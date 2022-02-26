Orhan Gencebay

Bıktım artık, bıktım artık Bıktım artık her gün ölmekten Ey vefasız bıkmadın mı Beni hep böyle görmekten? *** Sen de ağlayandan zevkini alır oldun Dünya hâli gibi sen de mi bozuldun? *** Sevmek yaşamanın temeli değil mi? Yazık kendini bile sevmeyi unuttun? *** Git, git, git, git Dilim sana git derse, kalbim gel, gel diyor Bıkmış gönül çileden, aşktan kork, kork diyor Ne kararsız insanım, gönlüm senden geçmiyor Çok seviyor, çok seviyor *** Bahtıma takılan kara çalı gibi Bıraktın gönlümü toz duman içinde *** Göz gözü görmüyor, bir ihtilal mi var? Kaybettim kendimi ben kendi içimde *** Git, git, git, git Dilim sana git derse, kalbim gel, gel diyor Bıktı gönül çileden, aşktan kork, kork diyor Ne kararsız insanım, gönlüm senden geçmiyor Çok seviyor, of çok seviyor