Orhan Gencebay

Kördüğüm Şarkı Sözleri
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Bahtıma hep soruyordum, ben ne zaman seveceğim,
Sabret derdi kara bahtım, sana aşkı vereceğim,
Sen gelince benliğimi, bilmediğim bir his sardı,
Kalpten kalbe ikimizi, bağlayan bir düğüm vardı,
***
Gözlerine her bakışta,
Gözlerime yaş doluyor,
Gönlüm sanki kanat açmış,
Mutluluktan uçuyor,
***
Kararan bahtıma bir ışık verdin,
Değişen dünyama geldin hoş geldin,
Kararan bahtıma bir ışık verdin,
Daha önceleri nerelerdeydin,
***
Bir o yana bir bu yana, bir toz gibi savrulmuştum,
Aşkımdan gerçek aşkı, bulamadan kaybolmuştum,
En sonunda aşkın yalan olduğuna inanmıştım,
Sen gelince sevgin ile sanki yeniden doğmuştum,
***
Gözlerine her bakışta,
Gözlerime yaş doluyor,
Gönlüm sanki kanat açmış,
Mutluluktan uçuyor,
***
Kararan bahtıma bir ışık verdin,
Değişen dünyama geldin hoşgeldin,
Kararan bahtıma bir ışık verdin,
Daha önceleri nerelerdeydin