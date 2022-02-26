Orhan Gencebay

Geldi mi kat kat gelir mübarek Duman duman çöker mübarek Geldi mi kat kat gelir mübarek Duman duman çöker mübarek *** Ne sevgi dinler ne hatır bilir Her nefeste canım alır mübarek Ne sevgi dinler ne hatır bilir Her nefeste canım alır mübarek *** Kara kara dertlerin, kara kara gözlerin Bir gelir bir daha gelmez mübarek Kara kara dertlerin, kara kara gözlerin Bir gelir bir daha gelmez mübarek *** Hâlimi dostlara bir sor istersen Bence sorma, gel gör istersen Hâlimi dostlara bir sor istersen Bence sorma, gel gör istersen *** Ben sana yangın, ben sana vurgun Aşk ne mübarek şey, sev gör istersen Ben sana yangın, ben sana vurgun Aşk ne mübarek şey, sev gör istersen *** Kara kara dertlerin, kara kara gözlerin Bir gelir bir daha gelmez mübarek Kara kara dertlerin, kara kara gözlerin Bir gelir bir daha gelmez mübarek