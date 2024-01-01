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7/24 Dinle Tanrı Misafiri

Tanrı Misafiri Şarkı Sözleri

Orhan Gencebay Tanrı Misafiri şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Tanrı Misafiri şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Tanrı Misafiri sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay

Orhan Gencebay

Tanrı Misafiri

  • Kader Diye Diye

  • Demir Attım

  • Her Şey Seni Hatırlatıyor

  • Tanrı Misafiri

  • Unutma Sakın

  • Yalan Mıydı

  • Yaralım

  • Gel Diyemem

  • Aman Kimseler Duymasın

  • Kurşun Yerine

  • Beni mi Buldun

  • Şimdi Git Güle Güle

  • Hayret Birşeysin

  • Güller Arasında

  • Hayret Bir Şeysin

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