Mevsım Mevsım -eski Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Mevsım Mevsım -eski
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Mevsim mevsim, çiçek çiçek
Baharlar deli edecek
Her mevsimde sevdan beni
Ha öldürdü öldürecek
***
Her mevsimde sevdan beni
Ha öldürdü öldürecek
***
Doymam sana doyamam ki
Senin gibi bulamam ki
Dalga dalga, yağmur yağmur
Aşkın beni eritecek
***
Doymam sana doyamam ki
Bütün aşklar sende sanki
Dalgalarla yağmurlarla
Sevdan beni bitirecek
***
O davetkâr bakışların
Çatılmayan o kaşların
Ağlıyorken gözyaşların
Bana seni öğretecek
***
Gülüyorken gözyaşların
Bana neler öğretecek
***
Doymam sana doyamam ki
Bütün aşklar bende sanki
Dalga dalga, yağmur yağmur
Aşkın beni eritecek
***
Doymam sana doyamam ki
Senin gibi bulamam ki
Dalga dalga, yağmur yağmur
Sevdan beni bitirecek
***
Aşkın beni eritecek
Eritecek...