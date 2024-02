Orhan Gencebay

[Bölüm 1] Dostlar gelin şöyle, oturalım böyle (Kime ne be? Kime ne be?) Sofralar kurulsun, muhabbet açılsın (Kime ne be? Kime ne be?) Beni seven böyle kabul etse keşke (Ah nerede, vah nerede) Hah, istemezse kendi defolup gitse be [Köprü] (Kime ne be? Kime ne be?) (Kime ne be? Kime ne be?) [Nakarat] Kime ne hayatımdan? Yaptığımdan, saçlarımdan Kafamdaki çat-çat-çatlağımdan Dostlarımdan, ha-ha-ha-ha-ha-ha Kime ne hayatımdan? Yaptığımdan, saçlarımdan Kafamdaki çat-çat-çatlağımdan Dostlarımdan, ha-ha-ha-ha-ha-ha [Bölüm 2] Sen şansını dene, "Sakın olmaz" deme ("Olmaz" deme, "Olmaz" deme) Hayat inan kısa, yaşa doya doya (Kime ne be? Kime ne be?) Beni seven böyle kabul etse keşke (Ah nerede, vah nerede) Hah, istemezse kendi defolup gitse be