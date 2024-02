Orhan Gencebay

Ne Değişti Ne değişti benden sonra, aşk mi değişti Sığamadım şu gönlüne, bilmem ne işti Ne değişti benden sonra, aşk mi değişti Sığamadım şu gönlüne, bilmem ne işti Ben aşkımı yere göğe sığdıramazken Sen öyle bir gittin ki o ne gidişti Duydum ki için için ağlıyormuşsun Ayrılığı kadere bağlıyormuşsun Duydum ki ah için için ağlıyormuşsun Ayrılığı kadere bağlıyormuşsun Gülüşümü sevişimi sıcak bu semi Gezdiğim yerlerde arıyormuşsun Çok değişti senden sonra, her şey değişti Sayende bir yeni Leyla-Mecnun yetişti Çok değişti senden sonra, her şey değişti Sayende bir yeni Leyla-Mecnun yetişti Sen anılar albümünde yerini alırken Aşkım bu ayrılığa karar vermişti Duydum ki için için ağlıyormuşsun Ayrılığı kadere bağlıyormuşsun Duydum ki ah için için ağlıyormuşsun Ayrılığı kadere bağlıyormuşsun Gülüşümü sevişimi sıcak busemi Ah çekip heryerde arıyormuşsun Anıyormuşsun

Bakırköyden Mektup Var Sensizdim kendime bir iş aradım, Baştan savıp asabımı bozdular. Hatırşinas dostlarıma uğradım, Sağ olsunlar müdür beye yazdılar. *** Müdür bey gerçekten yufka yürekmiş, İşim inşaatta kazma kürekmiş, Bir sağlık raporu almam gerekmiş, Tam teşekkül hastaneye yazdılar. *** Yağışlı gözümün hazan çağı da, Olur olmaz yerde başlar ağıda, Sinir servisine giden kağıda, Aklından zoru var diye yazdılar. *** Bir saat anlattım tek bir buseni, Doktorlar efsane sandılar seni, *** Belki de alaya aldılar beni, Belki palavracı diye kızdılar. *** Bir ara sensizlik krizim tuttu, Bilmem ki o anda ne olup bitti. Hekimler heyeti havale etti, Acil vaka Bakırköy'e yazdılar. *** Bu çağda bu sevda abes dediler, Cezası çelikten kafes dediler, Ben kime ne yaptım ne istediler, Bana bu çukuru niye kazdılar. *** Burda ne sen varsın, ne de bir iş var, Üç adım voltalık gidiş geliş var. En ayıp sözlerle kaplı dört duvar, Bunca küfrü kime ,niye yazdılar. *** Açmak için zahmet etme zarf açık, Hala bana sevgin varsa birazcık, Mektubumu alır almaz yola çık, Gözyaşlarım bir acayip azdılar.

Sevme Bensiz Bensiz, bensiz Sevme bensiz, sevilme bensiz Gülme bensiz, ağlama bensiz *** Sensiz, sensiz Allah'ım almasın bu canımı sensiz, sensiz Seni çok seviyorum, sevmeni istiyorum Yaşayamam ki sensiz *** Yağmurlar, rüzgarlar Benim gözyaşlarım senin nefesindir Bir toz gibi savrulsam önünde, oh Akıp gitsem göz yaşlarımın selinde rahmetindir, oh *** Ben sensiz yarım, yarım, yarım kalırım Ben sensiz dilim, dilim, dilim olurum Ben sensiz eninde sonunda kaybolurum Bulunamam ki sensiz *** Dertsiz, dertsiz Hangi insan yaşamış dertsiz? Hangi sevda çekilmiş dertsiz? *** Sessiz, sessiz Dökülen öyle yaşlar var ki bedelsiz, yersiz Benim sevdiğim sensin, dertlerime bedelsin Düşünemez mi ki sensiz? *** Varlıkta, yoklukta Zamansız, mekansız sen her yerdesin Sevgindendir zerre-i yaşamak bile Ölümsüz olmak için yeter bana hep benimlesin, oh *** Ben sensiz yarım, yarım, yarım kalırım Ben sensiz dilim, dilim, dilim olurum Ben sensiz eninde sonunda kaybolurum Yaşayamam ki sensiz

