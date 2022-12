Orhan Gencebay

İlk göz ağrım, son aşkımsın Sen Tanrı'ma ver ver diye yalvarışımsın Bazen bir volkan, bazen fırtına Sen ömrümün hem ekmeği tuzum, aşımsın *** Bazen bir bakış Bazen bir sessin Bazen karanlık Bazen güneşsin *** Seninle doğmuş bir mecnunum Sensiz bu ömür nasıl geçsin? Dertli başım, kaderimsin Çektiğim dert, kederimsin *** Gülme bensiz gülme Sevme bensiz sevme Görme bensiz görme Duyma bensiz duyma *** İlk göz ağrım, dertli başımsın Bir bulut geçti üstümüzden Bak şimdi ikimiz de sırılsıklamız Aşkla dolu, sevda dolu Her damlada kabul oldu dualarımız *** Bence her yağmur Bir aşk hücresi Sensiz dinlenmez Her yağmur sesi *** Seninle doğmuş bir mecnunum Sensiz bu ömür nasıl geçsin? Dertli başım, kaderimsin Çektiğim dert, hasretimsin ** Gülme bensiz gülme Sevme bensiz sevme Görme bensiz görme Duyma bensiz duyma Tatlı belam, ilk göz ağrımsın

Dikenli bu yollar dikenli Söyle can bedenden geçer mi? Nefesim sensin belli Sebebim oldun doyamadım *** Dikenli bu yollar dikenli Söyle can bedenden geçer mi? Nefesim sensin belli Sebebim oldun doyamadım *** Bir dediğini iki etmedim Ya ben sana kul köleyim dedim Biliyor musun? Sensiz ne hallerdeydim Ah, ah, ah *** Hani mutluydun Bulamadın değil mi? Benim gibi seveni Bulamadın değil mi? Sana can vereni Ama sen bir kez daha öleceksin Çünkü beni bir daha Bir daha göremeyeceksin *** Bebeğim, bebeğim, bebeğim Bu canımı vereyim Son kez kollarıma alsam seni Yar, yar, yar *** Öleyim, öleyim, öleyim Uğrunda ben öleyim Sensiz bir hiç gibiyim Ah, yar yar yar Bebeğim, bebeğim, bebeğim Bu canımı vereyim Son kez kollarıma alsam seni Yar, yar, yar *** Öleyim, öleyim, öleyim Uğrunda ben öleyim Sensiz bir hiç gibiyim Ah, yar yar yar *** Şimdi sensiz neyleyim Ah, nasıl sensiz güleyim? Ah, çaresiz bir haldeyim Dön gel benim gözbebeğim *** Bebeğim, bebeğim, bebeğim Bu canımı vereyim Son kez kollarıma alsam seni Yar, yar, yar *** Öleyim, öleyim, öleyim Uğrunda ben öleyim Sensiz bir hiç gibiyim Ah, yar yar yar *** Bebeğim, bebeğim, bebeğim Bu canımı vereyim Son kez kollarıma alsam seni Yar, yar, yar *** Öleyim, öleyim, öleyim Uğrunda ben öleyim Sensiz bir hiç gibiyim Ah, yar yar yar *** Bebeğim, bebeğim, bebeğim Bu canımı vereyim Son kez kollarıma alsam seni Yar, yar, yar *** Öleyim, öleyim, öleyim Uğrunda ben öleyim

Neymiş efendim kural işte Boş ver çiğne Aşka engel tanır mıyım ben İğne olsun vur acısın *** Bu kahpe feleğin her şeyi aynı Değişmedi gitti Her gün aynı nefesle yaşarım O yardan başka yar mı var? *** Bu kahpe feleğin her şeyi aynı Değişmedi gitti Her gün aynı nefesle yaşarım O yardan başka yar mı var? *** Sat dese satarım şu dünyayı Sağır sultan bile duysun Eskidi o yasaklar bilmiyorum Üstüne basa basa da çiğniyorum Ben O'nu ben O'nu çok seviyorum *** Sağır sultan bile duysun Eskidi o yasaklar bilmiyorum Üstüne basa basa da çiğniyorum Ben O'nu ben O'nu çok seviyorum *** Neymiş efendim kural işte Boş ver çiğne Aşka engel tanır mıyım ben İğne olsun vur acısın *** Bu kahpe feleğin her şeyi aynı Değişmedi gitti Her gün aynı nefesle yaşarım O yardan başka yar mı var *** Bu kahpe feleğin her şeyi aynı Değişmedi gitti Her gün aynı nefesle yaşarım O yardan başka yar mı var *** Sat dese satarım şu dünyayı Sağır sultan bile duysun Eskidi o yasaklar bilmiyorum Üstüne basa basa da çiğniyorum Ben O'nu ben O'nu çok seviyorum *** Sağır sultan bile duysun Eskidi o yasaklar bilmiyorum Üstüne basa basa da çiğniyorum Ben O'nu ben O'nu çok seviyorum *** Sağır sultan bile duysun Eskidi o yasaklar bilmiyorum Üstüne basa basa da çiğniyorum Ben O'nu ben O'nu çok seviyorum *** Sağır sultan bile duysun Eskidi o yasaklar bilmiyorum Üstüne basa basa da çiğniyorum Ben O'nu ben O'nu çok seviyorum