü deniz kenarında (bye bye)
Bi' sigara yak, gölgenle
Konuş icabında
Artık ne dersen boş
Beni ikna etmen imkânsız
Anlamıyorsun, kalbim boş
Güzeldi bitti, bye bye
Önüne duvar örsek boş
Akıyoruz, durmak imkânsız
Direniyorsun, evet hoş
Güzeldi bitti, bye bye
Kaldır yakasını paltonun
Yürü deniz kenarında (bye bye)
Bi' sigara yak, gölgenle
Konuş icabında (bye bye)
Kaldır yakasını paltonun
Yürü deniz kenarında (bye bye)
Bi' sigara yak, gölgenle
Konuş icabında
Bye bye
Bye bye
Güzeldi bitti, bye bye
Bye bye