Kal Sağlıcakla Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Kal Sağlıcakla
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Kader defterimin duran bölümü
Sana tutsak etti sefil gönlümü
Esaret yerine bil ki ölümü
Seçerim sevgilim kal, kal sağlıcakla
Benimle bir dünya dar, dar geldi sana
Seviyorum demek ağır, ağır geldi sana
Kara toprak daha yar geldi bana
Göçerim sevgilim, kal sağlıcakla
Kara toprak daha yar geldi bana
Göçerim sevgilim, kal sağlıcakla
Verip gidenlerin son nefesini
O sessiz ülkenin efsanesini
Hayatla ecelin mesafesini
Ölçerim sevgilim kal kal sağlıcakla
Çektiğim çileler gelmiyor dilime
Söylesen nafile ya sağ nafile
Senden vazgeçersem sırattan bile
Geçerim kal sağlıcakla
Senden vazgeçersem sırattan bile
Geçerim kal sağlıcakla