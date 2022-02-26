Dil Yarası Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Dil Yarası
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Her gün seni düşünüp de içmiyorsam kahrolayım
Gözyaşımla dolup dolup taşmıyorsam kahrolayım
Değişmem seni dünyaya hem ezeli hem de beri
***
Hala seni ilk gün gibi sevmiyorsam kahrolayım
Yine seni ilk aşk gibi sevmiyorsam kahrolayım
Geceleri düşlerimde gündüzleri hayalimde
Işık gibi gözlerimde görmüyorsan kahrolayım
***
Seni bir an unuttuysam
Başka sevgili bulduysam
Canımdan çok sevmiyorsam
Kahrolayım kahrolayım
***
Bir ateşsin yüreğimde bir ümitsin gözlerimde
Bir ateşsin yüreğimde bir ümitsin gözlerimde
Sen varsın hep özlemimde çekmiyorsam kahrolayım
Sen varsın hep özlemimde çekmiyorsam kahrolayım
***
Seni bir an unuttuysam
Başka sevgili bulduysam
Canımdan çok sevmiyorsam
Kahrolayım kahrolayım
***
Hala seni ilk aşk gibi
Sevmiyorsam kahrolayım
-
Hangi söze sığarsın sen
Anlatamam ki anlatamam ki
Seni bende bir daha yaratamam ki
Sensin bu gönlüm sensin bu ömrüm
Yaşatamam ki yaşatamam ki
***
Sen her sözde bir kitapsın anlatamam ki
Senin gibi bir sevgiliyi yaratamam ki
Dile benden ne dilersen
Yok diyemem ki yok diyemem ki
***
Aşk sihrine güç mü yeter dur diyemem ki
Seven gönlü kim susturmuş sus diyemem ki
Senden gelen hiçbir şeye git diyemem ki
Anlatamam ki anlatamam ki
Senin gibi bir sevgili yaratamam ki
-
Kim bilecek daha neler neler bekliyor ikimizi
Belki de çok mutlu olacaktık tutsaydık dilimizi
Bu inat bu kapris bu kavgalar yıprattı sevgimizi
En acı sözler bile söylerken tutmadık dilimizi
***
Dil yarası dil yarası en acı yara imiş
Dudaktan kalbe bir yol var ki sevgi ve şefkattenmiş
Belki de çok mutlu olacaktık tutsaydık dilimizi
Tam aşkı bulduk derken nasılda kaybettik sevgimizi
***
Aşka doğru ilk adımlar ne ümitle doluydu
Seviyorum seni demek gönlümün tek yoluydu
Hasret bizi bekler sevmek bizi bekler
Kaybolan tek biz değiliz bunca yıllık emekler
***
Dil yarası dil yarası en acı yara imiş
Dudaktan kalbe bir yol var ki saygı ve sevgidenmiş
Dil yarası dil yarası en acı yara imiş
Dudaktan kalbe bir yol var ki sevgi ve şefkattenmiş
Dil yarası dil yarası en acı yara imiş
Dudaktan kalbe bir yol var ki sevgi ve şefkattenmiş
-
Gitti de gitti sevgilim gitti,
Ardına bile bakmadan gitti de gitti,
Bu gönül onundu almadan gitti,
En güzel ümidimi en güzel yıllarımı çaldı da gitti,
***
Bir gönül oyunu oynamıştı benimle,
Kaybeden ben oldum, kendi ellerimle,
Yaşamadım böyle derdi daha beter yerine,
Baş başayım talihimin en acı kaderiyle,
***
Beklemek faydasız, dönmeyeceksin,
Anladım ki beni inandım ki beni sevmeyeceksin,
Başka bir sevgili bulmuşsun dediler,
Korkarım benim gibi onu da perişan edeceksin,
Korkarım benim gibi ona da mutluluk vermeyeceksin,
***
Bir gönül oyunu oynamıştı benimle,
Kaybeden ben oldum, kendi ellerimle,
Yaşamadım böyle derdi daha beter yerine,
