Orhan Gencebay

Gözlerimden sel gibi yaş olup akıyorsan Gitmek istiyorsan kime ne? Gecemden yıldız gibi meçhule kayıyorsan Kaderini çizdiysen kime ne? *** Basarım ben bağrıma koca koca taşları Hıçkırarak ağlarım kime ne? En acı zehirlerle sararım ben yaramı Avuturum gönlümü kime ne? *** Umrunda mı ki dünyanın umrunda mı ki kimsenin Varmışım yokmuşum ben kime ne? Umrunda mı ki dünyanın umrunda mı ki kimsenin Bu benim kaderimdir kime ne? *** Gidene kal denilmez gönül bu doymak bilmez Açmışım tokmuşum ben kime ne? Sevilmemiş sevmişim bir gönüle girmemişim Güzellik zorla olmaz kime ne? *** Basarım ben bağrıma sabır denen taşları Anılarla yaşarım kime ne? En acı zehirlerle sararım ben yaramı Sustururum gönlümü kime ne? *** Umrunda mı ki dünyanın umrunda mı ki kimsenin Varmışım yokmuşum ben kime ne? Umrunda mı ki dünyanın umrunda mı ki kimsenin Bu benim kaderimdir kime ne? (Kime ne, kime ne?)