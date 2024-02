Orhan Gencebay

İki Elin Kanda Olsa Kimseleri görmedi, kördü deseler Aklını seninle bozdu deseler Hep seninle yaşadı öldü deseler İnanma sevdiğim inan az olur *** İki elin kanda olsa da gel Ecel bize pusu kursa da gel Korkma Tanrım sevenleri korur Sevenlerin dualarıyla gel *** Tarif etmek imkansız sen de olanı Bir Allah bir de sen bir ben bilirim Günün her saatinde aşk vaktinde Gecenin her anında aşk vaktinde Çağırsan koşarak sana gelirim Her şeyi bırakır sana gelirim

Aradığım Aşk Beni kendimden koruma Rüzgârlara açık olsun aradığım aşk Aradığım aşk Aradığım aşk Aradığım aşk Hadi sen de bir düşün Koy önüne şapkanı, açılır gözün Bu defa biraz zor olur geri dönüşüm Bekleyen birini bul Bazı şeyler bir kişiye Sadece bir kez söylenir, aşkım Belki benim de böyle şeylere sabrım yok Sabreden birini bul Beni kendimden koruma Rüzgârlara açık olsun aradığım aşk Aradığım aşk Aradığım aşk Aradığım aşk Sen istesen de istemesen de Gözünle görüp, "Dur" demesen de Rüzgârlara açık olsun aradığım aşk Aradığım aşk Aradığım aşk Aradığım aşk Hadi sen de bir düşün Koy önüne şapkanı, açılır gözün Bu defa biraz zor olur geri dönüşüm Bekleyen birini bul Bazı şeyler bir kişiye Sadece bir kez söylenir, aşkım Belki benim de böyle şeylere sabrım yok Sabreden birini bul Beni kendimden koruma Rüzgârlara açık olsun aradığım aşk Aradığım aşk Aradığım aşk Aradığım aşk Sen istesen de istemesen de Gözünle görüp, "Dur" demesen de Rüzgârlara açık olsun aradığım aşk Aradığım aşk Aradığım aşk Aradığım aşk Aradığım aşk Aradığım aşk Aradığım aşk

Kalp Tanrıya Emanet Belki de oyunların Arkasına saklanmışım Şehirler büyümüş de Ben hep çocuk mu kalmışım? *** Yenilmezdi böyle zamansız Gitmeseydi eğer bu yürek Bulurdu, tutunurdu Bir bahane daha nihayet *** Kelimeler eksilirken Seyrettim üzülerek Bedenim paramparça ama Kalp hâlâ tanrıya emanet *** Kirlenince olur ya niyet Zor geliyor artık sevişmek Tükenince mazeret Aşk acıdan ibaret *** Belki ben masalların, mutlu sonların etkisindeyim hâlâ İşte bu yüzden bıçak sırtlarına emanettir bu yürek Aslında yalanların, az olanların da farkındaydım elbet Ama görmezden geldim, bilen bilir acıtır insanı gerçek *** Belki ben masalların, mutlu sonların etkisindeyim hâlâ İşte bu yüzden bıçak sırtlarına emanettir bu yürek Aslında yalanların, az olanların da farkındaydım elbet Ama görmezden geldim, bilen bilir acıtır insanı gerçek *** Belki ben masalların, mutlu sonların etkisindeyim hâlâ İşte bu yüzden bıçak sırtlarına emanettir bu yürek Aslında yalanların, az olanların da farkındaydım elbet Ama görmezden geldim, bilen bilir acıtır insanı gerçek

