Kaderimin Oyunu Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Kaderimin Oyunu
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Ne sevenim var ne soranım var
Öyle yalnızım ki
Çilesiz günüm yok dert ararsan çok
Öyle dertliyim ki
***
Bana kaderimin bir oyunumu bu
Aldı sevdiğimi verdi zulümu
Dünyaya doymadan geçip gideceğim
Yoksa yaşamanın kanunu mu bu
***
Bıktım artık yaşamaktan
Çekmekle biter mi bu hayat yolu ah ah
Bu yalnızlık bu dertler
***
Bekleyeceğim, bekleyeceğim
Geri dönmese bile
Alıştım kaderin zulmüne artık
Bana gülmese bile
***
Geri dönmez artık giden sevgililer
Her ümit ufkunda ağlıyor gözler
Bitmeyen çilenin derdin sarhoşuyum
Kahredip geçiyor en güzel günler
***
Bıktım artık yaşamaktan
Çekmekle biter mi bu hayat yolu ah ah
Bu yalnızlık bu dertler