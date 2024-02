Orhan Gencebay

Gündüzlerden değil, gecelerden sor beni Boşalan şişelerde, kadehlerde bul beni Gündüzlerden değil, gecelerden sor beni Boşalan şişelerde, kadehlerde bul beni Ne aşkımızda ne de mazi denen bilmecede Anlam kalmadı beni esir eden o gözlerde Ne aşkımızda ne de mazi denen bilmecede Sihir kalmadı beni esir eden o gözlerde Hatırla dertli yılları, ne acılar paylaşmıştık Hani bir çift seven vardı ayrılınca ağlamıştık Ölüm ver ayrılık verme diye Tanrıma yalvarmıştık Ne oldu sevgilim bize? Gün gelir an gelir, dertte bir zevk de bir Gün gelir en büyük dert bile zevk verir Gün gelir an gelir, dertte bir zevk de bir Gün gelir sevene sevmek de zor gelir Aşkımız bitti desem yalan olur, biliyorum Bir sen vardın ki, mazide onu seviyorum Aşkımız bitti desem yalan olur, biliyorum Bir sen vardın ki, mazide onu seviyorum Hatırla dertli yılları; ne acılar paylaşmıştık Hani bir çift seven vardı ayrılınca ağlamıştık Ölüm ver ayrılık verme diye Tanrıma yalvarmıştık Ne oldu, ne oldu bize?

Hem çare hem de dertsin Sen hem bensin hem sensin İsterim kaderimiz hiç değişmesin Ağlamak, inlemek yok artık bundan sonra Gözlerin her zaman gülsün, gönlün sevinsin *** Her damla gözyaşı sanki o feleğe Gönlümün isyanının baş kaldırışıdır Her damla mutluluk sanki o yıllara Gönlümün isyanının baş kaldırışıdır *** Akan gözyaşlarım ıstıraptan değil Sevinç gözyaşlarıdır Akan gözyaşlarım ıstıraptan değil Sevinç gözyaşlarıdır *** Hayat yaşanınca seven sevilince Kıymet bilinince, dünya ne güzel? Ömrüm senin olsun, aşkım canın olsun Dünya bizim olsun, sevmek ne güzel? *** Gördüğün her güzellik seninle tamamlanır En güzel mutluluklar ancak senle yaşanır Ben aşık, ben kölenim, senin için ölenim Sevmenin sevilmenin şimdi tam zamanıdır *** Her damla mutluluk sanki o feleğe Gönlümün isyanının baş kaldırışıdır Her damla gözyaşı sanki o yıllara Gönlümün isyanının baş kaldırışıdır *** Akan gözyaşlarım ıstıraptan değil Sevinç gözyaşlarıdır Akan gözyaşlarım ıstıraptan değil Sevinç gözyaşlarıdır *** Hayat yaşanınca seven sevilince Kıymet bilinince, dünya ne güzel? Ömrüm senin olsun, aşkım canın olsun Dünya bizim olsun, sevmek ne güzel? *** Hayat yaşanınca seven sevilince Kıymet bilinince, dünya ne güzel?