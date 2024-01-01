Orhan Gencebay

Kurbanım Kurbanım sana kurban Kaşına gözüne kurban Kurbanım sana kurban Seni yaradana kurban *** Seviyorum deyişine Gülüşüne, aşka kurban Seviyorum deyişine Gülüşüne, aşka kurban *** Olmaz böyle güzellik olmaz Göz dayanır, can dayanmaz Olmaz böyle güzellik olmaz Göz dayanır, can dayanmaz *** Kim bilir kollarında Kaç seven can vermek ister Sen yeter sevgiliye Sevmek için bir kalp göster *** Kim bilir kollarında Kaç seven can vermek ister Sen yeter sevgiliye Ölmek için bir kalp göster *** Aman Aman, aman Sevmek için bir yer göster Ölmek için bir kalp göster *** Ben fani, sen bir fani Kral olsam seven hani? Ben fani, sen bir fani Sultan olsam seven hani? *** Bir yer var ki gücün yetmez Bozamazsın kaderini Bir yer var ki gücün yetmez Bozamazsın kaderini *** İşte sevdam, işte dünyam Bulup or'da al yerini İşte sevdam, işte dünyam Gelip or'da al yerini *** Kim bilir kollarında Kaç seven can vermek ister Sen yeter sevgiliye Ölmek için bir kalp göster *** Kim bilir kollarında Kaç seven can vermek ister Sen yeter sevgiliye Sevmek için bir kalp göster *** Aman Aman, aman Sevmek için bir yer göster Ölmek için bir kalp göster *** Sevmek için bir kalp göster

Ayez Hanım Söylerem, ozan kimin Kalp kaynar, kazan kimin Söylerem, ozan kimin Kalp kaynar, kazan kimin *** Elin elimde olsa Gezerem kızan kimin Elin elimde olsa Gezerem kızan kimin *** Ay eshanım, eshanım Çık, eyvanda gez hanım Aziz misafir gelmiş Şeker şerbet ez hanım *** Aziz misafir gelmiş Şeker şerbet ez hanım *** Yazman uci çevirme Saçın yana devirme Yazman uci çevirme Saçın yana devirme *** Men senin heyranınam Yüzün benden çevirme Men senin heyranınam Yüzün benden çevirme *** Ay eshanım, eshanım Çık, eyvanda gez hanım Aziz misafir gelmiş Şeker şerbet ez hanım *** Aziz misafir gelmiş Şeker şerbet ez hanım

Cane Cane Cane, cane, cane İşte meydaney İyi günün dostu Nerdesin hane, nerdesin hane *** Cane, cane, cane İşte meydaney İyi günün dostu Nerdesin hane, kötü günde hane *** Aahh cane, cane, cane İşte meydaney İyi günün dostu Nerdesin hane, nerdesin hane *** Bendım buraların şahı, ağası, şahı, ağası Viran olmuş gitmiş Harran ovası, Harran ovası İyi günün dostu sürmüş sefası, sürmüş sefası İyi günün dostu dar günde hani, kötü günde hani *** Aahh cane, cane, cane İşte meydaney İyi günün dostu Nerdesin hane, nerdesin hane *** Cane, cane, cane İşte meydaney İyi günün dostu Nerdesin hane, dar günde hane *** Cane, cane, cane İşte meydaney İyi günün dostu Nerdesin hane, nerdesin hane *** Ey ağalar, begler size de kalmaz, size de kalmaz Dönenler dönse de pir sultan dönmez, pir sultan dönmez Hak yoluna giden yigitler ölmez, yigitler ölmez Canım dostum diyen dostlarım hani, kötü günde hani *** Aahh cane, cane, cane İşte meydaney İyi günün dostu Nerdesin hane, nerdesin hane *** Cane, cane, cane İşte meydaney İyi günün dostu Nerdeler hane, kötü günde hane *** Cane, cane, cane İşte meydaney İyi günün dostu Nerdesin hane, nerdesin hane

