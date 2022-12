Orhan Gencebay

Her gün seni düşünüp de içmiyorsam kahrolayım Gözyaşımla dolup dolup taşmıyorsam kahrolayım Değişmem seni dünyaya hem ezeli hem de beri *** Hala seni ilk gün gibi sevmiyorsam kahrolayım Yine seni ilk aşk gibi sevmiyorsam kahrolayım Geceleri düşlerimde gündüzleri hayalimde Işık gibi gözlerimde görmüyorsan kahrolayım *** Seni bir an unuttuysam Başka sevgili bulduysam Canımdan çok sevmiyorsam Kahrolayım kahrolayım *** Bir ateşsin yüreğimde bir ümitsin gözlerimde Bir ateşsin yüreğimde bir ümitsin gözlerimde Sen varsın hep özlemimde çekmiyorsam kahrolayım Sen varsın hep özlemimde çekmiyorsam kahrolayım *** Seni bir an unuttuysam Başka sevgili bulduysam Canımdan çok sevmiyorsam Kahrolayım kahrolayım *** Hala seni ilk aşk gibi Sevmiyorsam kahrolayım