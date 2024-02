Orhan Gencebay

Mevsim Mevsim Mevsim mevsim, çiçek çiçek Baharlar deli edecek Her mevsimde sevdan beni Ha öldürdü öldürecek *** Her mevsimde sevdan beni Ha öldürdü öldürecek *** Doymam sana doyamam ki Senin gibi bulamam ki Dalga dalga, yağmur yağmur Aşkın beni eritecek *** Doymam sana doyamam ki Bütün aşklar sende sanki Dalgalarla yağmurlarla Sevdan beni bitirecek *** O davetkâr bakışların Çatılmayan o kaşların Ağlıyorken gözyaşların Bana seni öğretecek *** Gülüyorken gözyaşların Bana neler öğretecek *** Doymam sana doyamam ki Bütün aşklar bende sanki Dalga dalga, yağmur yağmur Aşkın beni eritecek *** Doymam sana doyamam ki Senin gibi bulamam ki Dalga dalga, yağmur yağmur Sevdan beni bitirecek *** Aşkın beni eritecek Eritecek...

Aşkımı Sakla Ben seni böyle sımsıcak bilmezdim Eridi gönlümün karlı dağları Senden önce kimseyi beğenmezdim Çözüldü gönlümün buzdan bağları *** Dur sana şöyle bir bakayım Aşkımı sakla bir ben bulayım Dur sana şöyle bir bakayım Aşkımı sakla bir ben bulayım *** Geç kalmadık sevilmeye sevmeye Hasret kaldık biz muhabbet etmeye Sırılsıklam eden aşk yağmurları Sürüklüyor beni Mecnun etmeye *** Dur sana şöyle bir bakayım Aşkımı sakla bir ben bulayım Dur sana şöyle bir bakayım Aşkımı sakla bir ben bulayım

Acaba Nerde İnerken aklıma bir kara perde Her şey yeniden başlar bittiği yerde İnerken aklıma bir kara perde Her dert yeniden başlar bittiği yerde *** Dönüşü olmayan bir yola girdim Bir yanlışlık yaptım, acaba ner'de? Acaba ner'de? Bir yanlışlık yaptım, acaba ner'de? Ner'de? *** Yeniden başlamak, yeniden doğmak Mümkün değil cevabı arayıp bulmak Yeniden başlamak, yeniden doğmak Mümkün değil hesabı yıllara sormak *** Ner'de benim hasretim, ümidim neşem ner'de? Ner'de boyun eğdiğim inancım, saygım ner'de? Ner'de benim gençliğim, hani sevenler ner'de? Uğruna baş koyduğum seninim diyen ner'de? Ner'de, ner'de? *** Severken mi yoksa sevilirken mi? Herkese bir kader, kader yazılırken mi? Severken mi yoksa sevilirken mi? Herkese bir kader, yazı yazılırken mi? *** Bana düşen payı bilmiyorken mi? Bir yanlışlık yaptım, acaba ner'de? Acaba ner'de? Bir yanlışlık yaptım, acaba ner'de? Ner'de? *** Yeniden başlamak, yeniden doğmak Mümkün değil cevabı arayıp bulmak Yeniden başlamak, yeniden doğmak Ne getirir bir başka sevgili bulmak? *** Ner'de benim hasretim, ümidim neşem ner'de? Ner'de boyun eğdiğim inancım, saygım ner'de? Ner'de benim gençliğim, hani sevenler ner'de? Uğruna baş koyduğum seninim diyen ner'de? Ner'de, ner'de?

