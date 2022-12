Orhan Gencebay

Bir günah işledim bi af diledim, Üstünde durmasan ne kaybederdin, Hemen her fırsatta bir tokat gibi, Yüzüme vurmasan ne kaybederdin, *** Neyin eksilirdi, beni affetsen, Ne vardı kalbimi tekrar fethetsen, Ne olur birazda bizden bahsetsen, Hep onu sormasan ne kaybederdin, *** Yakamı tutmasan yargılar gibi, Ahiret gününde sorgular gibi, Her yerde hatamı sergiler gibi, Yüzüme vurmasan ne kaybederdin, *** Evli olsak da keyfe kederdi, Gönül nikahımız bize yeterdi, Şeytana uyup da bu kadar derdi, Başıma sarmasan ne kaybederdin, *** Hiç şansım kalmadı dönsen de geri, Yitirdim verdiğin bütün değeri, Aşkıma emanet ettiğin yeri, Bu kadar kırmasan ne kaybederdin, *** Yakamı tutmasan yargılar gibi, Ahiret gününde sorgular gibi, Her yerde hatamı sergiler gibi, Yüzüme vurmasan ne kaybederdin.