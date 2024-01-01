Kime Ne (feat. Gökçe) Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Kime Ne (feat. Gökçe)
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Allah korusun seni kötü gözlerden
Allah korusun kem gözlerden
Kıskanıp dil uzatan acı sözlerden
Kıskanıp dil uzatan acı sözlerden
Herkesin gözü senin üstünde yavrum
Herkesin gözü sende yavrum
Nazar değmez inşallah kalan izlerden
Nazar değmez inşallah kalan izlerden
Seni çok seviyorum
Seni çok seviyorum
"Benim ol", diyorum
"Benim ol", diyorum
İnşallah nazar değmez
(Nazar değmez, nazar değmez)
Benden hiç zarar gelmez
İnşallah nazar değmez
(Nazar değmez, nazar değmez)
Benden hiç zarar gelmez
Kaybolan zaman ise geri gelmez
Beklerim seni ömrüm sonuna kadar
Beklerim seni sonuna kadar
Beklerim bir gün benim olana kadar
Beklerim bir gün benim olana kadar
Zorla güzellik olmaz bilirim yavrum
Zorla güzellik olmaz yavrum
Beklerim gönlün beni bulana kadar
Beklerim gönlün beni bulana kadar
Seni çok seviyorum
Seni çok seviyorum
"Benim ol", diyorum
"Benim ol", diyorum
İnşallah nazar değmez
(Nazar değmez, nazar değmez)
Benden hiç zarar gelmez
İnşallah nazar değmez
(Nazar değmez, nazar değmez)
Benden hiç zarar gelmez
Kaybolan zaman ise geri gelmez
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[Bölüm 1]
Dostlar gelin şöyle, oturalım böyle
(Kime ne be? Kime ne be?)
Sofralar kurulsun, muhabbet açılsın
(Kime ne be? Kime ne be?)
Beni seven böyle kabul etse keşke
(Ah nerede, vah nerede)
Hah, istemezse kendi defolup gitse be
[Köprü]
(Kime ne be? Kime ne be?)
(Kime ne be? Kime ne be?)
[Nakarat]
Kime ne hayatımdan?
Yaptığımdan, saçlarımdan
Kafamdaki çat-çat-çatlağımdan
Dostlarımdan, ha-ha-ha-ha-ha-ha
Kime ne hayatımdan?
Yaptığımdan, saçlarımdan
Kafamdaki çat-çat-çatlağımdan
Dostlarımdan, ha-ha-ha-ha-ha-ha
[Bölüm 2]
Sen şansını dene, "Sakın olmaz" deme
("Olmaz" deme, "Olmaz" deme)
Hayat inan kısa, yaşa doya doya
(Kime ne be? Kime ne be?)
Beni seven böyle kabul etse keşke
(Ah nerede, vah nerede)
Hah, istemezse kendi defolup gitse be