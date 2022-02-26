Orhan Gencebay

Kime Ne Şarkı Sözleri
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Gözlerimden sel gibi yaş olup akıyorsan
Gitmek istiyorsan kime ne?
Gecemden yıldız gibi meçhule kayıyorsan
Kaderini çizdiysen kime ne?
***
Basarım ben bağrıma koca koca taşları
Hıçkırarak ağlarım kime ne?
En acı zehirlerle sararım ben yaramı
Avuturum gönlümü kime ne?
***
Umrunda mı ki dünyanın umrunda mı ki kimsenin
Varmışım yokmuşum ben kime ne?
Umrunda mı ki dünyanın umrunda mı ki kimsenin
Bu benim kaderimdir kime ne?
***
Gidene kal denilmez gönül bu doymak bilmez
Açmışım tokmuşum ben kime ne?
Sevilmemiş sevmişim bir gönüle girmemişim
Güzellik zorla olmaz kime ne?
***
Basarım ben bağrıma sabır denen taşları
Anılarla yaşarım kime ne?
En acı zehirlerle sararım ben yaramı
Sustururum gönlümü kime ne?
***
Umrunda mı ki dünyanın umrunda mı ki kimsenin
Varmışım yokmuşum ben kime ne?
Umrunda mı ki dünyanın umrunda mı ki kimsenin
Bu benim kaderimdir kime ne?
(Kime ne, kime ne?)