Bir De Sen Vurma Kalbimi kırma Gönlümü kırma Vurma, vurma, aşkımı vurma Vurma, vurma oy, aşkımı vurma Sensizlik başıma vurdu Yalnızlık kaderim oldu Bari sen vurma, oh Bir de sen vurma Yaşamak çok zor zaten Gel de yardım et derken Ecelim olma Ecelim olma Kurtlar sofrasına dal babam, dal Bu alemden zorla al babam, al İnsanın hakkını çal babam, çal Gel de bozulma of, gel de kahrolma Sana da kalır Bana da kalır Sanma, sanma şu goca dünya Kanma, kanma oy şu yalan dünya En büyük suç insanın yaşamını gaspetmek Gel buna kızma of, hakkından olma Sen bir gönüldaşımsın Hem ekmeğim, aşımsın Otur soframa Gönül soframa Sebil hayrat mı bu dal babam, dal Hiç bir şey vermeden al babam, al Gönül sofrasından çal babam, çal Bari sen vurma of, bir de sen vurma

Müsaden Olursa Ben Gidiyorum Masallar anlatıp avutamazsın Talihim gözünü açtı diyorum Ninniler söyleyip uyutamazsın Gönlümün uykusu kaçtı diyorum Müsaaden olursa ben gidiyorum *** Seninle tanışmam geçen kışındı Romandın gözlerin satırbaşındı Okuya okuya ismin aşındı Bu aşkın modası geçti diyorum Müsaaden olursa ben gidiyorum *** Eşkıya bakışın beni yıldırdı Hançeriyle gururuma saldırdı Gönlüm ayrılığa kadeh kaldırdı Hasretin zehrolsa içti diyorum Müsaaden olursa ben gidiyorum *** Bir zaman gözyaşı döktü sürekli Nerede o eski yufka yürekli Kelebek gönlüme çiçek gerekli Senin ilkbaharın geçti diyorum Müsaaden olursa ben gidiyorum *** Masallar anlatıp avutamazsın Talihim gözünü açtı diyorum Ninniler söyleyip uyutamazsın Gönlümün uykusu kaçtı diyorum Müsaaden olursa ben gidiyorum *** Madem ki akıyor gençlik su varı Kalmasın olmadık arzusu bari İşinin erbabı gönlüm süvari Kıskıvrak bir kısrak seçti diyorum Müsaaden olursa ben gidiyorum

Kiralık Dünya Yıldızlarla beraber mehtaplı göklerdeyim Yanımda yoksun ama yine de seninleyim Mehtap ayın on dördü, senle beni kim gördü? Ben gizli bir sevdanın derinindeyim Yeryüzüne inmenin ne âlemi var şimdi? Seni gökte bulmanın zevklerindeyim Gam, kasavet, dert, acı şimdi çok uzaklarda Ben senle birleşmenin hayalindeyim Gül yüzünün güllerine nazar değmesin Allah gönderdi seni, bana göresin Yaşamayı yaşayalım senle beraber Bu ricama, duygularıma acaba ne dersin? Bu ricama, duygularıma acaba ne dersin? Sen kiracı, ben kiracı, dünya kiralık Sen beni sev ben de seni, her şey bir anlık Sen kiracı, ben kiracı, dünya kiralık Sen beni sev ben de seni, ömür bir anlık Sen bana bu düşleri gerçek gibi sevdirdin Bir ihtimal sen beni sevebilirdin Hiç korkmadan sev beni, kollarına al beni "Benim sevdiğim sensin", diyebilirdin Gül yüzünün güllerine nazar değmesin Allah gönderdi seni, bana göresin Yaşamayı yaşayalım senle beraber Bu ricama, duygularıma acaba ne dersin? Bu ricama, duygularıma acaba ne dersin? Sen kiracı, ben kiracı, dünya kiralık Sen beni sev ben de seni, her şey bir anlık Sen kiracı, ben kiracı, dünya kiralık Sen beni sev ben de seni, ömür bir anlık Sen kiracı, ben kiracı, dünya kiralık Sen beni sev ben de seni, her şey bir anlık