Gül Ali Yerden aldım keseri Vuramadım ben seni Vuramadım ben seni *** Yerden aldım keseri Vuramadım ben seni Vuramadım ben seni *** Bir babanın gönlünü Yapamadın serseri Yapamadın serseri *** Bir babanın gönlünü Yapamadın serseri Yapamadın serseri *** Haman Gül Alim Canım Gül Alim Çal bana Gül Alim Oyna bana Gül çal *** Gül Alimin saçları Pırıl pırıl parlıyor Pırıl pırıl parlıyor *** Gül Alimin saçları Pırıl pırıl parlıyor Pırıl pırıl parlıyor *** Gül Alimi görenler İçin için ağlıyor İçin için ağlıyor *** Gül Alimi görenler İçin için ağlıyor İçin için ağlıyor *** Aman Gül Alim Canım Gül Alim Oyna bana Gül Alim Çal bana Gül çal

Gideceğim Gideceğim Bu Ellerden Gayrı Duramam Verin Benim Sevdiğimi Onsuz Olamam *** Bu Canım Canansız olmaz Onsuz Olamam Bu Canım Canansız olmaz Onsuz Olamam *** Verin Benim Sevdiğimi Artık Duramam Gideceğim Bu Ellerden Gayrı Kalamam *** Güneş Batar Gün Doğmaz Bu Can Canansız Olmaz Canana Can Adadım Ecelden Gayrı Olmaz *** Güneş Batar Gün Doğmaz Bu Can Canansız Olmaz Canana Can Adadım Ecelden Gayrı Olmaz

Hesabım Var Gülüm seni koparmışlar, hoyrat ele fırlatmışlar Adına türkü yakmışlar, hesabım var Gülüm seni koparmışlar hoyrat ele fırlatmışlar Adına türkü yakmışlar, hesabım var *** Gece çöker halim yaman, resmin gözyaşımda duman Günler gelir geçer zaman, hesabım var Gülüm dünya yine güzel, hayat yaşamaya değer Ölmez sağ kalırsam eğer, hesabım var, var *** Gülüm yine dünya güzel hayat yaşamaya değer Ölmez sağ kalırsam eğer, hesabım var var, hesabım var *** Uğraş biter gün savuşur, sanma duvarlar konuşur Sevenler elbet kavuşur, hesabım var Uğraş biter gün savuşur, sanma duvarlar konuşur Sevenler bir gün kavuşur, hesabım var *** Gece çöker halim yaman, resmin gözyaşımda duman Günler gelir geçer zaman, hesabım var Gülüm dünya yine güzel, hayat yaşamaya değer Ölmez sağ kalırsam eğer, hesabım var, var *** Gülüm yine dünya güzel, hayat yaşamaya değer Ölmez sağ kalırsam eğer, hesabım var var, hesabım var Gülüm dünya yine güzel hayat yaşamaya değer

Ne Faydası Var Ne mecnun ne kerem bir çare bulmuş Ayrılık her aşkın kaderinde var Ne mecnun ne kerem bir çare bulmuş Ayrılık her aşkın kaderinde var *** Kendini zorlama tatlı sözlerle Teselli etmenin ne faydası var Kendini zorlama tatlı sözlerle Teselli etmenin ne faydası var Teselli etmenin ne faydası var *** Sanki bir gün çıkıp gelecek misin Sensiz ne haldeyim bilecek misin Sanki bir gün çıkıp gelecek misin Sensiz ne haldeyim bilecek misin *** Gözümden yaşları silecek misin Ağlama demenin ne faydası var *** Buraya kadarmış yolumuz demek Acıyla bağlanmış sonumuz demek Buraya kadarmış yolumuz demek Acıyla bağlanmış sonumuz demek *** Tek çare tanrıdan sabır dilemek Kadere sitemin ne faydası var Tek çare tanrıdan sabır dilemek Kadere sitemin ne faydası var Kadere sitemin ne faydası var *** Sanki bir gün çıkıp gelecek misin Sensiz ne haldeyim bilecek misin Sanki bir gün çıkıp gelecek misin Sensiz ne haldeyim bilecek misin *** Gözümden yaşları silecek misin Ağlama demenin ne faydası var

