Kır Gönlünün Zincirini Şarkı Sözleri
Orhan Gencebay Kır Gönlünün Zincirini şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Kır Gönlünün Zincirini şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kır Gönlünün Zincirini sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay
Kır Gönlünün Zincirini
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İşte sevgi işte aşk
Dilediğince al senin olsun
İşte sevgi işte aşk
Dilediğince al senin olsun
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Kır gönlünün zincirini
Neşe mutluluk sar senin olsun
Kır gönlünün zincirlerini
Neşe mutluluklar senin olsun
***
Senin benim olsun, bizim olsun
Unut acıları dünün olsun
Gün bugündür bugün
Ne dün ne yarın
Sev gönülden bu hayat
Sev bizim olsun
***
Senin benim olsun, bizim olsun
Unut acıları dünün olsun
Gün bugündür bugün
Ne dün ne yarın
Sev gönülden bu hayat
Sev bizim olsun
***
Her günde bir müjdenin
Gizliliği var bulmasını bil
Her günde bir mutluluk
Müjdesi vardır bulmasını bil
***
Sen yeter ki kıymet verip
Seni seveni sevmesini bil
Sen yeter ki kaybetmeden
Seni seveni sevmesini bil
***
Senin benim olsun, bizim olsun
Unut acıları dünün olsun
Gün bugündür bugün
Ne dün ne yarın
Sev gönülden bu hayat
Sev bizim olsun
***
Senin benim olsun, bizim olsun
Unut acıları dünün olsun
Gün bugündür bugün
Ne dün ne yarın
Sev gönülden bu hayat
Sev bizim olsun