Küstüm Çiçeği Hasretinden durdu duracak Çok dayanmaz artık yüreğim Yine mi küs olduk, yoksa yine mi darıldık? Benim küstüm çiçeğim Yine mi küs olduk, yoksa yine mi darıldık? Benim küstüm çiçeğim *** Bir küsüp bir barışıyoruz Ayrılığa mı alışıyoruz? Bence biz çok naz yapıyoruz Benim güzel meleğim Yine mi küs olduk, yoksa yine mi darıldık? Benim küstüm çiçeğim *** Yollarımız ümitle dolu Kalplerimiz sevgiyle dolu Dillerimiz sitemle dolu değil mi, değil mi? Benim güzel meleğim Sözlerimiz sitemle dolu değil mi, değil mi? Benim nazlı çiçeğim *** Ömrümüzü haram etmezsek Bir gurura kurban gitmezsek Birbirimize yalan demezsek Aşk bizimdir meleğim Yine mi küs olduk, yoksa yine mi darıldık? Benim küstüm çiçeğim *** Benim küskün çiçeğim Benim küskün çiçeğim

Sıra Sende Sıra sende sende oyna Sen de bu dünyadan hakkını al Umduğunu bulamazsan Bulduğuna şükredip de kal *** Ben de neler umuyordum Ben de senin gibi seviyordum Kopardılar yüreğimden Sen de ben gibi aşkınla kal *** Sen de gayret et unutacaksın Benim gibi sen de yorulacaksın Hoş göreceksin çünkü yaşamak böyle İsyansız günler de var, tanışacaksın *** Hoş göreceksin çünkü yaşamak böyle İsyansız günler de var, tanışacaksın *** Kimler unutulmadı ki koca dünyada Kimler sevilmeden gitti aşk oyununda Sıra senin sende oyna sende oyalan Kimler darbe yemedi ki? İşte ortada *** Ben kırmadım ümidimi Bekliyorum bende seven birini Yoktur demek yanlış olur Kim tutmuş ki kimin elini *** Sen de gayret et unutacaksın Benim gibi sen de yorulacaksın Hoş göreceksin çünkü yaşamak böyle İsyansız günler de var, tanışacaksın *** Hoş göreceksin çünkü yaşamak böyle İsyansız günler de var, tanışacaksın *** Kimler unutulmadı ki koca dünyada Kimler sevilmeden gitti aşk oyununda Sıra senin sende oyna sende oyalan Kimler darbe yemedi ki? İşte ortada

Aşk Sensiz Olmaz Bu böyle gitmez yavrum Bu böyle gitmez Seni her an görsem bile Bu bana yetmez *** Dayanamam, dayanamam Hasretlerine Dayanamam, dayanamam Hasretlerine *** Yanımda kal, gitme ne olur Kimseler görmez Yanımda kal, gitme ne olur Kimseler görmez *** Sensiz olmaz, sensiz olmaz Aşk sensiz olmaz Bensiz olmaz, bensiz olmaz Yâr bensiz olmaz *** Sensiz olmaz, sensiz olmaz Aşk sensiz olmaz Bensiz olmaz, bensiz olmaz Yâr bensiz olmaz *** Elim kolum bağlı yavrum Gelemiyorum Ben gelmezsem sen gel yavrum Duramıyorum *** Yapamıyor, edemiyor, sevemiyorum Yapamıyor, edemiyor, yaşayamıyorum Bir kördüğüm oldum, yalnız çözemiyorum Kör bir düğüm oldum şimdi, çözemiyorum *** Sensiz olmaz, sensiz olmaz Aşk sensiz olmaz Bensiz olmaz, bensiz olmaz Yâr bensiz olmaz *** Sensiz olmaz, sensiz olmaz Aşk sensiz olmaz Bensiz olmaz, bensiz olmaz Yâr bensiz olmaz *** Sensiz olmaz, sensiz olmaz Aşk sensiz olmaz Bensiz olmaz, bensiz olmaz Yâr bensiz olmaz *** Sensiz olmaz, sensiz olmaz Aşk sensiz olmaz Bensiz olmaz