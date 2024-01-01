Ne Geçti Eline Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Ne Geçti Eline
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Of of, of, of, of
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Her nereye baksam seni buluyorsam
Her derdime ortak seni ediyorsam
Tanrımdan sonra sen taptığım diyorsam
Ne geçti, ne geçti, ne geçti ki elime?
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Her gün ağlıyorsam, her gün yanıyorsam
Her an anılarda senle yaşıyorsam
Bu perişan hâlim sence bir gurursa, ben yaptım diyorsam
Ne geçti, ne geçti, ne geçti ki eline?
***
Sen değil ben sevdim, ben ettim kendi kendime
Sen değil ben sevdim, ben ettim kendi kendime
Gönülden sarhoşum, aşk mıdır bu duygu ne?
İçmeden sarhoşum, aşk mıdır bu duygu ne?
***
Of of, of, of, of
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Sevenin gerçeği aşkıdır demiştim
Benim tek gerçeğim olmak istemiştin
Ve sen bir isterken bense bin vermiştim
Ne geçti, ne geçti, ne geçti ki elime?
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Kim bilir kaç âşık bekliyor sırada
Kim bilir kaç kırık kalp var şu yollarda
Ve sen üstlerine basıp da geçerken ben yaptım diyorsan
Ne geçti, ne geçti, ne geçti ki eline?
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Aşkı bir oyuna benzeten canım sevdiğim
Aşkı bir oyuna benzeten canım sevdiğim
Beddua değil bu, sev de gör dilerim
Sen de sev ben gibi, aşkı tat dilerim