Mandalinalar Ayrı ayrı uyusak uyansak, yaz gelse açılsak. ayrı ayrı iki yarımdan bir tamam olsak *** sizi yalnız severken birden sen ve ben olsak beni sensiz bırakmasan hatta sevgili olsak *** mandalinalar tezgahta kokusu girse kanıma beni uyandırsa seni kandırsa *** tamamdır aşık olsak tamamdır aşık olsak *** yeniden taşınır gibi yeni bi yere alışır gibi yeni doğmuş bebek gibi olursun diyorlar sevenler biliyorlar *** yeniden taşınır gibi yeni bi yere alışır gibi yeni doğmuş bebek gibi olursun diyorlar biliyorlar *** Ayrı ayrı uyusak uyansak, yaz gelse açılsak. ayrı ayrı iki yarımdan bir tamam olsak *** sizi yalnız severken birden sen ve ben olsak beni sensiz bırakmasan hatta sevgili olsak *** mandalinalar tezgahta kokusu girse kanıma beni uyandırsa seni kandırsa *** tamamdır aşık olsak tamamdır aşık olsak *** yeniden taşınır gibi yeni bi yere alışır gibi yeni doğmuş bebek gibi olursun diyorlar sevenler biliyorlar *** yeniden taşınır gibi yeni bi yere alışır gibi yeni doğmuş bebek gibi olursun diyorlar biliyorlar *** yeniden taşınır gibi yeni bi yere alışır gibi yeni doğmuş bebek gibi olursun diyorlar sevenler biliyorlar *** yeniden taşınır gibi yeni bi yere alışır gibi yeni doğmuş bebek gibi olursun diyorlar biliyorlar *** yeniden taşınır gibi yeni bi yere alışır gibi yeni doğmuş bebek gibi olursun diyorlar sevenler biliyorlar

Lambalı Radyo Uyandım aynalar Saatler dönüyor anladım Sen olmasan da Saklandım hüznümden Gerçeği bilerek susmak En zoru olsa gerek of Bir kalp daha unutulmuş Söyle kimin umrunda Bir ders daha öğrenilmiş Sevgilim senin uğrunda Ne yazık başka mutlu bir final yok Bu eski kırık dökük senaryoda Ne yazık başka mutlu bir kanal yok Bu kırık dökük lambalı radyoda Ne yazık başka mutlu bir final yok Bu eski kırık dökük senaryoda Ne yazık başka mutlu bir kanal yok Bu kırık dökük lambalı radyoda Bir kalp daha unutulmuş Söyle kimin umrunda Bir ders daha öğrenilmiş Sevgilim senin uğrunda Ne yazık başka mutlu bir final yok Bu eski kırık dökük senaryodan Ne yazık başka mutlu bir kanal yok Bu kırık dökük lambalı radyoda Ne yazık başka mutlu bir final yok Bu eski kırık dökük senaryodan Ne yazık başka mutlu bir kanal yok Bu kırık dökük lambalı radyoda Ne yazık başka mutlu bir final yok Bu eski kırık dökük senaryodan Ne yazık başka mutlu bir kanal yok Bu kırık dökük lambalı radyoda

Her Şeye Rağmen (33/3) Her şeye rağmen Bir an azalıp kendimden hatırladım bütün yalanları Sonra çoğalıp aniden affettim olanları Karıştırıp zamanları, yıkıp geçen hatıraları Başa sardım aşkları, pardon, hataları Kızdım, sevdim, ben bu değilim Dedim de yaraları Kırdım, döktüm bir de tükenip Kanatıp acılarımı Tam yerinden, bi' hayli derinden Döne döne yoruldun yine kendi içinden Ama çok denedim de affedemedim Bana yaptıklarını "Of, kime kızdın ki yine?" Diyene de bakılırsa benden öteye Ama sen yine de dönersen geriye Açarım kapılarımı Bir an azalıp kendimden hatırladım bütün yalanları Sonra çoğalıp aniden affettim olanları Karıştırıp zamanları, yıkıp geçen hatıraları Başa sardım aşkları, pardon, hataları Kızdım, sevdim, ben bu değilim Dedim de yaraları Kırdım, döktüm bir de tükenip Kanatıp acılarımı Tam yerinden, bi' hayli derinden Döne döne yoruldun yine kendi içinden Ama çok denedim de affedemedim Bana yaptıklarını "Of, kime kızdın ki yine?" Diyene de bakılırsa benden öteye Ama sen yine de dönersen geriye Açarım kapılarımı Tam yerinden, bi' hayli derinden Döne döne yoruldun yine kendi içinden Ama çok denedim de affedemedim Bana yaptıklarını "Of, kime kızdın ki yine?" Diyene de bakılırsa benden öteye Ama sen yine de dönersen geriye Açarım kapılarımı

