Ne Kaybederdin Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Ne Kaybederdin
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Bir günah işledim bi af diledim,
Üstünde durmasan ne kaybederdin,
Hemen her fırsatta bir tokat gibi,
Yüzüme vurmasan ne kaybederdin,
***
Neyin eksilirdi, beni affetsen,
Ne vardı kalbimi tekrar fethetsen,
Ne olur birazda bizden bahsetsen,
Hep onu sormasan ne kaybederdin,
***
Yakamı tutmasan yargılar gibi,
Ahiret gününde sorgular gibi,
Her yerde hatamı sergiler gibi,
Yüzüme vurmasan ne kaybederdin,
***
Evli olsak da keyfe kederdi,
Gönül nikahımız bize yeterdi,
Şeytana uyup da bu kadar derdi,
Başıma sarmasan ne kaybederdin,
***
Hiç şansım kalmadı dönsen de geri,
Yitirdim verdiğin bütün değeri,
Aşkıma emanet ettiğin yeri,
Bu kadar kırmasan ne kaybederdin,
***
Yakamı tutmasan yargılar gibi,
Ahiret gününde sorgular gibi,
Her yerde hatamı sergiler gibi,
Yüzüme vurmasan ne kaybederdin.