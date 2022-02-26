Orhan Gencebay

İşte sevgi işte aşk Dilediğince al senin olsun İşte sevgi işte aşk Dilediğince al senin olsun *** Kır gönlünün zincirini Neşe mutluluk sar senin olsun Kır gönlünün zincirlerini Neşe mutluluklar senin olsun *** Senin benim olsun, bizim olsun Unut acıları dünün olsun Gün bugündür bugün Ne dün ne yarın Sev gönülden bu hayat Sev bizim olsun *** Senin benim olsun, bizim olsun Unut acıları dünün olsun Gün bugündür bugün Ne dün ne yarın Sev gönülden bu hayat Sev bizim olsun *** Her günde bir müjdenin Gizliliği var bulmasını bil Her günde bir mutluluk Müjdesi vardır bulmasını bil *** Sen yeter ki kıymet verip Seni seveni sevmesini bil Sen yeter ki kaybetmeden Seni seveni sevmesini bil *** Senin benim olsun, bizim olsun Unut acıları dünün olsun Gün bugündür bugün Ne dün ne yarın Sev gönülden bu hayat Sev bizim olsun *** Senin benim olsun, bizim olsun Unut acıları dünün olsun Gün bugündür bugün Ne dün ne yarın Sev gönülden bu hayat Sev bizim olsun