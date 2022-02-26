Orhan Gencebay

Mübarek Şarkı Sözleri
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Geldi mi kat kat gelir mübarek
Duman duman çöker mübarek
Geldi mi kat kat gelir mübarek
Duman duman çöker mübarek
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Ne sevgi dinler ne hatır bilir
Her nefeste canım alır mübarek
Ne sevgi dinler ne hatır bilir
Her nefeste canım alır mübarek
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Kara kara dertlerin, kara kara gözlerin
Bir gelir bir daha gelmez mübarek
Kara kara dertlerin, kara kara gözlerin
Bir gelir bir daha gelmez mübarek
***
Hâlimi dostlara bir sor istersen
Bence sorma, gel gör istersen
Hâlimi dostlara bir sor istersen
Bence sorma, gel gör istersen
***
Ben sana yangın, ben sana vurgun
Aşk ne mübarek şey, sev gör istersen
Ben sana yangın, ben sana vurgun
Aşk ne mübarek şey, sev gör istersen
***
Kara kara dertlerin, kara kara gözlerin
Bir gelir bir daha gelmez mübarek
Kara kara dertlerin, kara kara gözlerin
Bir gelir bir daha gelmez mübarek