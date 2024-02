Orhan Gencebay

Kolay Degıl -eski Kolay değilmiş seni severken sana inanabilmek Kolay değilmiş seni severken sana inanabilmek Bilir misin ne zor tek başına hayat, sensiz yaşayabilmek Bilir misin ne zor tek başına hayat, sensiz yaşayabilmek Kolay değil, kolay değil sana katlanabilmek Çare değil, çare değil senden ayrılabilmek Kolay değil, kolay değil bir daha sevebilmek Çare değil, çare değil seni unutabilmek Ne istediğin belli değil, ne de beni sevdiğin Her sözünde bir şüphe dolu tutmuyor ki dediğin Yalan değil, yalan değil beni sevmedin demek Senin arzun budur zaten, beni her an kahredebilmek Aşk bir doğuştur, aşk bir nefestir zordur anlayabilmek Aşk bir doğuştur, aşk bir nefestir zordur anlayabilmek Bazen bir sıcaklık, bazen bir nefrettir zordur anlatabilmek Bazen bir ümidin peşinde koşulan koşup yorulabilmek Kolay değil, kolay değil bir aşk yaratabilmek Kader değil, kader değil sana katlanabilmek Kolay değil, kolay değil bir daha sevebilmek Çare değil, çare değil seni unutabilmek

İnanırım Sanmasınlar yıkıldım Sanmasınlar ben çöktüm Bir başka bahar için Sadece yaprak döktüm *** Kalbinde, bana yer var mı? Tek sözüne inanırım Bana ne istersen de *** Sanmasınlar yıkıldım Sanmasınlar ben çöktüm Bir başka bahar için Sadece yaprak döktüm *** Kalbinde, bana yer var mı? Tek sözüne inanırım Bana ne istersen de *** Söyleyemem hiç derdimi Bilirsin sen beni hatta Sen susunca kahrolurum Göz konuşur kalbim asla *** Görmeliydim ben en başında Olmamıştı sırf inadından Bize dair yaşananlar Vuruyor bak sol yanımdan *** Söyleyemem hiç derdimi Bilirsin sen beni hatta Sen susunca kahrolurum Göz konuşur kalbim asla *** Görmeliydim ben en başında Olmamıştı sırf inadından Bize dair yaşananlar Vuruyor bak sol yanımdan *** Sanmasınlar yıkıldım Sanmasınlar ben çöktüm Bir başka bahar için Sadece yaprak döktüm *** Kalbinde, bana yer var mı? Tek sözüne inanırım Bana ne istersen de *** Sanmasınlar yıkıldım Sanmasınlar ben çöktüm Bir başka bahar için Sadece yaprak döktüm *** Kalbinde, bana yer var mı? Tek sözüne inanırım Bana ne istersen de *** Söyleyemem hiç derdimi Bilirsin sen beni hatta Sen susunca kahrolurum Göz konuşur kalbim asla *** Görmeliydim ben en başında Olmamıştı sırf inadından Bize dair yaşananlar Vuruyor bak sol yanımdan *** Söyleyemem hiç derdimi Bilirsin sen beni hatta Sen susunca kahrolurum Göz konuşur kalbim asla *** Görmeliydim ben en başında Olmamıştı sırf inadından Bize dair yaşananlar Vuruyor bak sol yanımdan *** Sanmasınlar yıkıldım Sanmasınlar ben çöktüm Bir başka bahar için Sadece yaprak döktüm

