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7/24 Dinle Kördüğüm

Kördüğüm Şarkı Sözleri

Orhan Gencebay Kördüğüm şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Kördüğüm şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kördüğüm sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay

Orhan Gencebay

Kördüğüm

  • Ne Geçti Eline

  • Felekle Sohbet

  • Dönmeyen Yıllar

  • Vaktinde Gel

  • Yokluk

  • Üç Günlük Dünya

  • Kördüğüm

  • Vede Edeceksen Et

  • Dalga Dalga

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