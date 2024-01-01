Orhan Gencebay

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Ne değişti benden sonra, aşk mi değişti
Sığamadım şu gönlüne, bilmem ne işti
Ne değişti benden sonra, aşk mi değişti
Sığamadım şu gönlüne, bilmem ne işti
Ben aşkımı yere göğe sığdıramazken
Sen öyle bir gittin ki o ne gidişti
Duydum ki için için ağlıyormuşsun
Ayrılığı kadere bağlıyormuşsun
Duydum ki ah için için ağlıyormuşsun
Ayrılığı kadere bağlıyormuşsun
Gülüşümü sevişimi sıcak bu semi
Gezdiğim yerlerde arıyormuşsun
Çok değişti senden sonra, her şey değişti
Sayende bir yeni Leyla-Mecnun yetişti
Çok değişti senden sonra, her şey değişti
Sayende bir yeni Leyla-Mecnun yetişti
Sen anılar albümünde yerini alırken
Aşkım bu ayrılığa karar vermişti
Duydum ki için için ağlıyormuşsun
Ayrılığı kadere bağlıyormuşsun
Duydum ki ah için için ağlıyormuşsun
Ayrılığı kadere bağlıyormuşsun
Gülüşümü sevişimi sıcak busemi
Ah çekip heryerde arıyormuşsun
Anıyormuşsun
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Sensizdim kendime bir iş aradım,
Baştan savıp asabımı bozdular.
Hatırşinas dostlarıma uğradım,
Sağ olsunlar müdür beye yazdılar.
***
Müdür bey gerçekten yufka yürekmiş,
İşim inşaatta kazma kürekmiş,
Bir sağlık raporu almam gerekmiş,
Tam teşekkül hastaneye yazdılar.
***
Yağışlı gözümün hazan çağı da,
Olur olmaz yerde başlar ağıda,
Sinir servisine giden kağıda,
Aklından zoru var diye yazdılar.
***
Bir saat anlattım tek bir buseni,
Doktorlar efsane sandılar seni,
***
Belki de alaya aldılar beni,
Belki palavracı diye kızdılar.
***
Bir ara sensizlik krizim tuttu,
Bilmem ki o anda ne olup bitti.
Hekimler heyeti havale etti,
Acil vaka Bakırköy'e yazdılar.
***
Bu çağda bu sevda abes dediler,
Cezası çelikten kafes dediler,
Ben kime ne yaptım ne istediler,
Bana bu çukuru niye kazdılar.
***
Burda ne sen varsın, ne de bir iş var,
Üç adım voltalık gidiş geliş var.
En ayıp sözlerle kaplı dört duvar,
Bunca küfrü kime ,niye yazdılar.
***
Açmak için zahmet etme zarf açık,
Hala bana sevgin varsa birazcık,
Mektubumu alır almaz yola çık,
Gözyaşlarım bir acayip azdılar.
-
Bensiz, bensiz
Sevme bensiz, sevilme bensiz
Gülme bensiz, ağlama bensiz
***
Sensiz, sensiz
Allah'ım almasın bu canımı sensiz, sensiz
Seni çok seviyorum, sevmeni istiyorum
Yaşayamam ki sensiz
***
Yağmurlar, rüzgarlar
Benim gözyaşlarım senin nefesindir
Bir toz gibi savrulsam önünde, oh
Akıp gitsem göz yaşlarımın selinde rahmetindir, oh
***
Ben sensiz yarım, yarım, yarım kalırım
Ben sensiz dilim, dilim, dilim olurum
Ben sensiz eninde sonunda kaybolurum
Bulunamam ki sensiz
***
Dertsiz, dertsiz
Hangi insan yaşamış dertsiz?
Hangi sevda çekilmiş dertsiz?
***
Sessiz, sessiz
Dökülen öyle yaşlar var ki bedelsiz, yersiz
Benim sevdiğim sensin, dertlerime bedelsin
Düşünemez mi ki sensiz?
