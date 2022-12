Orhan Gencebay

Bilmem ki bilemem ki sonumuz ne olacak Belki de bir mucize bize de rastlayacak Her derdin bir çaresi var elbet biliyorum Bir gün bulurum diye sabırla bekliyorum *** Ne olacaksa olsun bizim halimiz Biz böyle kadere layık değiliz Ne olacaksa olsun bizim halimiz Biz böyle kadere layık değiliz *** Her gün türlü çileyle acıyla yaşıyorum Bunca yıldır nasıl da yaşadım şaşıyorum Atarım desem atamam bende can taşıyorum Her gün bu nakarata ah yeniden başlıyorum *** Ne olacaksa olsun bizim halimiz Biz böyle kadere layık değiliz Ne olacaksa olsun bizim halimiz Biz böyle kadere layık değiliz

Meğer ne kadar da zormuş sorguya çekmek hayatı Cezasız mı kalırlar pervasız tüketilmiş yaşamlar Bir cevabım var mı *** Kocaman aynasız odalarda aradım suretimi Çırılçıplak duvarlarda bıraktığım izler kimler için Bir cevabım var mı *** Hayır yok üstüme gelmeyin Faydası yok sözlerimin Bildiğini okuyor hayat her nasıl olsa *** Hayır yok üstüme gelmeyin Dönüşü yok hiçbir gidenin Zamanla her yokluğa alışıyor insan *** Kendimi bile sevemezken Çaldığım her yabancı kapının ardında Bende kendimi aramadım mı Bir cevabım var mı *** Ucu kırık kalemimle çizdiğim Mutluluk resminin herhangi bir köşesinde Kendime bir yer ayırmadım mı Bir cevabım var mı *** Hayır yok üstüme gelmeyin Faydası yok sözlerimin Bildiğini okuyor hayat Her nasıl olsa *** Hayır yok üstüme gelmeyin Dönüşü yok hiçbir gidenin Zamanla her yokluğa alışıyor insan