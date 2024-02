Orhan Gencebay

Yıldızlarla beraber mehtaplı göklerdeyim Yanımda yoksun ama yine de seninleyim Mehtap ayın on dördü, senle beni kim gördü? Ben gizli bir sevdanın derinindeyim Yeryüzüne inmenin ne âlemi var şimdi? Seni gökte bulmanın zevklerindeyim Gam, kasavet, dert, acı şimdi çok uzaklarda Ben senle birleşmenin hayalindeyim Gül yüzünün güllerine nazar değmesin Allah gönderdi seni, bana göresin Yaşamayı yaşayalım senle beraber Bu ricama, duygularıma acaba ne dersin? Bu ricama, duygularıma acaba ne dersin? Sen kiracı, ben kiracı, dünya kiralık Sen beni sev ben de seni, her şey bir anlık Sen kiracı, ben kiracı, dünya kiralık Sen beni sev ben de seni, ömür bir anlık Sen bana bu düşleri gerçek gibi sevdirdin Bir ihtimal sen beni sevebilirdin Hiç korkmadan sev beni, kollarına al beni "Benim sevdiğim sensin", diyebilirdin Gül yüzünün güllerine nazar değmesin Allah gönderdi seni, bana göresin Yaşamayı yaşayalım senle beraber Bu ricama, duygularıma acaba ne dersin? Bu ricama, duygularıma acaba ne dersin? Sen kiracı, ben kiracı, dünya kiralık Sen beni sev ben de seni, her şey bir anlık Sen kiracı, ben kiracı, dünya kiralık Sen beni sev ben de seni, ömür bir anlık Sen kiracı, ben kiracı, dünya kiralık Sen beni sev ben de seni, her şey bir anlık

Zaman zaman ağlarım Anladım ki boşa yanarım Bir iltifat, bir gülüşe Bir olmadık, bir olmadık, bir olmadık söze kanarım aman *** Yazık olmuş, güller solmuş Koklamakta çok geç kalmışım Bağ yerine dağa dalmışım Her nasılsa, her nasılsa, her nasılsa, ben sağ, ben sağ kalmışım Her nasılsa ben sağ kalmışım

Güldürmedin bir defa Geçti ömrüm boşuna Güldürmedin bir defa Geçti ömrüm boşuna *** İstesem de dönemem Yok yok yok yok yok Yok yok yok yok yok Geçmişteki yıllara Geçmişteki yıllara Geçmişteki yıllara Geçmişteki yıllara *** Neden sanki terkettin? Bırakıp beni gittin Neden sanki terkettin? Bırakıp beni gittin *** Kalbim yetmedi miydi? Yok yok yok yok yok Yok yok yok yok yok Canımı aldın gittin Canımı aldın gittin Canımı aldın gittin Canımı aldın gittin *** Duyururum dünyaya Sevgisiz hayat olmaz Duyururum dünyaya Sevgisiz hayat olmaz *** Ben de sevmek isterim Yok yok yok yok yok Yok yok yok yok yok Senden başkası olmaz Senden başkası olmaz Senden başkası olmaz Senden başkası olmaz *** Ya sev ya sevme beni Fakat benle oynama Ya sev ya sevme beni Fakat benle oynama *** Senin bu aşkın beni Of of of of of Of of of of of Kıydıracak canıma Kıydıracak canıma Kıydıracak canıma Kıydıracak canıma