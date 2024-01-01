Orhan Gencebay

Mevsim mevsim, çiçek çiçek Baharlar deli edecek Her mevsimde sevdan beni Ha öldürdü öldürecek *** Her mevsimde sevdan beni Ha öldürdü öldürecek *** Doymam sana doyamam ki Senin gibi bulamam ki Dalga dalga, yağmur yağmur Aşkın beni eritecek *** Doymam sana doyamam ki Bütün aşklar sende sanki Dalgalarla yağmurlarla Sevdan beni bitirecek *** O davetkâr bakışların Çatılmayan o kaşların Ağlıyorken gözyaşların Bana seni öğretecek *** Gülüyorken gözyaşların Bana neler öğretecek *** Doymam sana doyamam ki Bütün aşklar bende sanki Dalga dalga, yağmur yağmur Aşkın beni eritecek *** Doymam sana doyamam ki Senin gibi bulamam ki Dalga dalga, yağmur yağmur Sevdan beni bitirecek *** Aşkın beni eritecek Eritecek...