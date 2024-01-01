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7/24 Dinle Aşkı Ben Yaratmadım

Aşkı Ben Yaratmadım Şarkı Sözleri

Orhan Gencebay Aşkı Ben Yaratmadım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Aşkı Ben Yaratmadım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşkı Ben Yaratmadım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay

Orhan Gencebay

Aşkı Ben Yaratmadım

  • Kara Toprak

  • Bulamadıkki

  • En Büyük Dert

  • Kır Gönlümün Zincirini

  • Ne Geçti Eline

  • Nereden Bileceksin

  • Vazgeç Gönlüm (Eski)

  • Zaman Akıp Gider

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