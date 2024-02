Orhan Gencebay

Bir feryat yıllarca cevapsız kaldı Öyle bir feryat ki bu duyan ağladı Hasret dolu çile dolu sevgi dolu dert dolu Böyle aşk dünyada hiç yaşanmadı Hasret dolu çile dolu sevgi dolu dert dolu Böyle aşk bir daha hiç yaşanmadı Aşkımın gözyaşları tek ümidim hala Döktüğüm kanlı yaş yalnızlık ne bela Mahşerde seninim senin Leyla, Leyla, Leyla Leyla, Leyla (Leyla, Leyla) Leyla, Leyla (Leyla, Leyla) Ölmek bir son değil bize seven ölümsüzdür Leyla Dünya durdukça biz varız sevdikçe Leyla biz, varız Leyla Bir efsane olduk dertle çilede Hep sordular Mecnun Leyla'n nerede Dedim ki Leyla'm bende gündüzümde hem gecemde Kaderimde fiyatında son nefesimde Dedim ki Leyla benim gündüzüm de hem gecemde Kaderimde kederimde her nefesimde Aşkımın gözyaşları tek ümidim hala Döktüğüm kanlı yaş yalnızlık ne bela Mahşerde seninim senin Leyla, Leyla, Leyla Leyla, Leyla (Leyla, Leyla) Leyla, Leyla (Leyla, Leyla) Ölmek bir son değil bize seven ölümsüzdür Leyla Dünya durdukça biz varız sevdikçe Leyla, sevdikçe Leyla