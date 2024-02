Bir yol tuttum gidiyorum Sonu nedir bilmiyorum Mutsuzluğa isyan ettim Kaderimi çiziyorum Mutsuzluğa isyan ettim Kaderimi çiziyorum Ne dert kaldı ne gam kaldı Bundan sonra çekilecek Ben bu aşkı öldürmesem Bu aşk beni bir gün öldürecek Düşe kalka varacağım Yanıp sönen ümidime Gayret et ey deli gönlüm Derman gelsin dizlerine Aşk yolundan boynu büküp Dönen yalnız ben değilim Sevenlerin kaderi bu Seven yalnız ben değilim Sevenlerin kaderi bu Seven yalnız ben değilim Ne dert kaldı ne gam kaldı Bundan sonra çekilecek Ben bu aşkı öldürmesem Bu aşk beni bir gün öldürecek Bir yol tuttum gidiyorum Sonu nedir bilmiyorum Mutsuzluğa isyan ettim Kaderimi çiziyorum