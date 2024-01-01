Ben Daha Büyümedim Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Ben Daha Büyümedim
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Gül de sussun bu sessizlik
Aşkta beladır sensizlik
Gül de sussun bu sessizlik
Aşkta beladır sensizlik
Seni görmemek de seni sevmemek de talihsizlik, talihsizlik
Seni görmemek de seni sevmemek de talihsizlik, talihsizlik
Ne oldu gülüm, ne oldu yavrum?
Gözlerin yaşla dolmuş ne oldu ömrüm?
Al sana kucak, kucak
Mutluluklar sıcak, sıcak
Ağlama gülüver yavrum
Al sana kucak, kucak
Mutluluklar sıcak, sıcak
Ağlama gülüver yavrum
Kalpten kalbe bir yol var ki
Senden gelir sana gider
Kalpten kalbe bir yol var ki
Senden gelir sana gider
Şu âlemde seni benden daha fazla
Seven göster, seven göster
Şu âlemde seni benden daha fazla
Seven göster, seven göster
Bana ne diyemem, bana ne diyemem
Senden gelen dertlere bana ne diyemem
Senin derdin benim derdim
Başımın üstünde yerin
Ağlama gülüver yavrum
Al sana kucak, kucak
Mutluluklar sıcak, sıcak
Ağlama gülüver yavrum
-
Beni sevdiğimden ayıran eller
Bana bu sevgiyi çok mu gördünüz
***
Ömrümde bir defa yüzüm gülmüştü
Bir kere gülmeyi çok mu gördünüz
***
Ne zararım vardı benim sizlere
Suçum neydi benden ne istediniz
***
Gözünüz mü kaldı mutluluğumda
Bir kere gülmeyi çok mu gördünüz
***
Benimde hakkımdı sevmek sevilmek
Yalnızlık ne demek bilir misiniz
***
Onunla bağlıydım ben bu hayata
Bana yaşamayı çok mu gördünüz
***
Ne zararım vardı benim sizlere
Suçum neydi benden ne istediniz
***
Gözünüz mü kaldı mutluluğumda
Bir kere gülmeyi çok mu gördünüz
-
Bir dost gibi davran bana
Herkes bizi öyle bilsin
Bugün burada bütün olanlar
Saklı, gizli sürüp gitsin
***
Fırtınalar koparsa kopsun
Sürüklesin ikimizi
Arzular tutuştursun bizi
Razıyım sonuna senle olsun
***
Ben sana öylesi taptım inan
Öylesi aşka yasak tanımam
Deliler gibiyim anla biraz
Aklımı yolda bıraktım inan
-
Yüreğimin zincirini
Kırdım bir akşam üstü
Yüreğimin zincirini
Kırdım bir akşam üstü
***
Bir çapkına vuruldum
Kalbim hayata küstü
Bir çapkına vuruldum
Kalbim hayata küstü
***
Sevme kızım yanarsın
Diye söylerdi annem
Girme aşk kapısından
Güler sana elalem
***
Sevme kızım yanarsın
Diye söylerdi annem
Girme aşk kapısından
Güler sana elalem
***
Dinlemedim ah
Ah bu kafam ah
O gün bu gündür
Aşk bana günah
***
Dinlemedim ah
Ah bu kafam ah
O gün bu gündür
Aşk bana günah
***
Yüreğimin zincirini
Kırdım bir akşam üstü
Yüreğimin zincirini
Kırdım bir akşam üstü
***
Bir çapkına vuruldum
Kalbim hayata küstü
Bir çapkına vuruldum
Kalbim hayata küstü
***
Sevme kızım yanarsın
Diye söylerdi annem
Girme aşk kapısından
Güler sana elalem
***
Sevme kızım yanarsın
Diye söylerdi annem
Girme aşk kapısından
Güler sana elalem
***
Dinlemedim ah
Ah bu kafam ah
O gün bu gündür
Aşk bana günah
***
Dinlemedim ah
Ah bu kafam ah
O gün bu gündür
Aşk bana günah
***
Dinlemedim ah
Ah bu kafam ah
O gün bu gündür
Aşk bana günah
***
Dinlemedim ah
Ah bu kafam ah
O gün bu gündür
Aşk bana günah
-
Nereden rastladı gözlerim sana
Görecek başka bir göz yokmuş gibi
Bilmem ki, ben nasıl yâr dedim sana
Diyecek başka bir söz yokmuş gibi
***
Nereden rastladı gözlerim sana
Görecek başka bir göz yokmuş gibi
Bilmem ki, ben nasıl yâr dedim sana
Diyecek başka bir söz yokmuş gibi
***
Tutuştu yüreğim, yandıkça yandım
Sayende günahı sevaptır sandım
Kalkıp da ben nasıl kapını çaldım
Gidecek başka bir yer yokmuş gibi
***
Tutuştu yüreğim, yandıkça yandım
Sayende günahı sevaptır sandım
Kalkıp da ben nasıl kapını çaldım
Gidecek başka bir yer yokmuş gibi
***
Göz ardı ettin hep duygularımı
Sona erdirmedin, korkularımı
Sana bağlamıştım, umutlarımı
Tutacak başka bir dal yokmuş gibi
***
Göz ardı ettin hep duygularımı
Sona erdirmedin, korkularımı
Sana bağlamıştım, umutlarımı
Tutacak başka bir dal yokmuş gibi
***
Tutuştu yüreğim, yandıkça yandım
Sayende günahı sevaptır sandım
Kalkıp da ben nasıl kapını çaldım
Gidecek başka bir yer yokmuş gibi
***
Tutuştu yüreğim, yandıkça yandım
Sayende günahı sevaptır sandım
Kalkıp da ben nasıl kapını çaldım
Gidecek başka bir yer yokmuş gibi
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Akşamı getiren sesler susunca
Gönül rıhtımına bir gemi yanaşır
Döker hüzünleri gider sessizce
Gözlerimde geçen yüzün ıslanır
***
Saatler yorulur sabaha doğru
Geceler yorulur hasretin yorulmaz
Bırakmaz peşimi nereye gitsem
Çoğalır düşüncem aklıma sığmaz
***
İki gözüm iki bulut
Yalnızlığa yürüyorum
Yenik düştüm hasretine
Çöllerinde çürüyorum
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