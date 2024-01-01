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7/24 Dinle Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları Volume-2

Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları Volume-2 Şarkı Sözleri

Orhan Gencebay Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları Volume-2 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları Volume-2 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları Volume-2 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay

Orhan Gencebay

Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları Volume-2

  • İlk Göz Ağrım

  • Buz Kırağı

  • Delikanlım

  • Kış Güneşi

  • Ama Evlisin

  • Haberi Olsun

  • Zaten Aşığım

  • Dayan Yüreğim

  • Arzular Arsız

  • Emi

  • Taraf

  • Yar

  • Seni Seve Seve

  • Çabuk Olalım Aşkım

  • Dillere Destan

  • Çat Kapı

  • Ummadığım Anda

  • Sanki Burdasın

  • Sor

  • Dili Ballım

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