Ayrı Ayrı Bir kalp çizdim cama sıcak nefesimin buharıyla Odamda asılı boşluğun, heyecanlıyım soluk soluğa Alıştığım sıcaklıklar var, her an yanımda istiyorum onu Daha uyursun, geceler var, çizgin elinde görüyorsun sonu Aklına yelken al başında rüzgar varken Yollara çık, boyundan büyükse de yelten Ayrı, ayrı, olmaz öyle ayrı Ayrı, ayrı, gel, böyle olmaz Ayrı, ayrı, olmaz öyle ayrı Ayrı, ayrı, gel, böyle olmaz Bir kalp çizdim cama sıcak nefesimin buharıyla Odamda asılı boşluğun, heyecanlıyım soluk soluğa Alıştığım sıcaklıklar var, her an yanımda istiyorum onu Daha uyursun, geceler var, çizgin elinde görüyorsun sonu Aklına yelken al başında rüzgar varken Yollara çık, boyundan büyükse de yelten Ayrı, ayrı, olmaz öyle ayrı Ayrı, ayrı, gel, böyle olmaz Ayrı, ayrı, olmaz öyle ayrı Ayrı, ayrı, gel, böyle olmaz Ayrı, ayrı, olmaz öyle ayrı Ayrı, ayrı, gel, böyle olmaz Ayrı, ayrı, olmaz öyle ayrı Ayrı, ayrı, gel, böyle olmaz O kalabalık sokak sustu Kapıyı çarptın, karıştın yağmura

Bedava Öylesine Cennetten kovulanlar yan yana düştü Sevmek değil, neden başka, sevmemek suçtu Elma aşkın bahanesi, elleri tutuştu Tutun, tutun, tutun (Tutundular) Bir gün gölgesine Bir gün meyvesine Karşılık yok, borç yok, harç yok Bedava öylesine Bedava öylesine Karşılık yok, borç yok, harç yok Bedava öylesine Bedava öylesine Bedava öylesine (bedava öylesine) Bedava öylesine (bedava öylesine) Bedava öylesine (bedava öylesine) Bedava öylesine (bedava) Cennetten kovulanlar yan yana düştü Sevmek değil, neden başka, sevmemek suçtu Elma aşkın bahanesi, elleri tutuştu Tutun, tutun, tutun (Tutundular) Bir gün gölgesine Bir gün meyvesine Karşılık yok, borç yok, harç yok Bedava öylesine Bedava öylesine Karşılık yok, borç yok, harç yok Bedava öylesine Bedava öylesine Bedava öylesine (bedava öylesine) Bedava öylesine (bedava öylesine) Karşılık yok, borç yok, harç yok Bedava öylesine Bedava öylesine Karşılık yok, borç yok, harç yok Bedava öylesine Bedava öylesine Bedava öylesine (bedava öylesine) Bedava öylesine (bedava öylesine) Bedava öylesine Bedava öylesine

Bırakma Unutmadım, unutmadım Mutlu günlerimiz kaldı içimde Neden bitti anlamadım Tamamlanmıştım seninle Bazen yaşandığı kadarıyla kalmaz Bitmez aşk Ayrılık yetmez bazen Korunmak için gizlenir aşk Geç kalmadan dön bana Bıraktığın gibi, seninim hâlâ Çok bekleyemem, kalbimi dinleyemem Yokluğunda Geç kalmadan dön bana Bıraktığın gibi, seninim hâlâ Çok bekleyemem, kalbimi dinleyemem Yokluğunda Bırakma Unutmadım, unutmadım Mutlu günlerimiz kaldı içimde Neden bitti anlamadım Tamamlanmıştım seninle Bazen yaşandığı kadarıyla kalmaz (kalmaz) Bitmez aşk Ayrılık yetmez bazen Korunmak için gizlenir aşk Geç kalmadan dön bana Bıraktığın gibi, seninim hâlâ (seninim, seninim hâlâ) Çok bekleyemem, kalbimi dinleyemem Yokluğunda Geç kalmadan dön bana Bıraktığın gibi, seninim hâlâ (seninim, seninim hâlâ) Çok bekleyemem, kalbimi dinleyemem Yokluğunda N'olur bırakma

İki Eski Bir reva degil sana biliorm ama tutamadım kendimi.. faydası yok insana, yarı dert oluyor ama gel bu gunu harcama.. *** sevenler acı ceker, kalbine haber ucur, durum şöyle.. iyiyi kotu bulur, *** kotuye bisi olmaz,duzen boyle ohh.. *** ikiden bi cıkarsa bi kalıyorsa sonucta kendisiyle basbasa insan *** ceza degil ama, cektiklerin sana yasamadın kendini. faydası yook insana,gecmis agır ama.. gel bugunu harcama...