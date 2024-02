Orhan Gencebay

Gül de sussun bu sessizlik Aşkta beladır sensizlik Gül de sussun bu sessizlik Aşkta beladır sensizlik Seni görmemek de seni sevmemek de talihsizlik, talihsizlik Seni görmemek de seni sevmemek de talihsizlik, talihsizlik Ne oldu gülüm, ne oldu yavrum? Gözlerin yaşla dolmuş ne oldu ömrüm? Al sana kucak, kucak Mutluluklar sıcak, sıcak Ağlama gülüver yavrum Al sana kucak, kucak Mutluluklar sıcak, sıcak Ağlama gülüver yavrum Kalpten kalbe bir yol var ki Senden gelir sana gider Kalpten kalbe bir yol var ki Senden gelir sana gider Şu âlemde seni benden daha fazla Seven göster, seven göster Şu âlemde seni benden daha fazla Seven göster, seven göster Bana ne diyemem, bana ne diyemem Senden gelen dertlere bana ne diyemem Senin derdin benim derdim Başımın üstünde yerin Ağlama gülüver yavrum Al sana kucak, kucak Mutluluklar sıcak, sıcak Ağlama gülüver yavrum