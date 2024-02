Orhan Gencebay

Kolay değilmiş seni severken sana inanabilmek Kolay değilmiş seni severken sana inanabilmek Bilir misin ne zor tek başına hayat, sensiz yaşayabilmek Bilir misin ne zor tek başına hayat, sensiz yaşayabilmek Kolay değil, kolay değil sana katlanabilmek Çare değil, çare değil senden ayrılabilmek Kolay değil, kolay değil bir daha sevebilmek Çare değil, çare değil seni unutabilmek Ne istediğin belli değil, ne de beni sevdiğin Her sözünde bir şüphe dolu tutmuyor ki dediğin Yalan değil, yalan değil beni sevmedin demek Senin arzun budur zaten, beni her an kahredebilmek Aşk bir doğuştur, aşk bir nefestir zordur anlayabilmek Aşk bir doğuştur, aşk bir nefestir zordur anlayabilmek Bazen bir sıcaklık, bazen bir nefrettir zordur anlatabilmek Bazen bir ümidin peşinde koşulan koşup yorulabilmek Kolay değil, kolay değil bir aşk yaratabilmek Kader değil, kader değil sana katlanabilmek Kolay değil, kolay değil bir daha sevebilmek Çare değil, çare değil seni unutabilmek