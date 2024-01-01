Orhan Gencebay

Kördüğüm Bahtıma hep soruyordum, ben ne zaman seveceğim, Sabret derdi kara bahtım, sana aşkı vereceğim, Sen gelince benliğimi, bilmediğim bir his sardı, Kalpten kalbe ikimizi, bağlayan bir düğüm vardı, *** Gözlerine her bakışta, Gözlerime yaş doluyor, Gönlüm sanki kanat açmış, Mutluluktan uçuyor, *** Kararan bahtıma bir ışık verdin, Değişen dünyama geldin hoş geldin, Kararan bahtıma bir ışık verdin, Daha önceleri nerelerdeydin, *** Bir o yana bir bu yana, bir toz gibi savrulmuştum, Aşkımdan gerçek aşkı, bulamadan kaybolmuştum, En sonunda aşkın yalan olduğuna inanmıştım, Sen gelince sevgin ile sanki yeniden doğmuştum, *** Gözlerine her bakışta, Gözlerime yaş doluyor, Gönlüm sanki kanat açmış, Mutluluktan uçuyor, *** Kararan bahtıma bir ışık verdin, Değişen dünyama geldin hoşgeldin, Kararan bahtıma bir ışık verdin, Daha önceleri nerelerdeydin

Abayı Yaktım Her gün biraz, biraz daha Girdin sen aklıma Uykularım darmadağın Resmin baş ucumda *** O ilk bakış, bakış var ya Orda bittim sana Aklımda sen, fikrimde sen Neredesin be ara *** Aylardır haber yok Çok mu kızdın bana? E yandık bu inatla Çok özledim çok *** Aylardır haber yok Çok mu kızdın bana? Yandık bu inatla Çok özledim çok *** Ben sana abayı yaktım Ben sana takılıp kaldım Ben beni ateşe attım Haydi hayırlısı abayı yaktım *** Ben sana abayı yaktım Ben sana takılıp kaldım Ben beni ateşe attım Haydi hayırlısı abayı yaktım *** O ilk bakış, bakış var ya Orda bittim sana Aklımda sen, fikrimde sen Neredesin be ara *** Aylardır haber yok Çok mu kızdın bana? E yandık bu inatla Çok özledim çok *** Aylardır haber yok Çok mu kızdın bana? Yandık bu inatla Çok özledim çok *** Ben sana abayı yaktım Ben sana takılıp kaldım Ben beni ateşe attım Haydi hayırlısı abayı yaktım *** Ben sana abayı yaktım Ben sana takılıp kaldım Ben beni ateşe attım Haydi hayırlısı kafayı taktım *** Abayı yaktım Takılıp kaldım Ateşe attım Haydi hayırlısı abayı yaktım Ben sana abayı yaktım

Arka Sokaklar Doğrusu ben seni pek fazla tanımıyorum İçgüdüsel olarak kendimi savunuyorum *** Dolayısı ile bilemiyorum Dolayısı ile bilemiyorum Arka sokaklarda neler oluyor? Arka sokaklarda neler oluyor? *** Sen beni istersen çok rahat kandırabilirsin Kendini şahane bir şey sandırabilirsin *** Dolayısı ile bilemiyorum Dolayısı ile çözemiyorum Arka sokaklarda neler oluyor? Arka sokaklarda neler oluyor? *** Zorlama güzelim, zorlama Kendiliğinden olmalı Davul dediğin davulcusuyla müsemma *** Horlama eziğiz doğuştan Sende erkeklik sır Bende kadınlık muamma *** Dolayısı ile bilemiyorum Dolayısı ile bilemiyorum E dolayısı ile bilemiyorum Dolayısı ile bilemiyorum *** Arka sokaklarda neler oluyor? Arka sokaklarda neler oluyor? Arka sokaklarda neler oluyor? Arka sokaklarda neler oluyor?

Sandık Lekesi Ne kadar ağladım ne kadar üzüldüm Kalbimi sende bıraktım yalnız yürüdüm Çok uzun sürdü hatıranla barışmak Hasretinden sevdadan sevdaya sürüldüm *** A canım sende vazgeçilmez değilmişsin Be canım benden önce hiç sevilmemişsin *** Herkes kendi kaderini yaşar yarim Dünyadan sonra bir hayat daha olsa Bu mevzu ikimizi de aşar yarim İsyanlar çıksa aşıklar ayaklansa *** Benimde saçımda beyazlarım var artık Çeyizlerim safran sarı sandık lekesi Sabah sürgünden döndü ümitlerim Uyandı içimden giden sevmek hevesi

Teşekkür Ederim Kimdin? Neydin? Bilmem Ve bir gün Geldin aniden Sevdim Düşünmeden Ama bir şeyden eminim hâlen *** Ben aşkı yalnız sana Yakıştığı için severim Bana da yaşattığın için sevgilim Çok teşekkür ederim *** Ben aşkı yalnız sana Yakıştığı için severim Bana da yaşattığın için sevgilim Çok teşekkür ederim *** Kimdin? Neydin? Bilmem Ve bir gün Geldin aniden Sevdim Düşünmeden Ama bir şeyden eminim hâlen *** Ben aşkı yalnız sana Yakıştığı için severim Bana da yaşattığın için sevgilim Çok teşekkür ederim *** Ben aşkı yalnız sana Yakıştığı için severim Bana da yaşattığın için sevgilim Çok teşekkür ederim *** Bana da yaşattığın için sevgilim Çok teşekkür ederim *** Ben aşkı yalnız sana Yakıştığı için severim Bana da yaşattığın için sevgilim Çok teşekkür ederim