Aşk Melekleri Sana doğru gelen tüm şeyler beni bozar, beni bozar Yalana kaymış tüm sözler önce seni bozar, sonra bizi bozar Bi' daha böyle sevmen için yeniden yüreğini eskitmeden tutmalısın Ama ama ama bu önce seni bozar, seni bozar Bi' daha böyle sevmen için yeniden yüreğini eskitmeden tutmalısın Ama ama ama bu önce seni bozar, seni bozar *** Olmaz demiyorum, zaten akacak kan yerinde durmaz Solmaz güllerim, merak etme bana hiçbi' şey olmaz Arsız gibi, yüzsüz gibi gidene dur demek olmaz *** Olmaz demiyorum, zaten akacak kan yerinde durmaz Solmaz güllerim, merak etme bana hiçbi' şey olmaz Arsız gibi, yüzsüz gibi gidene dur demek olmaz *** Sana doğru gelen tüm şeyler beni bozar, beni bozar Yalana kaymış tüm sözler önce seni bozar, sonra bizi bozar Bi' daha böyle sevmen için yeniden yüreğini eskitmeden tutmalısın Ama ama ama bu önce seni bozar, seni bozar Bi' daha böyle sevmen için yeniden yüreğini eskitmeden tutmalısın Ama ama ama bu önce seni bozar, seni bozar *** Olmaz demiyorum, zaten akacak kan yerinde durmaz Solmaz güllerim, merak etme bana hiçbi' şey olmaz Arsız gibi, yüzsüz gibi gidene dur demek olmaz *** Arsız gibi, yüzsüz gibi gidene dur demek olmaz *** Olmaz demiyorum, zaten akacak kan yerinde durmaz Solmaz güllerim, merak etme bana hiçbi' şey olmaz Arsız gibi, yüzsüz gibi gidene dur demek olmaz

Baştan Sevelim Sende adamlığın a'sı Sende insanlığın i'si Sana sorsak senden iyisi Yok, yok *** Bu iş olur demedik mi Usul, adap bilmedik mi Vay arkadaş sevmedik mi Zor, aşk zor *** Kimi gider kısmet açtırmaya Bulur, okutur bir hocaya Sen adamın hasını buldun da Ne gerek var başka kocaya, of *** Oyna güzelim oyna, baştan sevelim Sonra güzelim sonra bize yatıya gidelim Oyna güzelim oyna, baştan sevelim Sonra güzelim sonra bize yatıya gidelim *** Sende adamlığın a'sı Sende insanlığın i'si Sana sorsak senden iyisi Yok, yok *** Bu iş olur demedik mi Usul, adap bilmedik mi Vay arkadaş sevmedik mi Zor, aşk zor *** Kimi gider kısmet açtırmaya Bulur, okutur bir hocaya Sen adamın hasını buldun da Ne gerek var başka kocaya, of *** Oyna güzelim oyna, baştan sevelim Sonra güzelim sonra bize yatıya gidelim Oyna güzelim oyna, baştan sevelim Sonra güzelim sonra bize yatıya gidelim *** Oyna güzelim oyna, baştan sevelim Sonra güzelim sonra bize yatıya gidelim Oyna güzelim oyna, baştan sevelim Sonra güzelim sonra bize yatıya gidelim

Gel Gel Sonbahardı, soğuk bir sabahtı Gördüm seni, bana yakın gözlerini Ne zamanı ne beni hiç anlamadın Neydi bu sendeki hayatın rengi *** İlk tanışmamız, ilk bakışmamız Hâlâ çıkmadı aklımdan Şimdi ne oldu, böylece bitti Ama bendeki aşkın bitmedi *** Susuyorum, çok yalnız kaldım işte Duruyorum, nasıl geçer hayat böyle Susuyorum, çok yalnız kaldım işte Duruyorum, ölüme yakın uykulardayım *** Gel, gel, gel, gel, çok özledim Gel, gel, gel, çok çaresizim Gel, gel, gel, böyle bitmesin Gel, gel, gel *** Gel, gel, gel, gel, çok özledim Gel, gel, gel, çok çaresizim Gel, gel, gel, böyle bitmesin Gel, gel, gel *** Tam üç aydır çok uzaksın sen bana Yalvarmıştım, dualar ettim Tanrı'ya Küçük ellerinle ellerim kavuşsun diye Son bi' şans ver bu aşkın hatrına *** İlk tanışmamız, ilk bakışmamız Hâlâ çıkmadı aklımdan Şimdi ne oldu, böylece bitti Ama bendeki aşkın bitmedi *** Susuyorum, çok yalnız kaldım işte Duruyorum, nasıl geçer hayat böyle Susuyorum, çok yalnız kaldım işte Duruyorum, ölüme yakın uykulardayım *** Gel, gel, gel, gel, çok özledim Gel, gel, gel, çok çaresizim Gel, gel, gel, böyle bitmesin Gel, gel, gel *** Gel, gel, gel, gel, çok özledim Gel, gel, gel, çok çaresizim Gel, gel, gel, böyle bitmesin Gel, gel, gel *** Gel, çok özledim Çok çaresizim Böyle bitmesin Gel

