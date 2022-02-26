Orhan Gencebay

Hayat rüya gibi Aşk bir kumar gibi Kaybettim seni sevgili Yağmur gibi yaşlar Akar gözlerimden Kahrettin beni sevgili Aşk dolu geceler kadar yalnızım Sensizim sensiz *** Seni başıma taç, gözlerime yaş ettim Şu hasta kalbime aşkını ilaç ettim Sen mesut ol diye ben kendi kendimi Kaderimle avutup nasıl da harap ettim *** Aşk bu mudur ey sevgili? Bir aşk vardır bir gönülde Kabahat seni seven Şu benim deli deli gönlümde *** Sen başka dünyada, ben sanki rüyada Bilemedim ey sevgili Ben mi çaresizim, sen mi vefasızsın? Bulamadım ey sevgili Aşk dolu geceler kadar yalnızım Sensizim sensiz *** Her nereye baksam acı hatıran var Mazi hançer gibi derinden yaralar Ölmeyen aşkımı öldüren sen oldun Korkarım ki eyvah bize de ayrılık var *** Aşk bu mudur ey sevgili? Bir aşk vardır bir gönülde Kabahat seni seven Şu benim deli deli gönlümde