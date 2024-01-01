Orhan Gencebay

İzin Vervgönlüne Görmedin mi gözlerimde sana kurduğum dünyayı Herkese kısmet olmaz yaşamak bu sevdayı Sen beni mazideki o halimle tanıyorsun Oysa ben çok değiştim inan aldanıyorsun *** İzin ver şu gönlüne sevip de sevilelim Yaşamanın zevkine beraberce erelim İzin ver şu gönlüne sevip de sevilelim Yaşamak çok güzeldir yaşayıp da görelim *** Son bir defa denemenin ne zararı olacak Vicdanına sor da bak beni haklı bulacak Mutluluğa giden yollar sevgiden ve aşktan geçer Bu dünyada her yaşayan bir arkadaş eş seçer *** İzin ver şu gönlüne sevip de sevilelim Yaşamanın zevkine beraberce erelim İzin ver şu gönlüne sevip de sevilelim

Gelin Ayşe Koyun gelir yata yata Çamurlara bata bata Gelin Ayşem suya gitmiş Kollarını ata ata *** Aman Ayşem yaman Ayşem Dağlar başı duman Ayşem Aman Ayşem yaman Ayşem Dağlar başı duman Ayşem *** Üç Atım Var Biri Binek Binin Arkadaşlar Gidek Gelin Ayşe'm Suya Düşmüş Yasını Tutmaya Gidek *** Aman Ayşem Yaman Ayşem Dağlar Başı Duman Ayşem Aman Ayşem yaman Ayşem Dağlar başı duman Ayşem *** Koyun Gelir Yozuyunan Ayağının Tozuyunan Gelin Ayşem Suya Gitmiş Yanı Çifte Kuzuyunan *** Aman Ayşem Yaman Ayşem Dağlar Başı Duman Ayşem Aman Ayşem yaman Ayşem Dağlar başı duman Ayşem

Çığrışır Bülbüller Çığrışır bülbüller gelmiyor bağban Hoyrat dost bağından gül aldı gitti Yüz bin mihnet ile bir bağ bitirdim Ben yari bezettim el aldı gitti Yüz bin mihnet ile bir bağ bitirdim Ben yari bezettim el aldı gitti *** Yüz bin mihnet çektim bir daha gerek Hayli ömür ister bir daha gerek Yari elden aldı o kahpe felen Aktı gözüm yaşı sel oldu gitti Yari elden aldı aldı o kanlı felen Aktı gözüm yaşı sel oldu gitti *** Nazlı yardan kem haberler geliyor Dostlarım ağlıyor düşman gülüyor Dediler ki Sefil Emrah ölüyor Kimi kazma kürek bel aldı gitti Dediler ki Sefil Sefil Emrah ölüyor Kimi kazma kürek bel aldı gitti

Zilha Gelin Allah Allah dedik ata bindirdik bindirdik Hayır dua ilen yola gönderdik *** Kıble tarafından elden aldırdık aldırdık Nettin Kızılırmak allı gelini Ah zilha gelini Heeey *** Martin getir şu kartalı vuralım vuralım Dalgıç getir şu gelini bulalım bulalım Biz gelinsiz köye nasıl varalım varalım Nettin Kızılırmak zilha gelini Anam anam anam anam gülümü Heeey *** Kızılırmak bırakmamış huyunu huyunu Kurban ettik sürüleri koyunu koyunu Göremedim güveyinin boyunu boyunu boyunu Nettin Kızılırmak zilha gelini *** Anam anam anam anam gülümü Anam anam anam anam gülümü

Munzur Dağı Munzur dağı silelenmiş gar ile of Munzur dağı silelenmiş gar ile of Aram açık ela gözlü yar ile Aram açık ela gözlü yar ile *** Eller bayram eder nazlı yar ile of Eller bayram eder nazlı yar ile of Benim ömrüm geçer ahu zar ile Benim ömrüm geçer ahu zar ile *** Selvinin dalına yaslanmayasın of Selvinin dalına yaslanmayasın of Yağan yağmur ilen ıslanmayasın Yağan yağmur ilen ıslanmayasın *** Elkızı dediğin azrail dostu of Elkızı dediğin azrail dostu of Yalan sözlerine aldanmayasın Yalan sözlerine aldanmayasın

Oy Akşamlar Oy akşamlar akşamlar Gine geldi akşamlar Evli evine gider bağlar gazeli Gariplerde akşamlar avşar güzeli *** Evli evine gider bağlar gazeli Gariplerde akşamlar avşar güzeli *** Oy beni beni yar beni beni Yar değilmisin Beni bu hallara koyan sen değilmisin *** Oy beni beni yar beni beni Yar değilmisin Beni bu hallara koyan sen değilmisin *** Sevdi aldattı beni Güldü ağlattı beni Getdim kölesi oldum bağlar gazeli Bir pula sattı da beni avşar güzeli *** Getdim kölesi oldum bağlar gazeli Bir pula sattı beni avşar güzeli *** Oy beni beni yar beni beni Yeşil yapraklar Saramadım sarsın seni gara topraklar *** Oy beni beni yar beni beni Yeşil yapraklar Saramadım sarsın seni gara topraklar