Kararsızım Kaderde varsa bizim payımız susmak Demek ki her şey eksik değerde Tuhaf bu hâlin, güvendiğin aklın ner'de Sığındığın yanlış bi' gölge *** Gelemedin kendine sen belki de bilerek Bir adım at yanlışından vazgeçerek Yeni değil ayrılık, çok eski bir gelenek Sözüm ona gidiyorsun istemeyerek *** Son sözler dayanır yakında kapıya Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka Bi' süre bu yükü taşırım Önce sen git, ben çok kararsızım *** Son sözler dayanır yakında kapıya Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka Bi' süre bu yükü taşırım Önce sen git, ben çok kararsızım *** Kaderde varsa bizim payımız susmak Demek ki her şey eksik değerde Tuhaf bu hâlin, güvendiğin aklın ner'de Sığındığın yanlış bi' gölge *** Gelemedin kendine sen belki de bilerek Bir adım at yanlışından vazgeçerek Yeni değil ayrılık, çok eski bir gelenek Sözüm ona gidiyorsun istemeyerek *** Son sözler dayanır yakında kapıya Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka Bi' süre bu yükü taşırım Önce sen git, ben çok kararsızım *** Son sözler dayanır yakında kapıya Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka Bi' süre bu yükü taşırım Önce sen git, ben çok kararsızım *** Son sözler dayanır yakında kapıya Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka Bi' süre bu yükü taşırım Önce sen git, ben çok kararsızım *** Ah, önce sen git, ben çok kararsızım

Sen Varsın İçimde bitecek gibi durmayan, adını koyamadığım sen varsın Aklıma geldiği an kahreden, içimi acıtan sen varsın *** Ner'den bilirim kısmet olmayacak Tutunurum sandığım dala başkası konacak Ner'den bilirim kısmet olmayacak Tutunurum sandığım dala başkası konacak *** Sanki yıllar önce rastlamış gibiyim İçime atsam olmayacak sensiz çaresizliğim Yerin hiç dolmayacak bu aşk olmasa da Zaman ilaç gelir tutunduğum yarınlara *** Sanki yıllar önce rastlamış gibiyim İçime atsam olmayacak sensiz çaresizliğim Yerin hiç dolmayacak bu aşk olmasa da Zaman ilaç gelir tutunduğum yarınlara *** Ner'den bilirim kısmet olmayacak Tutunurum sandığım dala başkası konacak Ner'den bilirim kısmet olmayacak Tutunurum sandığım dala başkası konacak *** Sanki yıllar önce rastlamış gibiyim İçime atsam olmayacak sensiz çaresizliğim Yerin hiç dolmayacak bu aşk olmasa da Zaman ilaç gelir tutunduğum yarınlara *** Sanki yıllar önce rastlamış gibiyim İçime atsam olmayacak sensiz çaresizliğim Yerin hiç dolmayacak bu aşk olmasa da Zaman ilaç gelir tutunduğum yarınlara *** Sanki yıllar önce Olmayacak Zaman ilaç Yarınlara *** Sanki yıllar önce rastlamış gibiyim İçime atsam olmayacak sensiz çaresizliğim Yerin hiç dolmayacak bu aşk olmasa da Zaman ilaç gelir tutunduğum yarınlara

