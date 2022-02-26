Orhan Gencebay

Kahrolayım Her gün seni düşünüp de içmiyorsam kahrolayım Gözyaşımla dolup dolup taşmıyorsam kahrolayım Değişmem seni dünyaya hem ezeli hem de beri *** Hala seni ilk gün gibi sevmiyorsam kahrolayım Yine seni ilk aşk gibi sevmiyorsam kahrolayım Geceleri düşlerimde gündüzleri hayalimde Işık gibi gözlerimde görmüyorsan kahrolayım *** Seni bir an unuttuysam Başka sevgili bulduysam Canımdan çok sevmiyorsam Kahrolayım kahrolayım *** Bir ateşsin yüreğimde bir ümitsin gözlerimde Bir ateşsin yüreğimde bir ümitsin gözlerimde Sen varsın hep özlemimde çekmiyorsam kahrolayım Sen varsın hep özlemimde çekmiyorsam kahrolayım *** Seni bir an unuttuysam Başka sevgili bulduysam Canımdan çok sevmiyorsam Kahrolayım kahrolayım *** Hala seni ilk aşk gibi Sevmiyorsam kahrolayım

Anlatamam ki Hangi söze sığarsın sen Anlatamam ki anlatamam ki Seni bende bir daha yaratamam ki Sensin bu gönlüm sensin bu ömrüm Yaşatamam ki yaşatamam ki *** Sen her sözde bir kitapsın anlatamam ki Senin gibi bir sevgiliyi yaratamam ki Dile benden ne dilersen Yok diyemem ki yok diyemem ki *** Aşk sihrine güç mü yeter dur diyemem ki Seven gönlü kim susturmuş sus diyemem ki Senden gelen hiçbir şeye git diyemem ki Anlatamam ki anlatamam ki Senin gibi bir sevgili yaratamam ki

Dil Yarası Kim bilecek daha neler neler bekliyor ikimizi Belki de çok mutlu olacaktık tutsaydık dilimizi Bu inat bu kapris bu kavgalar yıprattı sevgimizi En acı sözler bile söylerken tutmadık dilimizi *** Dil yarası dil yarası en acı yara imiş Dudaktan kalbe bir yol var ki sevgi ve şefkattenmiş Belki de çok mutlu olacaktık tutsaydık dilimizi Tam aşkı bulduk derken nasılda kaybettik sevgimizi *** Aşka doğru ilk adımlar ne ümitle doluydu Seviyorum seni demek gönlümün tek yoluydu Hasret bizi bekler sevmek bizi bekler Kaybolan tek biz değiliz bunca yıllık emekler *** Dil yarası dil yarası en acı yara imiş Dudaktan kalbe bir yol var ki saygı ve sevgidenmiş Dil yarası dil yarası en acı yara imiş Dudaktan kalbe bir yol var ki sevgi ve şefkattenmiş Dil yarası dil yarası en acı yara imiş Dudaktan kalbe bir yol var ki sevgi ve şefkattenmiş

Gitti de Gitti Gitti de gitti sevgilim gitti, Ardına bile bakmadan gitti de gitti, Bu gönül onundu almadan gitti, En güzel ümidimi en güzel yıllarımı çaldı da gitti, *** Bir gönül oyunu oynamıştı benimle, Kaybeden ben oldum, kendi ellerimle, Yaşamadım böyle derdi daha beter yerine, Baş başayım talihimin en acı kaderiyle, *** Beklemek faydasız, dönmeyeceksin, Anladım ki beni inandım ki beni sevmeyeceksin, Başka bir sevgili bulmuşsun dediler, Korkarım benim gibi onu da perişan edeceksin, Korkarım benim gibi ona da mutluluk vermeyeceksin, *** Bir gönül oyunu oynamıştı benimle, Kaybeden ben oldum, kendi ellerimle, Yaşamadım böyle derdi daha beter yerine, Baş başayım talihimin en acı kaderiyle,

Sen Sev Beni Sev dedim sen sev beni, sevsen ne olurdu Al dedim şu gönlümü, alsan ne olurdu Nazlanma nazlanma fazla naz bıktırır Benim ol bana gel sarıver seviver desen ne olurdu *** Offf Doldur aşk kadehini içip sarhoş olayım Öyle sarhoş et ki aşkımı bulayım Çektirdin çok çektirdin aşkın yollarında Alsın rabbim canımı senin kollarında Al canimi yarabbi onun kollarında *** Geçtiğin bu yollardan bir daha geçeceksin Ne ektin ise bir gün onu biçeceksin Aldanma aldanma dünya halidir bu Aldın benim ahımı sen de seveceksin *** Offf Daha dün bir çocukken sevmek nedir bilmezdim Karşıma çıksaydın önünde eğilmezdim Çektirdin çok çektirdin aşkın yollarında Alsın canımı yarabbim senin kollarında Al canımı yarabbi onun kollarında

Sevecekmiş Gibisin Her günün ardında senden bir ümit var Hep gelecekmiş gibisin İçimde bir duygu gözümde bir hayal Sanki sevecekmiş gibisin *** Sevmek acı dolu sevmek çile dolu Çektirecekmiş gibisin Aklımı başımdan beni şu canımdan Sanki edecekmiş gibisin *** Ne sevdim diyorsun nede seviyorsun Açmayan bir çiçek gibisin Ne senle ne sensiz geçmez oldu hayat Vazgeçilmez tesellisin *** İçimde bir duygu gözümde bir hayal Sanki sevecekmiş gibisin *** Her sözün ardında gizli bir davet var Gel diyecekmiş gibisin Aşkın kanununu kaderinin yolunu Sanki çizecekmiş gibisin *** Gönül toprağına dert yağmurlarını yağdıracakmış gibisin Yeşeren ümidimi kendi ellerinde sanki koparacak gibisin Ne sevdim diyorsun nede seviyorsun Kokmayan bir çiçek gibisin *** Ne senle ne sensiz geçmez oldu hayat Vazgeçilmez tesellisin Aklımı başımdan beni şu canımdan Sanki edecekmiş gibisin

Zulüm Neden neden tanrım neden Nedir bu zulüm Nedir nedir tanrım bu zulüm *** Doğmamış dertlerin sevilmemiş kalbin Gülmemiş gözlerin sahibi benim Neden doğar güneş neden batar bilmem Ümit dünyasında hüsranlar benim *** Yazan acımamış çektiren acır mı Kime uzandıysa boş kaldı elim Yaratmış yaradan çek demiş sonradan Bıktırmış bu candan suçum ne benim Nedir tanrım bu zulüm *** Ne dünyada vefa ne sevgide sefa Bir derdime şifa bulmayan benim Gönlüm aşk vurgunu ömrüm dert yorgunu Ziyan oldu gitti yıllarım benim *** Yazan acımamış çektiren acır mı Kime uzandıysa bos kaldı elim Bir nefes uğruna çektiğim azaptır Nerelerde kaldı ümidim benim *** Nedir tanrım bu zulüm