Bahçalarda Mor Meni Bahçalarda mor meni Verem ettin sen beni Bahçalarda mor meni Verem ettin sen beni *** Nasıl verem olmayım Eller sarıyor seni Eller sarıyor seni *** Ben sana yandım gelin Yanağı allı gelin Gaziantep yolunda Öldürdün beni gelin *** Ben sana yandım gelin Yanağı allı gelin Gaziantep yolunda Öldürdün beni gelin *** Bahçalarda meleme Yar göğsün düğmeleme Bahçalarda meleme Yar göğsün düğmeleme *** Ölürsem kanlım sensin Gözlerin sürmeleme Gözlerin sürmeleme *** Ben sana yandım gelin Yanağı allı gelin Gaziantep yolunda Öldürdün beni gelin *** Ben sana yandım gelin Yanağı allı gelin Gaziantep yolunda Öldürdün beni gelin *** Bahçalarda saz olur Gül açılır yaz olur Bahçalarda saz olur Gül açılır yaz olur *** Ben yarime gül demem Gülün ömrü az olur Gülün ömrü az olur *** Ben sana yandım gelin Yanağı allı gelin Gaziantep yolunda Öldürdün beni gelin *** Ben sana yandım gelin Yanağı allı gelin Gaziantep yolunda Öldürdün beni gelin

Yeşil Ayna Yeşil ayna takındın mı beline Yeşil ayna takındın mı beline Gelin kurban olam tatlı diline anam diline Gelin kurban olam tatlı diline sen sefa geldin *** Sen düşürdün beni âlem diline Sen düşürdün beni âlem diline Kendi melül melül gözü yaşlı da yâr sen sefa geldin Benim ile mercimeği daşlı da yâr sen sefa geldin *** Çarşıdan aldırdım yeşil aynayı Çarşıdan aldırdım yeşil aynayı Boşa çiğnemişim yalan dünyayı anam dünyayı Boşa çiğnemişim yalan dünyayı yalan dünyayı *** Ne İstanbul koydum ne de Konya'yı Ne İstanbul koydum ne de Konya'yı Kendime münasip yâr bulamadım sen sefa geldin Kendime münasip yâr bulamadım sen sefa geldin

Yenice Yolları Yenice yolları bükülür, gider Yenice yolları bükülür, gider *** Zülüf ak gerdana dökülür, gider Zülüf ak gerdana dökülür, gider *** Yiğidin sevdiği güzel olursa Yiğidin sevdiği güzel olursa *** Ömrü arkasından sökülür, gider Ömrü arkasından sökülür, gider *** Kırmızı gül olsan, har olamazsın Kırmızı gül olsan, har olamazsın *** Azrail olsan da can alamazsın Azrail olsan da can alamazsın *** Dünyayı kalbura koysan elesen Dünyayı kalbura koysan elesen *** Sen de benim gibi yar bulamazsın Sen de benim gibi yar bulamazsın

Gelin Kapıya oturmuş da çorap örüyor gelin, gelin Çorabın üstüne de güller deriyor gelin *** Edalı gelin gelin Sevdalı gelin gelin Öldürdün beni gelin oy oy *** Çorabın üstüne de güller deriyor gelin Edalı gelin gelin Sevdalı gelin gelin Öldürdün beni gelin oy oy *** Gelin hasretine nasıl dayanam gelin, gelin Sen uyu da ben uykudan uyanam gelin *** Edalı gelin gelin Sevdalı gelin gelin Öldürdün beni gelin oy oy *** Sen uyu da ben uykudan uyanam gelin Edalı gelin gelin Sevdalı gelin gelin Öldürdün beni gelin oy oy

Allı Gelin Allı gelin taş başını yol eder Ördek gelir, su başını göl eder de, anam göl eder Ördek gelir, su başını göl eder de, anam göl eder *** İki güzel pencereden el eder Birin' alsam, biri intizâr eder de, intizâr eder Birin' alsam, biri intizâr eder de, intizâr eder *** Allı gelin paçaların yaş gibi Yaktın beni kara kara taş gibi de, kara taş gibi Yaktın beni kara kara taş gibi de, kara taş gibi *** Kötü kocan sanki sana eş gibi Alamadım yârdan ben muradımı da, ben muradımı Alamadım yârdan ben muradımı da, ben muradımı *** Şu derenin ardı ceviz ağacı O yârde bulunur gönül ilacı da, gönül ilacı O yârde bulunur gönül ilacı da, gönül ilacı *** Zalım annen seni bana vermezse Sen bana abey de, ben sana bacı da, ben sana bacı Sen bana abey de, ben sana bacı da, ben sana bacı

Su Gelir Çağlar Ayşem Su gelir çağlar Ayşe'm Gülen göz ağlar Ayşe'm Gelinlik kuşağını Sana kim bağlar Ayşe'm *** Ayşe'nin kara kaşı Al yeşil bağlı başı Ayşe'me kurban olam Gelinlik oldu yahşı *** Ayşe gel kaçma ele Düşürme beni dile Gece gündüz ağladım Gözyaşım döndü sele

Karadır Kaşları Karadır kaşların, eğmeli değil El ele, koy koya değmeli değil vay, vay Fırsat elde iken sarmadık yari oy, oy Beni öldürmeli, dövmeli değil *** Benim yarim incelerden pek ince Yadlara sardırmam ben ölmeyince ah, ah Azrail gelmiş de canım' almaya oy, oy Ben vermem canımı yar gelmeyince *** Bacadan aşıyor ayvanın dalı Yüzüme dokundu yazmanın alı vah, vah Güzel nedeceksin bu kadar malı? Oy, oy İşte görünüyor dünyanın halı