Orhan Gencebay

Kader Diye Diye Güvenecek ne sevgili Ne de bir dost kaldı Felek sabret diye diye Yıllarımı çaldı *** Günler birer yaprak yaprak Dökülürken ömrümüzden Dudak büküp bakıyorsak Ne gelirdi elimizden *** Böyle gelmiş böyle gitmez Böyle derde sabır yetmez Gözlerim hep yaşlı yaşlı Ağlamak derde kâr etmez *** Dert bir yanda aşk bir yanda Aşk bir yanda sen bir yanda Tükenip de gideceğim Sana hasret şu dünyamda *** Dert bir yanda aşk bir yanda Aşk bir yanda sen bir yanda Bekliyorum belki bir gün Ölmek için kollarında *** İnanacak ne sevgili Ne de bir söz kaldı Vefasızlık seni benim Ellerimden aldı *** Uyan artık kara bahtım Uyan da bak geçenlere Kader diye diye geldik Şu kapkaranlık günlere *** Böyle gelmiş böyle gitmez Böyle aşka sabır yetmez Gözlerim hep yaşlı yaşlı Ağlamak derde kâr etmez *** Dert bir yanda aşk bir yanda Aşk bir yanda sen bir yanda Tükenip de gideceğim Genç yaşımda şu dünyamda *** Dert bir yanda aşk bir yanda Aşk bir yanda sen bir yanda Bekliyorum belki bir gün Ölmek için kollarında

Demir Attım Sessiz bir köşede, her şeyden uzak; Meçhul yarınlara terk edilmişim Dostluklar yalanmış, sevgiler tuzakmış Tuzak Hayret yanılmışım, yalnızım şimdi Oysa mutluluğu hayal etmiştim Gidenler unutmuş, aşkları yalanmış Yalan *** Günesin doğuşu, batışı farksız Nasıl yaşanırsa yaşadım ben aşksız *** Demir attım yalnızlığa Bir hasret denizinde Ve şimdi hayallerim o günlerin izinde Yüreğimde duygular, ümitlerim nerede? *** Söyle bir düşünüp her şeyi birden Neden anıları bitirmeyişim Yalanmış sevgiler, kalbimden uzakmış Uzak Boşa beklemişim yollara bakıp Kurak topraklara umutlar ekmişim Arzular avuttu, gördüğüm hayalmiş Hayal *** Güneşin doğuşu, batışı farksız Nasıl yaşanırsa yaşadım ben aşksız *** Demir attım yalnızlığa Bir hasret denizinde Ve şimdi hayallerim o günlerin izinde Yüreğimde duygular, ümitlerim nerede?

Her Şey Seni Hatırlatıyor Hatıralar sarmış dört bir yanımı Baktığım her yerde izin duruyor Ben seni düşünmek istemesem de Bana her şey seni hatırlatıyor Bana her şey seni hatırlatıyor *** Beraber yürüdük biz bu yollarda *** Beraber ıslandık yağan yağmurda Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda Bana her şey seni hatırlatıyor *** Gökyüzünde güneş o gözlerini Çatlayan topraklar bu hasretini Yakılan her ateş bitmez sevgini Bana her şey seni hatırlatıyor

Tanrı Misafiri Ömrümün son durağında Seni buldum yanımda Aşkımın son baharında Son yapraksın dalımda *** Bin keder yüklüyüm Gülmedi yüzüm Bir gece kalsın yanında Dinlensin gönlüm *** Böyle dertliyim Hasret çekeyim Yoktur huzurum Ağlar gezerim *** Ben tanrı misafiriyim Yersiz bir garibim Bana bir yer ver kalbinde Benimdir diyeyim Garibim yer ver Garibim yer ver *** Kalbimin esrarı Çözülsün varsın Böyle sevgi bu akşam Felek kıskansın *** Böyle dertliyim Hasret çekeyim Yoktur huzurum Ağlar gezerim *** Yersiz bir garibim Bana bir yer ver kalbinde Benimdir diyeyim Garibim yer ver Garibim yer ver

Unutma Sakın Hüzünlü bir şarkı duyduğun zaman Seni seven beni hatırla o an Ölmeyen aşklardır hatırda kalan Seni sevdiğimi unutma sakın *** Hüzünlü bir şarkı duyduğun zaman Seni seven beni hatırla o an Ölmeyen aşklardır hatırda kalan Seni sevdiğimi unutma sakın *** Kaderim var mı ki talihim olsun Sensiz yarınlardan ümidim olsun Kaderim var mı ki talihim olsun Sensiz yarınlardan ümidim olsun *** Gökteki yıldızlar şahidim olsun Seni sevdiğimi unutma sakın Gökteki yıldızlar şahidim olsun Seni sevdiğimi unutma sakın *** Sensiz ömrüm geçse hep avunmakla Mutluyum aşkına bel bağlamakla Tertemiz hislerle sonsuz bir aşkla Seni sevdiğimi unutma sakın *** Sensiz ömrüm geçse hep avunmakla Mutluyum aşkına bel bağlamakla Tertemiz hislerle sonsuz bir aşkla Seni sevdiğimi unutma sakın *** Kaderim var mı ki talihim olsun Sensiz yarınlardan ümidim olsun Kaderim var mı ki talihim olsun Sensiz yarınlardan ümidim olsun *** Gökteki yıldızlar şahidim olsun Seni sevdiğimi unutma sakın Gökteki yıldızlar şahidim olsun Seni sevdiğimi unutma sakın *** Hüzünlü bir şarkı duyduğun zaman Seni seven beni hatırla o an Ölmeyen aşklardır hatırda kalan Seni sevdiğimi unutma sakın Unutma sakın, unutma sakın