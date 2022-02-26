Kul Bırakmadın Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Kul Bırakmadın
Tüm Şarkıları
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Hasret ettin yaşamaya
Çıkacak yol bırakmadın
Vebalini taşımaya
Tutacak kol bırakmadın
***
İnanmadım dost sözüne
Boyun eğdim her nazına
Yıllar var ki el yüzüne
Bakacak hâl bırakmadın
***
Üstümde yok, başımda yok
İşim de yok, aşım da yok
Yaslanacak taşım da yok
Yatacak çul, yatacak çul, yatacak çul bırakmadın
***
Âlem duydu avazımı
Küfre yordu niyazımı
Musallada namazımı
Kılacak kul, kılacak kul, kılacak kul bırakmadın
***
Dudak büktün her soruma
Fesat kattın her yoruma
Kırk yılda bir hayrıma
Çıkacak fal bırakmadın
***
Yaralıysam vuran sensin
Günahıma giren sensin
Umudumu kıran sensin
Tutacak dal bırakmadın
***
Üstümde yok, başımda yok
İşim de yok, aşım da yok
Yaslanacak taşım da yok
Yatacak çul, yatacak çul, yatacak çul bırakmadın
***
Âlem duydu avazımı
Küfre yordu niyazımı
Musallada namazımı
Kılacak kul, kılacak kul, kılacak kul bırakmadın
***
Kılacak kul bırakmadın