Allahım Sen Beni Koru Yemyeşil gözlerden, sımsıcak sözlerden Allah'ım sen beni koru, Allah'ım sen beni koru Titreyen kalbimden, doymayan gönlümden Allah'ım sen beni koru, Allah'ım sen beni koru Bir çıkmaz sokak gibi Gurbette kucak gibi Düşlerde gerçek gibi Düşlerde gerçek gibi Çok da güzel afet gibi Hem şeytan, melek gibi Allah'ım sen beni koru Allah'ım sen beni koru Bir yanlış yapmaktan, günahkar olmaktan Allah'ım sen beni koru, Allah'ım sen beni koru Her sözde bir sihir, her bakış bir tuzak Allah'ım sen beni koru, Allah'ım sen beni koru Bir şarkı, şiir gibi Bir rüya, masal gibi Her mevsim bahar gibi Her mevsim bahar gibi Çok da güzel afet gibi Hem şeytan, melek gibi Allah'ım sen beni koru Allah'ım sen beni koru Allah'ım sen beni koru Allah'ım sen beni koru

Gönül Nikahı İlk görüşte başlar kalplerde telaş Çok erken kıyılır gönül nikahı Sevgiyi yudumlar, göz yavaş yavaş Bakarken kıyılır gönül nikahı Sevgiyi yudumlar, göz yavaş yavaş Bakarken kıyılır gönül nikahı *** Beklenen karşına çıkar bir sabah Belki yeşil gözlü, belki simsiyah Daha ilk görüşte yürekten bir ah Çekerken kıyılır gönül nikahı *** Neler uydurursun gör daha neler Nice mazeretler, ne bahaneler Kederli gözlerden billur taneler Dökerken kıyılır gönül nikahı *** Alnında sevecek yazdıktan sonra Eninde sonunda senindir sıra Bir vesile olur kibrit, sigara Yakarken kıyılır gönül nikahı Bir vesile olur kibrit, sigara Yakarken kıyılır gönül nikahı *** Düşürür sevdaya yaşı 13'ü Tanımaz günahı, kanunu suçu Gururun belini, sevginin gücü Bükerken kıyılır gönül nikahı *** Neler uydurursun gör daha neler Nice mazeretler, ne bahaneler Kederli gözlerden billur taneler Dökerken kıyılır gönül nikahı *** Dökerken kıyılır gönül nikahı

Gözüm Kesmiyor Sessizim ne kadar üzsen de beni Ağzımı açmaya gözüm kesmiyor Vurduğun zincirden çözsen de beni Bırakıp kaçmaya gözüm kesmiyor *** Ne olur git deme kalbimi kırda Meleyen gönlümü kaptırma kurta Sıratı geçecek imanım varda Aşkımdan geçmeye gözüm kesmiyor *** Ne çıkar sararıp solsa da yüzüm, Gönlümde baharsın gelse de güzüm Çekilmez olsa da sitemin lazım Başka yar seçmeye gözüm kesmiyor

Güzelsin Görenler kendini beğenmiş sansın Sen böyle havalı pozla güzelsin Varsın âşıkların bıksın usansın Sen böyle cilveyle, nazla güzelsin Aşk hevesle başlar, hasret gurbet ile Solmasın gençliğin gamla kasvetle Çünkü sen her zaman şen muhabbetle, muhabetle Şiirle, şarkıyla, sazla güzelsin Çünkü sen her zaman şen muhabbetle Şiirle, şarkıyla, sazla güzelsin Neden bakışların bana düşüyor? Neden sitemlerin bana koşuyor? Sığmıyor gönlüme aşkı taşıyor Sen benim haddimden fazla güzelsin Aşk hevesle başlar, hasret gurbet ile Solmasın gençliğin gamla kasvetle Çünkü sen her zaman şen muhabbetle, muhabetle Şiirle, şarkıyla, sazla güzelsin Ben gibi hüzünlü hazanla değil Sen taze baharla, yazla güzelsin

