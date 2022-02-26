Orhan Gencebay

Kurbanım Şarkı Sözleri
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Kurbanım sana kurban
Kaşına gözüne kurban
Kurbanım sana kurban
Seni yaradana kurban
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Seviyorum deyişine
Gülüşüne, aşka kurban
Seviyorum deyişine
Gülüşüne, aşka kurban
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Olmaz böyle güzellik olmaz
Göz dayanır, can dayanmaz
Olmaz böyle güzellik olmaz
Göz dayanır, can dayanmaz
***
Kim bilir kollarında
Kaç seven can vermek ister
Sen yeter sevgiliye
Sevmek için bir kalp göster
***
Kim bilir kollarında
Kaç seven can vermek ister
Sen yeter sevgiliye
Ölmek için bir kalp göster
***
Aman
Aman, aman
Sevmek için bir yer göster
Ölmek için bir kalp göster
***
Ben fani, sen bir fani
Kral olsam seven hani?
Ben fani, sen bir fani
Sultan olsam seven hani?
***
Bir yer var ki gücün yetmez
Bozamazsın kaderini
Bir yer var ki gücün yetmez
Bozamazsın kaderini
***
İşte sevdam, işte dünyam
Bulup or'da al yerini
İşte sevdam, işte dünyam
Gelip or'da al yerini
***
Kim bilir kollarında
Kaç seven can vermek ister
Sen yeter sevgiliye
Ölmek için bir kalp göster
***
Kim bilir kollarında
Kaç seven can vermek ister
Sen yeter sevgiliye
Sevmek için bir kalp göster
***
Aman
Aman, aman
Sevmek için bir yer göster
Ölmek için bir kalp göster
***
Sevmek için bir kalp göster