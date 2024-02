Orhan Gencebay

Kurbanım sana kurban Kaşına gözüne kurban Kurbanım sana kurban Seni yaradana kurban *** Seviyorum deyişine Gülüşüne, aşka kurban Seviyorum deyişine Gülüşüne, aşka kurban *** Olmaz böyle güzellik olmaz Göz dayanır, can dayanmaz Olmaz böyle güzellik olmaz Göz dayanır, can dayanmaz *** Kim bilir kollarında Kaç seven can vermek ister Sen yeter sevgiliye Sevmek için bir kalp göster *** Kim bilir kollarında Kaç seven can vermek ister Sen yeter sevgiliye Ölmek için bir kalp göster *** Aman Aman, aman Sevmek için bir yer göster Ölmek için bir kalp göster *** Ben fani, sen bir fani Kral olsam seven hani? Ben fani, sen bir fani Sultan olsam seven hani? *** Bir yer var ki gücün yetmez Bozamazsın kaderini Bir yer var ki gücün yetmez Bozamazsın kaderini *** İşte sevdam, işte dünyam Bulup or'da al yerini İşte sevdam, işte dünyam Gelip or'da al yerini *** Kim bilir kollarında Kaç seven can vermek ister Sen yeter sevgiliye Ölmek için bir kalp göster *** Kim bilir kollarında Kaç seven can vermek ister Sen yeter sevgiliye Sevmek için bir kalp göster *** Aman Aman, aman Sevmek için bir yer göster Ölmek için bir kalp göster *** Sevmek için bir kalp göster