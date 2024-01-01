Orhan Gencebay

-
Bir gün içki dolu vücudum
Musalla taşına konursa
Sen bilirsin meyhaneci onu nasıl sevdiğimi
Namazım kılınır da
Merhumu nasıl bilirsiniz diye sorulursa
Tek suçu aşka inanmaktı
İyi biliriz dersin değil mi?
***
Dertliyim derdim dünyadan büyük
Meyhane evim sarhoşlar dert arkadaşım
Elimde sigaram dumanı da bir başka yük
Anam da babam da sensin şarap
Meyhaneci bir tek sırdaşım
***
Geçti artık değil mi bizim bizim
Neşemiz her şeyimiz
Hayat ıstırap felek kahpe kahpe değil mi?
Her yudumda damla damla artan kederimiz
Gün gelir de meyhaneyi mezar yapar değil mi?
-
Gökyüzünden pırıl pırıl, yıldız kaydı şu dünyama
Karanlıklar aydınlandı, aşkı vurdu yollarıma
Sendin; dünyama düşen o yıldız
Sendin; hem gecesiz, hem sabahsız
Sendin kaybolan o yıllarımda, her an aradığım o günahsız
***
Gözlerimin gözü aydın, olaydın ta baştan sen olaydın
Gözlerimin gözü aydın, dolaydın ömrüme sen dolaydın
Gözlerimin gözü aydın
***
Mutluluğum her şeyimsin, aldığım her nefesimsin
Sende iste beni benden, ben seninim sen benimsin
***
Korkma; aşkta kaybolursun diye
Korkma; bir gün kahrolursun diye
Korkma; sevmek yaşamak demektir
Sevmek, Tanrı'dan bize hediye
***
Gözlerimin gözü aydın, olaydın ta baştan sen olaydın
Gözlerimin gözü aydın, dolaydın ömrüme sen dolaydın
Gözlerimin gözü aydın
-
Seni kaybetmekten neden korkmayayım?
Neden sen dururken dertleri sarayım?
Seni kaybetmekten neden korkmayayım?
Neden sen dururken dertleri sarayım?
***
İste şu dünyayı zamanı durdurayım
Nerede kal dersen hep orada kalayım
Gönlünde mutluluk yüzündeki tebessüm
Olayım, olayım, olayım, olayım
Gönlünde mutluluk olayım
***
İste şu dünyayı zamanı durdurayım
Nerede kal dersen hep orada kalayım
Gönlünde mutluluk yüzündeki tebessüm
Olayım, olayım, olayım, olayım
Gönlünde mutluluk olayım
***
Bazen aç bazen tok ömür tatmadık mı?
Bu aşkı beraber biz yaratmadık mı?
Bazen aç bazen tok ömür tatmadık mı?
Bu aşkı beraber biz yaratmadık mı?
***
Her kalp atışında heyecan duyuyorsan
Beni de seven var diye inanıyorsan
Her zaman bu aşkta kaderi arıyorsan
O benim, o benim, o benim, o benim
Kaderim sevenim o benim
***
İste şu dünyayı zamanı durdurayım
Nerede kal dersen hep orada kalayım
Gönlünde mutluluk yüzündeki tebessüm
Olayım, olayım, olayım, olayım
Gönlünde mutluluk olayım
-
Akma gözlerimden
Çıkma düşlerimden
Kaçma ellerimden
Gitmek sana göre değil
***
Akma gözlerimden
Çıkma düşlerimden
Kaçma ellerimden
Gitmek sana göre değil
***
Yağma yağmur gibi
Gitme öksüz gibi
Hasret dağlar gibi
Gitme
***
Kalpler yine kırık mahzun olacak
Sevda yine yarim, yarim kalacak
Yarim, yarim kalacak
Kalpler yine kırık mahzun olacak
Sevdan yine dertle tamamlanacak
Yarim, yarim kalacak
***
Susmuş anılarda
Dertli yarınlarda
Çıkmaz sokaklarda
Kalmak bana göre değil
***
Susmuş anılarda
Dertli yarınlarda
Çıkmaz sokaklarda
Kalmak bana göre değil
***
Kir su inadını
Tanrı yazısını
Bozmak bize göre değil
***
Kalpler yine kırık mahzun olacak
Sevda yine yarim, yarim kalacak
Yarim, yarim kalacak
Kalpler yine kırık mahzun olacak
Sevdan yine dertle tamamlanacak
-
Her derdin bir çaresi
Her aşkın çilesi var
Her derdin bir çaresi
Her aşkın çilesi var
***
Sana göre hava hoş
Ne derdin ne gamın var
Sence hayat tozpembe
Ne gamın kederin var
***
Oldu mu yavrum, oldu mu yavrum?
Gönlün oldu mu?
Sana neler verdim, verdim
Gözün doydu mu?
***
Oldu mu yavrum, oldu mu yavrum?
Gönlün oldu mu?
Sana neler verdim, verdim
Gözün doydu mu?
***
Bilemem, bilemem, aklın fikrin kim bilir ner'de
Ben hâlâ sayıyorum olduğum yerde
***
Bu yaptığın ayıptır
Elin elime değmez
Bu yaptığın ayıptır
Elin elime değmez
***
Gören, "Maşallah" diyor
İçimi kimse bilmez
Gören, "Maşallah" diyor
Kalbimi kimse bilmez
***
Oldu mu yavrum, oldu mu yavrum?
Gönlün oldu mu?
Sana neler verdim, verdim
Gözün doydu mu?
***
Oldu mu yavrum, oldu mu yavrum?
Gönlün oldu mu?
Sana neler verdim, verdim
Gözün doydu mu?
