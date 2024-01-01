Kolay Değil Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Kolay Değil
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Kolay değilmiş seni severken sana inanabilmek
Kolay değilmiş seni severken sana inanabilmek
Bilir misin ne zor tek başına hayat, sensiz yaşayabilmek
Bilir misin ne zor tek başına hayat, sensiz yaşayabilmek
Kolay değil, kolay değil sana katlanabilmek
Çare değil, çare değil senden ayrılabilmek
Kolay değil, kolay değil bir daha sevebilmek
Çare değil, çare değil seni unutabilmek
Ne istediğin belli değil, ne de beni sevdiğin
Her sözünde bir şüphe dolu tutmuyor ki dediğin
Yalan değil, yalan değil beni sevmedin demek
Senin arzun budur zaten, beni her an kahredebilmek
Aşk bir doğuştur, aşk bir nefestir zordur anlayabilmek
Aşk bir doğuştur, aşk bir nefestir zordur anlayabilmek
Bazen bir sıcaklık, bazen bir nefrettir zordur anlatabilmek
Bazen bir ümidin peşinde koşulan koşup yorulabilmek
Kolay değil, kolay değil bir aşk yaratabilmek
Kader değil, kader değil sana katlanabilmek
Kolay değil, kolay değil bir daha sevebilmek
Çare değil, çare değil seni unutabilmek