***
Varlıkta, yoklukta
Zamansız, mekansız sen her yerdesin
Sevgindendir zerre-i yaşamak bile
Ölümsüz olmak için yeter bana hep benimlesin, oh
***
Ben sensiz yarım, yarım, yarım kalırım
Ben sensiz dilim, dilim, dilim olurum
Ben sensiz eninde sonunda kaybolurum
Yaşayamam ki sensiz
-
Kalbimi kırma
Gönlümü kırma
Vurma, vurma, aşkımı vurma
Vurma, vurma oy, aşkımı vurma
Sensizlik başıma vurdu
Yalnızlık kaderim oldu
Bari sen vurma, oh
Bir de sen vurma
Yaşamak çok zor zaten
Gel de yardım et derken
Ecelim olma
Ecelim olma
Kurtlar sofrasına dal babam, dal
Bu alemden zorla al babam, al
İnsanın hakkını çal babam, çal
Gel de bozulma of, gel de kahrolma
Sana da kalır
Bana da kalır
Sanma, sanma şu goca dünya
Kanma, kanma oy şu yalan dünya
En büyük suç insanın yaşamını gaspetmek
Gel buna kızma of, hakkından olma
Sen bir gönüldaşımsın
Hem ekmeğim, aşımsın
Otur soframa
Gönül soframa
Sebil hayrat mı bu dal babam, dal
Hiç bir şey vermeden al babam, al
Gönül sofrasından çal babam, çal
Bari sen vurma of, bir de sen vurma
-
Masallar anlatıp avutamazsın
Talihim gözünü açtı diyorum
Ninniler söyleyip uyutamazsın
Gönlümün uykusu kaçtı diyorum
Müsaaden olursa ben gidiyorum
***
Seninle tanışmam geçen kışındı
Romandın gözlerin satırbaşındı
Okuya okuya ismin aşındı
Bu aşkın modası geçti diyorum
Müsaaden olursa ben gidiyorum
***
Eşkıya bakışın beni yıldırdı
Hançeriyle gururuma saldırdı
Gönlüm ayrılığa kadeh kaldırdı
Hasretin zehrolsa içti diyorum
Müsaaden olursa ben gidiyorum
***
Bir zaman gözyaşı döktü sürekli
Nerede o eski yufka yürekli
Kelebek gönlüme çiçek gerekli
Senin ilkbaharın geçti diyorum
Müsaaden olursa ben gidiyorum
***
Masallar anlatıp avutamazsın
Talihim gözünü açtı diyorum
Ninniler söyleyip uyutamazsın
Gönlümün uykusu kaçtı diyorum
Müsaaden olursa ben gidiyorum
***
Madem ki akıyor gençlik su varı
Kalmasın olmadık arzusu bari
İşinin erbabı gönlüm süvari
Kıskıvrak bir kısrak seçti diyorum
Müsaaden olursa ben gidiyorum
-
Yıldızlarla beraber mehtaplı göklerdeyim
Yanımda yoksun ama yine de seninleyim
Mehtap ayın on dördü, senle beni kim gördü?
Ben gizli bir sevdanın derinindeyim
Yeryüzüne inmenin ne âlemi var şimdi?
Seni gökte bulmanın zevklerindeyim
Gam, kasavet, dert, acı şimdi çok uzaklarda
Ben senle birleşmenin hayalindeyim
Gül yüzünün güllerine nazar değmesin
Allah gönderdi seni, bana göresin
Yaşamayı yaşayalım senle beraber
Bu ricama, duygularıma acaba ne dersin?
Bu ricama, duygularıma acaba ne dersin?
Sen kiracı, ben kiracı, dünya kiralık
Sen beni sev ben de seni, her şey bir anlık
Sen kiracı, ben kiracı, dünya kiralık
Sen beni sev ben de seni, ömür bir anlık
Sen bana bu düşleri gerçek gibi sevdirdin
Bir ihtimal sen beni sevebilirdin
Hiç korkmadan sev beni, kollarına al beni
"Benim sevdiğim sensin", diyebilirdin
Gül yüzünün güllerine nazar değmesin
Allah gönderdi seni, bana göresin
Yaşamayı yaşayalım senle beraber
Bu ricama, duygularıma acaba ne dersin?
Bu ricama, duygularıma acaba ne dersin?
Sen kiracı, ben kiracı, dünya kiralık
Sen beni sev ben de seni, her şey bir anlık
Sen kiracı, ben kiracı, dünya kiralık
Sen beni sev ben de seni, ömür bir anlık
Sen kiracı, ben kiracı, dünya kiralık
Sen beni sev ben de seni, her şey bir anlık
-
Hasretinden durdu duracak
Çok dayanmaz artık yüreğim
Yine mi küs olduk, yoksa yine mi darıldık?
Benim küstüm çiçeğim
Yine mi küs olduk, yoksa yine mi darıldık?
Benim küstüm çiçeğim
***
Bir küsüp bir barışıyoruz
Ayrılığa mı alışıyoruz?
Bence biz çok naz yapıyoruz
Benim güzel meleğim
Yine mi küs olduk, yoksa yine mi darıldık?
