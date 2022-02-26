Orhan Gencebay

Hasretinden durdu duracak Çok dayanmaz artık yüreğim Yine mi küs olduk, yoksa yine mi darıldık? Benim küstüm çiçeğim Yine mi küs olduk, yoksa yine mi darıldık? Benim küstüm çiçeğim *** Bir küsüp bir barışıyoruz Ayrılığa mı alışıyoruz? Bence biz çok naz yapıyoruz Benim güzel meleğim Yine mi küs olduk, yoksa yine mi darıldık? Benim küstüm çiçeğim *** Yollarımız ümitle dolu Kalplerimiz sevgiyle dolu Dillerimiz sitemle dolu değil mi, değil mi? Benim güzel meleğim Sözlerimiz sitemle dolu değil mi, değil mi? Benim nazlı çiçeğim *** Ömrümüzü haram etmezsek Bir gurura kurban gitmezsek Birbirimize yalan demezsek Aşk bizimdir meleğim Yine mi küs olduk, yoksa yine mi darıldık? Benim küstüm çiçeğim *** Benim küskün çiçeğim Benim küskün çiçeğim