***
Bilemem, bilemem, aklın fikrin kim bilir ner'de
Ben hâlâ başladığım yerdeyim, yerde
-
Sersefilim sevgilinin uğruna (uğruna)
Abdal oldum göç eyledim giderim (giderim)
Hançer vurdum gençliğimin bağrına
Hançer vurdum gençliğimin bağrına
Telafisiz suç eyledim giderim, giderim, giderim, giderim
Telafisiz suç eyledim giderim
(Telafisiz suç eyledim giderim)
***
Kalp gözünden aldım onmaz darbeyi (darbeyi)
O gün bu gün şaşırıyom kıbleyi (kıbleyi)
Bilemiyo'm Medine'yi, Kabe'yi, Kabe'yi
Yâr gönlünü hac eyledim giderim, giderim, giderim, giderim
Yâr gönlünü hac eyledim giderim
Yâr gönlünü hac eyledim giderim
***
Geçse de ömrümün her anı yasla
Borcumu ödemiş olamam asla
Bahşettiği yüce aşka kıyasla
Bahşettiği yüce aşka kıyasla
Koskoca bir hiç eyledim giderim, giderim, giderim, giderim
Koskoca bir hiç eyledim giderim
Koskoca bir hiç eyledim giderim
***
Cemalim mürekkep etsen kanımı (kanımı)
Yazmakla olmuyor aşkın tanımı (tanımı)
Yar kurban adamış aziz canımı, canımı
Al kınalı koç eyledim giderim, giderim, giderim, giderim
Al kınalı koç eyledim giderim
Al kınalı koç eyledim giderim
-
Ara köhneleri, meyhaneleri, aman aman
Ara köhneleri, meyhaneleri
Dolaş izbeleri, viraneleri
Dolaş izbeleri aman, viraneleri
Tanı aşk uğruna divaneleri, aman aman
Tanı aşk uğruna divaneleri
Derbeder var mıdır hâlimden öte?
Derbeder var mıdır aman hâlimden öte, hâlimden öte?
Sabit hayalini çek gözlerimden
Çıkart şu resmini sök gözlerimden
Vefasız aşkını dök gözlerimden
Afat görülmesin aman selimden öte, selimden öte
Yerden göğe kadar haklısın kat kat, aman aman
Yerden göğe kadar haklısın kat kat
Dene her cereni zulümden öte
Dene her cereni aman zulümden öte
Duysun edebiyat, tanısın lügat, aman aman
Duysun edebiyat, tanısın lügat
Yazsın unvanını zalimden öte
Yazsın unvanını aman zalimden öte, zalimden öte
Nazarın kadrini çok ucuz biçti
Varla yok arası aman belki de hiçti
Ömrüm sokağında git gel ile geçti
Lütfuna ermedim talimden öte, talimden öte
-
Ha varsın ha yoksun diye üzülme
Var olmanın nedeni var
Hayat seni yordu diye kahretme
Yasamanın bedeli var
Var olmak sevginle
Tükenmek derdinle
O bitmeyen hasretinle
Sımsıcak nefesinle
Sevmeye hevesinle
Yasamak güzel seninle
Bir gönle girmeyen orda kalamaz
Bir şey vermeyen bir şey alamaz
Bir gönle girmeyen insan olamaz
Bir şey vermeyen bir şey alamaz
Sana bağladım tüm varımı
Yaşamak sensiz olamaz
Sana bağladım tüm varımı
Bu hayat sensiz olamaz
-
Barıştan eser yok yıldız falında
Sen benim bahtımın burcu değilsin
Bin aşkın zehri var senin dudaklarında
Tadılacak gibi acı, acı değilsin
***
Sormam hazanını, anmam yazını
İlkbaharın gelse çekmem nazını
Kimseye vermesin Rabbim sızını
Çekilecek gibi sancı, sancı değilsin
***
Kimseye vermesin Rabbim sızını
Çekilecek gibi sancı değilsin, acı değilsin
***
Şahlansın aşk atın, hür bundan böyle
Ne yana dilersen sür bundan böyle
Ne halin var ise gör gör, bil bundan böyle
Sen benim gönlümün harcı, harcı değilsin
***
Sormam hazanını, anmam yazını
İlkbaharın gelse çekmem nazını
Kimseye vermesin Rabbim sızını
Çekilecek gibi, gibi sancı değilsin
***
Kimseye vermesin Rabbim sızını
Çekilecek gibi sancı değilsin, acı değilsin
-
İki yanlış bir doğru edermiş derler
Yanlış hesap Bağdat'tan dönermiş derler
Her güzelde bir kusur var imiş ama
Aşkın gözü kör göremez derler
Her güzelde bir kusur var imiş ama
Aşkın gözü kör göremez derler
Bakma geçen yaşa (yaşa) hasretini yaşa (yaşa)
Çal kaderimden senin olsun
Sev gönlünce yaşa (yaşa) bakma geçen yaşa (yaşa)
Bul güzel günler senin olsun
Can kafesten uçacak
Bir gün bir kuş misali
Can kafesten uçacak
Bir gün bir kuş misali
Geriye ne kalacak
İnsan olmaktan gayrı
Geriye ne kalacak
İnsan olmaktan gayrı
Doldur, doldur gönlümü doldur
Herkesi iyi tut dili ayrı
Doldur, doldur kalbini doldur
İçini iyi tut gülü ayrı
Bakma geçen yaşa (yaşa) hasretini yaşa (yaşa)
Çal kaderimden senin olsun
Bakma geçen yaşa (yaşa) sev gönlünce yaşa (yaşa)
Çal güzel günler senin olsun