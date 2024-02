Orhan Gencebay

Bahtıma hep soruyordum, ben ne zaman seveceğim, Sabret derdi kara bahtım, sana aşkı vereceğim, Sen gelince benliğimi, bilmediğim bir his sardı, Kalpten kalbe ikimizi, bağlayan bir düğüm vardı, *** Gözlerine her bakışta, Gözlerime yaş doluyor, Gönlüm sanki kanat açmış, Mutluluktan uçuyor, *** Kararan bahtıma bir ışık verdin, Değişen dünyama geldin hoş geldin, Kararan bahtıma bir ışık verdin, Daha önceleri nerelerdeydin, *** Bir o yana bir bu yana, bir toz gibi savrulmuştum, Aşkımdan gerçek aşkı, bulamadan kaybolmuştum, En sonunda aşkın yalan olduğuna inanmıştım, Sen gelince sevgin ile sanki yeniden doğmuştum, *** Gözlerine her bakışta, Gözlerime yaş doluyor, Gönlüm sanki kanat açmış, Mutluluktan uçuyor, *** Kararan bahtıma bir ışık verdin, Değişen dünyama geldin hoşgeldin, Kararan bahtıma bir ışık verdin, Daha önceleri nerelerdeydin