Leyla İle Mecnun Şarkı Sözleri
Orhan Gencebay Leyla İle Mecnun şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Leyla İle Mecnun şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Leyla İle Mecnun sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay
Leyla İle Mecnun
Tüm Şarkıları
-
Bir feryat yıllarca cevapsız kaldı
Öyle bir feryat ki bu duyan ağladı
Hasret dolu çile dolu sevgi dolu dert dolu
Böyle aşk dünyada hiç yaşanmadı
Hasret dolu çile dolu sevgi dolu dert dolu
Böyle aşk bir daha hiç yaşanmadı
Aşkımın gözyaşları tek ümidim hala
Döktüğüm kanlı yaş yalnızlık ne bela
Mahşerde seninim senin Leyla, Leyla, Leyla
Leyla, Leyla (Leyla, Leyla)
Leyla, Leyla (Leyla, Leyla)
Ölmek bir son değil bize seven ölümsüzdür Leyla
Dünya durdukça biz varız sevdikçe Leyla biz, varız Leyla
Bir efsane olduk dertle çilede
Hep sordular Mecnun Leyla'n nerede
Dedim ki Leyla'm bende gündüzümde hem gecemde
Kaderimde fiyatında son nefesimde
Dedim ki Leyla benim gündüzüm de hem gecemde
Kaderimde kederimde her nefesimde
Aşkımın gözyaşları tek ümidim hala
Döktüğüm kanlı yaş yalnızlık ne bela
Mahşerde seninim senin Leyla, Leyla, Leyla
Leyla, Leyla (Leyla, Leyla)
Leyla, Leyla (Leyla, Leyla)
Ölmek bir son değil bize seven ölümsüzdür Leyla
Dünya durdukça biz varız sevdikçe Leyla, sevdikçe Leyla