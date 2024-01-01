Orhan Gencebay

Allah korusun seni kötü gözlerden Allah korusun kem gözlerden Kıskanıp dil uzatan acı sözlerden Kıskanıp dil uzatan acı sözlerden Herkesin gözü senin üstünde yavrum Herkesin gözü sende yavrum Nazar değmez inşallah kalan izlerden Nazar değmez inşallah kalan izlerden Seni çok seviyorum Seni çok seviyorum "Benim ol", diyorum "Benim ol", diyorum İnşallah nazar değmez (Nazar değmez, nazar değmez) Benden hiç zarar gelmez İnşallah nazar değmez (Nazar değmez, nazar değmez) Benden hiç zarar gelmez Kaybolan zaman ise geri gelmez Beklerim seni ömrüm sonuna kadar Beklerim seni sonuna kadar Beklerim bir gün benim olana kadar Beklerim bir gün benim olana kadar Zorla güzellik olmaz bilirim yavrum Zorla güzellik olmaz yavrum Beklerim gönlün beni bulana kadar Beklerim gönlün beni bulana kadar Seni çok seviyorum Seni çok seviyorum "Benim ol", diyorum "Benim ol", diyorum İnşallah nazar değmez (Nazar değmez, nazar değmez) Benden hiç zarar gelmez İnşallah nazar değmez (Nazar değmez, nazar değmez) Benden hiç zarar gelmez Kaybolan zaman ise geri gelmez