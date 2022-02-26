Küstüm Çiçeği Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Küstüm Çiçeği
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Hasretinden durdu duracak
Çok dayanmaz artık yüreğim
Yine mi küs olduk, yoksa yine mi darıldık?
Benim küstüm çiçeğim
Yine mi küs olduk, yoksa yine mi darıldık?
Benim küstüm çiçeğim
***
Bir küsüp bir barışıyoruz
Ayrılığa mı alışıyoruz?
Bence biz çok naz yapıyoruz
Benim güzel meleğim
Yine mi küs olduk, yoksa yine mi darıldık?
Benim küstüm çiçeğim
***
Yollarımız ümitle dolu
Kalplerimiz sevgiyle dolu
Dillerimiz sitemle dolu değil mi, değil mi?
Benim güzel meleğim
Sözlerimiz sitemle dolu değil mi, değil mi?
Benim nazlı çiçeğim
***
Ömrümüzü haram etmezsek
Bir gurura kurban gitmezsek
Birbirimize yalan demezsek
Aşk bizimdir meleğim
Yine mi küs olduk, yoksa yine mi darıldık?
Benim küstüm çiçeğim
***
Benim küskün çiçeğim
Benim küskün çiçeğim