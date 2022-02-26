Orhan Gencebay

Ne sevenim var ne soranım var Öyle yalnızım ki Çilesiz günüm yok dert ararsan çok Öyle dertliyim ki *** Bana kaderimin bir oyunumu bu Aldı sevdiğimi verdi zulümu Dünyaya doymadan geçip gideceğim Yoksa yaşamanın kanunu mu bu *** Bıktım artık yaşamaktan Çekmekle biter mi bu hayat yolu ah ah Bu yalnızlık bu dertler *** Bekleyeceğim, bekleyeceğim Geri dönmese bile Alıştım kaderin zulmüne artık Bana gülmese bile *** Geri dönmez artık giden sevgililer Her ümit ufkunda ağlıyor gözler Bitmeyen çilenin derdin sarhoşuyum Kahredip geçiyor en güzel günler *** Bıktım artık yaşamaktan Çekmekle biter mi bu hayat yolu ah ah Bu yalnızlık bu dertler