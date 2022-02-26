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7/24 Dinle Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar

Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar Şarkı Sözleri

Orhan Gencebay Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay

Orhan Gencebay

Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar

  • Ne Olacaksa Olsun

  • Bir Cevabım Var Mı

  • Neden Bu Elveda

  • Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar

  • Ne Olacaksa Olsun

  • Bugün Yalnızlığımın Doğum Günü

  • Vazgeçtim Ben Bugün

  • Cennete Mahsustur Melekler

  • Masum Kalmak İçin

  • Gül Güzeli

  • Aşk Nerden Nereye

  • Hayat Bana Güzel

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