Baş başayım talihimin en acı kaderiyle,
-
Sev dedim sen sev beni, sevsen ne olurdu
Al dedim şu gönlümü, alsan ne olurdu
Nazlanma nazlanma fazla naz bıktırır
Benim ol bana gel sarıver seviver desen ne olurdu
***
Offf
Doldur aşk kadehini içip sarhoş olayım
Öyle sarhoş et ki aşkımı bulayım
Çektirdin çok çektirdin aşkın yollarında
Alsın rabbim canımı senin kollarında
Al canimi yarabbi onun kollarında
***
Geçtiğin bu yollardan bir daha geçeceksin
Ne ektin ise bir gün onu biçeceksin
Aldanma aldanma dünya halidir bu
Aldın benim ahımı sen de seveceksin
***
Offf
Daha dün bir çocukken sevmek nedir bilmezdim
Karşıma çıksaydın önünde eğilmezdim
Çektirdin çok çektirdin aşkın yollarında
Alsın canımı yarabbim senin kollarında
Al canımı yarabbi onun kollarında
-
Her günün ardında senden bir ümit var
Hep gelecekmiş gibisin
İçimde bir duygu gözümde bir hayal
Sanki sevecekmiş gibisin
***
Sevmek acı dolu sevmek çile dolu
Çektirecekmiş gibisin
Aklımı başımdan beni şu canımdan
Sanki edecekmiş gibisin
***
Ne sevdim diyorsun nede seviyorsun
Açmayan bir çiçek gibisin
Ne senle ne sensiz geçmez oldu hayat
Vazgeçilmez tesellisin
***
İçimde bir duygu gözümde bir hayal
Sanki sevecekmiş gibisin
***
Her sözün ardında gizli bir davet var
Gel diyecekmiş gibisin
Aşkın kanununu kaderinin yolunu
Sanki çizecekmiş gibisin
***
Gönül toprağına dert yağmurlarını yağdıracakmış gibisin
Yeşeren ümidimi kendi ellerinde sanki koparacak gibisin
Ne sevdim diyorsun nede seviyorsun
Kokmayan bir çiçek gibisin
***
Ne senle ne sensiz geçmez oldu hayat
Vazgeçilmez tesellisin
Aklımı başımdan beni şu canımdan
Sanki edecekmiş gibisin
-
Neden neden tanrım neden
Nedir bu zulüm
Nedir nedir tanrım bu zulüm
***
Doğmamış dertlerin sevilmemiş kalbin
Gülmemiş gözlerin sahibi benim
Neden doğar güneş neden batar bilmem
Ümit dünyasında hüsranlar benim
***
Yazan acımamış çektiren acır mı
Kime uzandıysa boş kaldı elim
Yaratmış yaradan çek demiş sonradan
Bıktırmış bu candan suçum ne benim
Nedir tanrım bu zulüm
***
Ne dünyada vefa ne sevgide sefa
Bir derdime şifa bulmayan benim
Gönlüm aşk vurgunu ömrüm dert yorgunu
Ziyan oldu gitti yıllarım benim
***
Yazan acımamış çektiren acır mı
Kime uzandıysa bos kaldı elim
Bir nefes uğruna çektiğim azaptır
Nerelerde kaldı ümidim benim
***
Nedir tanrım bu zulüm
-
Görmedin mi gözlerimde sana kurduğum dünyayı
Herkese kısmet olmaz yaşamak bu sevdayı
Sen beni mazideki o halimle tanıyorsun
Oysa ben çok değiştim inan aldanıyorsun
***
İzin ver şu gönlüne sevip de sevilelim
Yaşamanın zevkine beraberce erelim
İzin ver şu gönlüne sevip de sevilelim
Yaşamak çok güzeldir yaşayıp da görelim
***
Son bir defa denemenin ne zararı olacak
Vicdanına sor da bak beni haklı bulacak
Mutluluğa giden yollar sevgiden ve aşktan geçer
Bu dünyada her yaşayan bir arkadaş eş seçer
***
İzin ver şu gönlüne sevip de sevilelim
Yaşamanın zevkine beraberce erelim
İzin ver şu gönlüne sevip de sevilelim
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