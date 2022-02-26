Orhan Gencebay

Karaçalı Şarkı Sözleri
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Bıktım artık, bıktım artık
Bıktım artık her gün ölmekten
Ey vefasız bıkmadın mı
Beni hep böyle görmekten?
***
Sen de ağlayandan zevkini alır oldun
Dünya hâli gibi sen de mi bozuldun?
***
Sevmek yaşamanın temeli değil mi?
Yazık kendini bile sevmeyi unuttun?
***
Git, git, git, git
Dilim sana git derse, kalbim gel, gel diyor
Bıkmış gönül çileden, aşktan kork, kork diyor
Ne kararsız insanım, gönlüm senden geçmiyor
Çok seviyor, çok seviyor
***
Bahtıma takılan kara çalı gibi
Bıraktın gönlümü toz duman içinde
***
Göz gözü görmüyor, bir ihtilal mi var?
Kaybettim kendimi ben kendi içimde
***
Git, git, git, git
Dilim sana git derse, kalbim gel, gel diyor
Bıktı gönül çileden, aşktan kork, kork diyor
Ne kararsız insanım, gönlüm senden geçmiyor
Çok seviyor, of çok seviyor