Hasret Rüzgarı Hasret rüzgârı, hasret rüzgârı Ne yaz gösterdi ne de baharı Adımı dert koydum, soyadım sevda Şimdi tek başıma kaldım, kaldım Şimdi tek başıma kaldım, kaldım *** Hasret rüzgârı, hasret rüzgârı Hasret kıyıldı aşkımın nikâhı Esti gönlüme, verdi efkârı Yine kapandı aşkımın yolları *** Araya sen koydun bu ayrılıkları Aklıma sen koydun bu çılgınlıkları Kimi gün bir ümit, kimi gün bir acı Bir buruk teselli hasret rüzgârı Çılgınca esiyor hasret rüzgârı *** Hasret rüzgârı, hasret rüzgârı Hasret kıyıldı aşkımın nikâhı Esti gönlüme, verdi efkârı Yine kapandı aşkımın yolları

Ne Katbedersin Bir günah işledim bi af diledim, Üstünde durmasan ne kaybederdin, Hemen her fırsatta bir tokat gibi, Yüzüme vurmasan ne kaybederdin, *** Neyin eksilirdi, beni affetsen, Ne vardı kalbimi tekrar fethetsen, Ne olur birazda bizden bahsetsen, Hep onu sormasan ne kaybederdin, *** Yakamı tutmasan yargılar gibi, Ahiret gününde sorgular gibi, Her yerde hatamı sergiler gibi, Yüzüme vurmasan ne kaybederdin, *** Evli olsak da keyfe kederdi, Gönül nikahımız bize yeterdi, Şeytana uyup da bu kadar derdi, Başıma sarmasan ne kaybederdin, *** Hiç şansım kalmadı dönsen de geri, Yitirdim verdiğin bütün değeri, Aşkıma emanet ettiğin yeri, Bu kadar kırmasan ne kaybederdin, *** Yakamı tutmasan yargılar gibi, Ahiret gününde sorgular gibi, Her yerde hatamı sergiler gibi, Yüzüme vurmasan ne kaybederdin.

Nikriz Rüyası Bu ne haldir, bu ne derttir Saygıyı bilmez, ah bu ne sendir *** Sevmeyi bilmez, ne iştir ha babam Günahı zorlar, sevabı bilmez Gönülden gönle girip de kalmaz Bir sözü öteki sözünü tutmaz *** Böyle yar olmaz, böyle dost olmaz Canımı alacak beni anlamaz *** Amaaan, düşman değil hep dostunum Seni sevmekten yorgunum Bırak beni sevap işle Öleceğim bu gidişle, aman *** Böyle yar olmaz, böyle dost olmaz Canımı alacak beni anlamaz Of, oof *** Sen yoluna, ben yoluma Herkes gitsin oluruna *** Haddini bilmek ne güzel şey babam İnsanı sevmek günah değil babam Sever görünür kimseyi sevmez Bir ömür geçse huyu değişmez *** Böyle yar olmaz, böyle dost olmaz Canımı alacak beni anlamaz *** Amaaan, düşman değil hep dostunum Beklemekten çok yorgunum Bırak beni sevap işle Öleceğim bu gidişle, aman *** Böyle yar olmaz, böyle dost olmaz Canımı alacak beni anlamaz Of, oof

Sana Yakışmaz Bir eski mendili serdim önüme Yaralı kalbimi koydum üstüne Sevdana el açan aşk fakirine Bir Tanrı selamı sadakan olsun *** Ekmeğim aşımsın, gönül soframda Sarılıp ısınsam bakışlarında Gülmeyi unutmuş dudaklarıma Bir nefes mutluluk sadakan olsun *** Yıllardır tütmüyor sevda ocağım Kor gibi yakıver, küller savrulsun Hasretin sabahsız akşamlarına Bir ümit ışığı sadakan olun, sadakan olsun *** Yıllardır tütmüyor sevda ocağım Kor gibi yakıver, küller savrulsun Hasretin sabahsız akşamlarına Bir ümit ışığı sadakan olun, sadakan olsun *** Ekmeğim aşımsın, gönül soframda Sarılıp ısınsam bakışlarında Gülmeyi unutmuş dudaklarıma Bir nefes mutluluk sadakan olsun