Orhan Gencebay

Hasret ettin yaşamaya Çıkacak yol bırakmadın Vebalini taşımaya Tutacak kol bırakmadın *** İnanmadım dost sözüne Boyun eğdim her nazına Yıllar var ki el yüzüne Bakacak hâl bırakmadın *** Üstümde yok, başımda yok İşim de yok, aşım da yok Yaslanacak taşım da yok Yatacak çul, yatacak çul, yatacak çul bırakmadın *** Âlem duydu avazımı Küfre yordu niyazımı Musallada namazımı Kılacak kul, kılacak kul, kılacak kul bırakmadın *** Dudak büktün her soruma Fesat kattın her yoruma Kırk yılda bir hayrıma Çıkacak fal bırakmadın *** Yaralıysam vuran sensin Günahıma giren sensin Umudumu kıran sensin Tutacak dal bırakmadın *** Üstümde yok, başımda yok İşim de yok, aşım da yok Yaslanacak taşım da yok Yatacak çul, yatacak çul, yatacak çul bırakmadın *** Âlem duydu avazımı Küfre yordu niyazımı Musallada namazımı Kılacak kul, kılacak kul, kılacak kul bırakmadın *** Kılacak kul bırakmadın