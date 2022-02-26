Kabahat Seni Sevende Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Kabahat Seni Sevende
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Hayat rüya gibi
Aşk bir kumar gibi
Kaybettim seni sevgili
Yağmur gibi yaşlar
Akar gözlerimden
Kahrettin beni sevgili
Aşk dolu geceler kadar yalnızım
Sensizim sensiz
***
Seni başıma taç, gözlerime yaş ettim
Şu hasta kalbime aşkını ilaç ettim
Sen mesut ol diye ben kendi kendimi
Kaderimle avutup nasıl da harap ettim
***
Aşk bu mudur ey sevgili?
Bir aşk vardır bir gönülde
Kabahat seni seven
Şu benim deli deli gönlümde
***
Sen başka dünyada, ben sanki rüyada
Bilemedim ey sevgili
Ben mi çaresizim, sen mi vefasızsın?
Bulamadım ey sevgili
Aşk dolu geceler kadar yalnızım
Sensizim sensiz
***
Her nereye baksam acı hatıran var
Mazi hançer gibi derinden yaralar
Ölmeyen aşkımı öldüren sen oldun
Korkarım ki eyvah bize de ayrılık var
***
Aşk bu mudur ey sevgili?
Bir aşk vardır bir gönülde
Kabahat seni seven
Şu benim deli deli gönlümde