Ne Güzel Gözlerin Var Saçların sarısına, gözlerin mavısına Ben ömrümü harcadım esmerin sevdasına *** Ne güzel gözlerin var, ne şirin sözlerin var Ne güzel gözlerin var, ne şirin sözlerin var *** Sevmek aklımda yokken aklıma düşürdün ya Sevmeyi bilmez iken aklıma düşürdün ya *** Görünce eriyorum, görmezsem ölüyorum Gönlüm sana sevdalı ne yapsam bilmiyorum *** Ne güzel gözlerin var, ne şirin sözlerin var Ne güzel gözlerin var, ne şirin sözlerin var *** Sevmek aklımda yokken aklıma düşürdün ya Sevmeyi bilmez iken aklıma düşürdün ya... *** Senin gibi bir güzel ömrümde göremem ki Abayı yakmışım sana yolumdan dönemem ki... *** Ne güzel gözlerin var, ne şirin sözlerin var Ne güzel gözlerin var, ne şirin sözlerin var *** Sevmek aklımda yokken aklıma düşürdün ya Sevmeyi bilmez iken aklıma düşürdün ya *** Ne güzel gözlerin var, ne şirin sözlerin var Ne güzel gözlerin var, ne şirin sözlerin var *** Sevmek aklımda yokken aklıma düşürdün ya Sevmeyi bilmez iken aklıma düşürdün ya

Söylim mi? Söylim mi söylim mi Söylim mi söylim mi Söyle söyle Seni seviyorum, seni seviyorum Söylim mi söylim mi Söylim mi söylim mi Söyle söyle Seni seviyorum, seni seviyorum *** Gül yüzlüm melek soylum İnce bel servi boylum Gül yüzlüm melek soylum İnce bel servi boylum Deryada kaybolmuşum Bul beni güzel huylum Deryada kaybolmuşum Bul beni güzel huylum *** Söylim mi söylemim mi Seni nasıl sevdiğimi Söylim mi söylemim mi Seni nasıl sevdiğimi *** Suya hasret toprak gibi Yere düşen yaprak gibi Suya hasret toprak gibi Yere düşen yaprak gibi Mecnunun leylası gibi Keremin aslısı gibi Sevenin sevdası gibi Bende yanmışım Sevdalanmışım *** Söylim mi söylim mi Söylim mi söylim mi Söyle söyle Seni seviyorum seni seviyorum *** Yağmur çiselerken gel Seni bekler bu gönlüm Bulutlar ağlarken gel Sana ıslak bu gönlüm Geceler olmadan gel Sensiz yatmadan gönlüm Geceler olmadan gel Sensiz yatmadan gönlüm *** Söylim mi söylemim mi Seni nasıl sevdiğimi Söylim mi söylemim mi Seni nasıl sevdiğimi *** Suya hasret toprak gibi Yere düşen yaprak gibi Suya hasret toprak gibi Yere düşen yaprak gibi Mecnunun leylası gibi Keremin aslısı gibi Sevenin sevdası gibi Bende yanmışım Sevdalanmışım *** Söylim mi söylim mi Söylim mi söylim mi Söyle söyle Seni seviyorum seni seviyorum

Tomurcuk Küçüksün küçücüksün açmamış tomurcuksun Küçüksün küçücüksün açmamış tomurcuksun Sevda senin neyine daha sen bir çocuksun Sevda senin neyine daha sen bir çocuksun *** Tomurcuk tomurcuk gözleri boncuk boncuk Yaşıtım değilsin sen sevimli tatlı çocuk Tomurcuk tomurcuk gözleri boncuk boncuk Yaşıtım değilsin sen sevimli tatlı çocuk *** Gözlerime dalmışsın aşktan nasip almışsın Gözlerime dalmışsın aşktan nasip almışsın Ya ben erken doğmuşum ya sen geç kalmışsın Ya ben erken doğmuşum ya sen geç kalmışsın *** Tomurcuk tomurcuk gözleri boncuk boncuk Yaşıtım değilsin sen sevimli tatlı çocuk Tomurcuk tomurcuk gözleri boncuk boncuk Yaşıtım değilsin sen sevimli tatlı çocuk *** Canımsın cananımsın ömrümün fermanısın Canımsın cananımsın gönlümün dermanısın Aşkın yaşı sorulmaz sen benim belalımsın Aşkın yaşı sorulmaz sen benim belalımsın *** Tomurcuk tomurcuk gözleri boncuk boncuk Yaşıtım değilsin sen sevimli tatlı çocuk Tomurcuk tomurcuk gözleri boncuk boncuk Yaşıtım değilsin sen sevimli tatlı çocuk