Unuturum Ömrün sonuna kadar diye başlar Yazılırken aşk masalı Duygular değişir, gelişir Acıdır görmek o son faslı *** Art arda sorulur bütün sorular Bulunur bir karşılığı İkimiz bir olmayı beceremedik Taşıyamadık ağırlığı *** Aşk *** Buğulu gözlerini Sıcacık ellerini Yürekli sözlerini unuturum *** Sana çıkan yolları Senli baharları Yaşadığım yılları unuturum *** Buğulu gözlerini Sıcacık ellerini Yürekli sözlerini unuturum *** Sana çıkan yolları Senli baharları Yaşadım yılları unuturum *** Ömrün sonuna kadar diye başlar Yazılırken aşk masalı Duygular değişir, gelişir Acıdır görmek o son faslı *** Art arda sorulur bütün sorular Bulunur bir karşılığı İkimiz bir olmayı beceremedik Taşıyamadık ağırlığı *** Aşk *** Buğulu gözlerini Sıcacık ellerini Yürekli sözlerini unuturum *** Sana çıkan yolları Senli baharları Yaşadım yılları unuturum *** Buğulu gözlerini Sıcacık ellerini Yürekli sözlerini unuturum *** Sana çıkan yolları Senli baharları Yaşadım yılları unuturum *** Buğulu gözlerini Sıcacık ellerini Yürekli sözlerini unuturum *** Sana çıkan yolları Senli baharları Yaşadım yılları unuturum

Yığılıp Kaldım Vakitsiz gittin de iyi mi ettin Düşünmeden kırdın bin kez söylettin Adı gibi kısa olsaydı Senden ayrı kaldığım bir yıl Koskaca bir ömür gibi adım adım saydım *** Bir anda kaybettim Her şey anlamını yitirdi Çağırmadan gelirsin zannettim Yığılıp kaldım *** Bir anda kaybettim Her şey anlamını yitirdi Çağırmadan gelirsin zannettim Yığılıp kaldım Gelmedin, daha da gelmezsin *** Vakitsiz gittin de iyi mi ettin Düşünmeden kırdın bin kez söylettin Adı gibi kısa olsaydı Senden ayrı kaldığım bir yıl ah Koskaca bir ömür gibi adım adım saydım *** Bir anda kaybettim Her şey anlamını yitirdi Çağırmadan gelirsin zannettim Yığılıp kaldım *** Bir anda kaybettim Her şey anlamını yitirdi Çağırmadan gelirsin zannettim Yığılıp kaldım Gelmedin, daha da gelmezsin

İki Kişiden Biri Söylediğin hiç bir şeyin anlamı yok benim için bu aralar Anlamsız tükenip giden, bir aşk için bağladığım karalar Zannetme ardımızdan yıldızlarda siyaha boyanırlar Kaderde varsa sevenler de yalnız, yalnız yaşlanırlar *** Alem unutsun yaptıklarını, kalbim unutmaz Silinsin hatıralarım ıslak kumda iz gibi Aşkta hep mutsuzdur iki kişiden biri Silinsin hatıralarım ıslak kumda iz gibi Aşkta hep mutsuzdur iki kişiden biri *** Söylediğin hiç bir şeyin anlamı yok benim için bu aralar Anlamsız tükenip giden, bir aşk için bağladığım karalar Zannetme ardımızdan yıldızlarda siyaha boyanırlar Kaderde varsa sevenler de yalnız, yalnız yaşlanırlar *** Alem unutsun yaptıklarını, kalbim unutmaz Silinsin hatıralarım ıslak kumda iz gibi Aşkta hep mutsuzdur iki kişiden biri Silinsin hatıralarım ıslak kumda iz gibi Aşkta hep mutsuzdur iki kişiden biri