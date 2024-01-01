Orhan Gencebay

Kader defterimin duran bölümü Sana tutsak etti sefil gönlümü Esaret yerine bil ki ölümü Seçerim sevgilim kal, kal sağlıcakla Benimle bir dünya dar, dar geldi sana Seviyorum demek ağır, ağır geldi sana Kara toprak daha yar geldi bana Göçerim sevgilim, kal sağlıcakla Kara toprak daha yar geldi bana Göçerim sevgilim, kal sağlıcakla Verip gidenlerin son nefesini O sessiz ülkenin efsanesini Hayatla ecelin mesafesini Ölçerim sevgilim kal kal sağlıcakla Çektiğim çileler gelmiyor dilime Söylesen nafile ya sağ nafile Senden vazgeçersem sırattan bile Geçerim kal sağlıcakla Senden vazgeçersem sırattan bile Geçerim kal sağlıcakla