Türkmen Gelini Eyvanına vardım, eyvanı çamur Odasına vardım, elleri hamur *** Uykudan uyanmış, gözleri mahmur Ömrümde görmedim böyle gelini Gelini, gelini, türkmen gelini Saramadım aney, gel gör halimi vay *** Uykudan uyanmış, gözleri mahmur Ömrümde görmedim böyle gelini Gelini, gelini, türkmen gelini Saramadım aney, gel gör halimi vah *** İpek köynek giymiş, ayna dizinde Sıralı benleri o mah yüzünde *** Sevem dedim, vazgeçmiyor nazından Ömrümde görmedim böyle gelini Gelini, gelini türkmen gelini Saramadım aney, gel gör halimi vay *** Sevem dedim, vazgeçmiyor nazından Ömrümde görmedim böyle gelini Gelini, gelini türkmen gelini Saramadım aney, gel gör halimi

Yaradan Var (Uzun Hava) Ah, Yaradan var Yeri gögü gene bögün yaradan var Yaradan var, var, var, var, var *** Ah, mağrurlanma padişahım Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey Mağrurlanma padişahım Seni de benim gibi yaradan var Yaradan var, var, var, var, var *** Ah, kan durmaz Yaram derin, yaram derin, gene bögün kan durmaz Kan durmaz *** Ah, nazlı yârdan bana selam gelmiş Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey Nazlı yârdan bana selam gelmiş Gendi gelsin, gendi gelsin, selam beni kandırmaz Kandırmaz *** Ah, diyeri-yeri-yeri Kara gözüne sürmen ol'um, yeri Diyeri-yeri-yeri Selvi boyuna kurban ol'um, yeri-yeri Diyeri-yeri-yeri İnce beline kemer ol'um, yeri-yeri-yeri Yaradan aşkına, yeri-yeri

Perşembe Gününde(Uzun Hava) Perşembe gününde çeşme başında gözüm Bir alagöz Bir alagöz hanıma düştü Kaşın oynattı gözünde güldü gülende Kadası canıma düştü *** Eleskerem her derdi de hallıyam Eleskerem her derdi de hallıyam *** Hanım sen dertlisen Hanım sen dertlisen ben yaralıyam Dedi nişanlıyam, dedi nişanlıyam özge malıyam Kırıldı kol kanadım yanıma düştü

Lele Canım Lele le canım, lele le gülüm lele Düşürdü aşkı beni dillere Lele le canım, lele le gülüm lele Düşürdü aşkı beni dillere *** Bir şeytanmış onu melek sandım Sözlerine gözlerine kandım Bir gün beni güldürecek sandım Gözümden yaşlar döndü sellere *** Lele le canım, lele le gülüm lele Düşürdü aşkı beni dillere *** Lele le canım, lele le gülüm lele Aşkımı destan etti dillere Lele le canım, lele le gülüm lele Aşkımı destan etti dillere *** Cilveleri işveleri başka Görür görmez hemen düştüm aşka Hele bir bakışı var ki bambaşka Vazgeçmem ondan sevdim bir kere Lele le canım, lele le gülüm lele Aşkımı destan etti dillere *** Lele le canım, lele le gülüm lele Gül idim diken oldum gözlere Lele le canım, lele le gülüm lele Gül idim diken oldum gözlere *** Ceylanlara benziyor gözleri Baldan daha tatlıdır sözleri Dünyada yoktur onun benzeri Ölürüm vermem onu ellere *** Lele le canım, lele le gülüm lele Gül idim diken oldum gözlere Lele le canım, lele le gülüm lele Gül idim diken oldum gözlere Lele le canım, lele le gülüm lele Gül idim diken oldum gözlere