Benim küstüm çiçeğim
***
Yollarımız ümitle dolu
Kalplerimiz sevgiyle dolu
Dillerimiz sitemle dolu değil mi, değil mi?
Benim güzel meleğim
Sözlerimiz sitemle dolu değil mi, değil mi?
Benim nazlı çiçeğim
***
Ömrümüzü haram etmezsek
Bir gurura kurban gitmezsek
Birbirimize yalan demezsek
Aşk bizimdir meleğim
Yine mi küs olduk, yoksa yine mi darıldık?
Benim küstüm çiçeğim
***
Benim küskün çiçeğim
Benim küskün çiçeğim
-
Sıra sende sende oyna
Sen de bu dünyadan hakkını al
Umduğunu bulamazsan
Bulduğuna şükredip de kal
***
Ben de neler umuyordum
Ben de senin gibi seviyordum
Kopardılar yüreğimden
Sen de ben gibi aşkınla kal
***
Sen de gayret et unutacaksın
Benim gibi sen de yorulacaksın
Hoş göreceksin çünkü yaşamak böyle
İsyansız günler de var, tanışacaksın
***
Hoş göreceksin çünkü yaşamak böyle
İsyansız günler de var, tanışacaksın
***
Kimler unutulmadı ki koca dünyada
Kimler sevilmeden gitti aşk oyununda
Sıra senin sende oyna sende oyalan
Kimler darbe yemedi ki? İşte ortada
***
Ben kırmadım ümidimi
Bekliyorum bende seven birini
Yoktur demek yanlış olur
Kim tutmuş ki kimin elini
***
Sen de gayret et unutacaksın
Benim gibi sen de yorulacaksın
Hoş göreceksin çünkü yaşamak böyle
İsyansız günler de var, tanışacaksın
***
Hoş göreceksin çünkü yaşamak böyle
İsyansız günler de var, tanışacaksın
***
Kimler unutulmadı ki koca dünyada
Kimler sevilmeden gitti aşk oyununda
Sıra senin sende oyna sende oyalan
Kimler darbe yemedi ki? İşte ortada
-
Bu böyle gitmez yavrum
Bu böyle gitmez
Seni her an görsem bile
Bu bana yetmez
***
Dayanamam, dayanamam
Hasretlerine
Dayanamam, dayanamam
Hasretlerine
***
Yanımda kal, gitme ne olur
Kimseler görmez
Yanımda kal, gitme ne olur
Kimseler görmez
***
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Aşk sensiz olmaz
Bensiz olmaz, bensiz olmaz
Yâr bensiz olmaz
***
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Aşk sensiz olmaz
Bensiz olmaz, bensiz olmaz
Yâr bensiz olmaz
***
Elim kolum bağlı yavrum
Gelemiyorum
Ben gelmezsem sen gel yavrum
Duramıyorum
***
Yapamıyor, edemiyor, sevemiyorum
Yapamıyor, edemiyor, yaşayamıyorum
Bir kördüğüm oldum, yalnız çözemiyorum
Kör bir düğüm oldum şimdi, çözemiyorum
***
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Aşk sensiz olmaz
Bensiz olmaz, bensiz olmaz
Yâr bensiz olmaz
***
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Aşk sensiz olmaz
Bensiz olmaz, bensiz olmaz
Yâr bensiz olmaz
***
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Aşk sensiz olmaz
Bensiz olmaz, bensiz olmaz
Yâr bensiz olmaz
***
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Aşk sensiz olmaz
Bensiz olmaz
-
Seni çok seven kim söyle
Gel yakınıma gel şöyle
Özene bezene büyüttüğüm
Al aşkımı gönül eyle
***
Seni çok seven kim söyle
Gel yakınıma gel şöyle
Özene bezene büyüttüğüm
Al aşkımı günün eyle
***
Nazına diline kurban olam
Aşkımı bana çok görme
Sazına sözüne hayran olam
Çektirme bana çektirme
***
Çok görme bana çok görme
Tek seni bana çok görme
Çok görme bana çok görme
Aşkımı bana çok görme
***
(Sen) tam bana göre sevgili
(Sen) tam bana göre bir eşsin
Gökte ararken yerde buldum
(Sen) tam benim kafa dengimsin
***
Nazına pozuna kurban olam
Gel mest olalım ne dersin
Sazına sözüne hayran olam
Gel kollarıma ne dersin
***
Çok görme bana çok görme
Tek seni bana çok görme
Çok görme bana çok görme
Aşkımı bana çok görme